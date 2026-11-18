

في «أسبوع دبي للمستقبل»، يستطيع الزائر أن يُعير آلةً صوته. تبدأ التجربة، وفق وصف وكالة أنباء الإمارات «وام»، بسماعة صغيرة في الأذن وتسجيل لصوت المشارك. وحين يتجول في المعرض ويتحدث مع الآخرين، يسمع صوتاً يحاكي صوته، يعلق على ما يجري ويقترح عليه ما قد يقوله. وفي هذه الدقائق العشرين تنقلب عادة بشرية بسيطة. ففي العادة يختار المرء كلماته ثم يسمعها بصوته. هنا يسمعها بنبرته أولاً، ثم يقرّر إن كان يريد أن يقولها.

حين أوردت «وام»، في الأول من سبتمبر، توجيه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بتنظيم الأسبوع، عرضت بين أسئلة مسار «مستقبل المعرفة» سؤالاً عن معنى التفكير النقدي حين يصبح كل شيء قابلاً للبحث ويصعب التثبّت من صحته. وفي 18 نوفمبر، نقلت الوكالة عن سموه، الذي شهد انطلاق فعاليات الأسبوع، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تربط تصميم مستقبل الإنسان بتحسين جودة حياته.

وفي معرض يستطيع فيه الزائر أن يسمع آلة تتحدث بصوته، يأخذ التفكير النقدي معنى شخصياً جداً. فالزائر يعرف مصدر النصيحة، لكن هل يمنحها وزناً إضافياً حين تأتيه بنبرة يعرفها؟

«صوت في رأسي» عمل تفاعلي للفنانين كايل ماكدونالد ولورين لي مكارثي، يعود إلى عام 2023، ويُعرض في دبي ضمن ملتقى العلوم والتكنولوجيا والأبحاث والفن «ستارز». ويبدأ العمل، كما تصفه مكارثي، بسؤال المشارك عن الصوت الداخلي الذي يحدّث به نفسه. كيف يودّ أن يخاطبه ذلك الصوت؟ هل يفضّله أكثر رفقاً، أو أقلّ ميلاً إلى إصدار الأحكام؟ بذلك يضع الفنانان مسافة صغيرة بين أمرين يبدوان شيئاً واحداً حين يتحدث الإنسان إلى نفسه: النبرة التي يألفها والرأي الذي تعبّر عنه.

ولأثر النبرة اختبار مستقل. ففي تجارب نشرتها دورية «مانجمنت ساينس»، خُيّر مشاركون في الدخول في لعبة استثمارية مع شريك يعمل بالذكاء الاصطناعي. وكان مقياس الثقة قراراً يتخذونه فعلاً، هو قبول اللعب معه. وحين خاطبهم الشريك بصوت مستنسخ من صوت كل منهم، ازداد استعدادهم للمشاركة. وحتى حين أفصح الباحثون عن هوية الشريك الاصطناعية، لم يجدوا دليلاً على أن هذا الإفصاح خفف أثر النبرة المألوفة. في حدود تلك اللعبة، أمكن للمشارك أن يعرف أنه يسمع آلة، وأن يؤثر صوتها مع ذلك في قراره.

في اليوم الأول من «أسبوع دبي للمستقبل»، تحدّث عالم الحاسوب الأمريكي داني هيليس في جلسة «مستقبل البشرية وتشابك علاقتنا بالتكنولوجيا»، ضمن جلسات منصة «تيد» التي استضافها الأسبوع. ونقلت «وام» عن هيليس، صاحب فكرة الساعة الميكانيكية المصمّمة للعمل عشرة آلاف عام، تفاؤله بأن يتيح الذكاء الاصطناعي لأي إنسان، أينما كان، الاستفادة من إرشاد أفضل المعلّمين. ولعلّ أدق اختبار لهذا الوعد يأتي بعد انتهاء الدرس، حين يغلق الطالب الشاشة وتبقى أمامه مسألة عليه أن يحلها وحده.

في مدرسة ثانوية بتركيا، اختبر باحثون تلك اللحظة مع نحو ألف طالب في الرياضيات. تحسن أداء الطلاب الذين استعانوا أثناء التدريب بأداة ذكاء اصطناعي تحاكي واجهة المحادثة المعتادة. لكن حين أدوا الاختبار من دونها، جاءت درجاتهم أقل بنحو 17 في المئة من درجات زملائهم الذين تدربوا من دون الأداة أصلاً. وفي مجموعة أخرى، صُمم المساعد ليقدم تلميحات ترشد الطالب خلال الحل، فتراجع معظم ذلك الأثر السلبي.

وفي هذه الدراسة، المنشورة في دورية الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم، تفصيل يستحق التأمل: قرار اتخذ عند تصميم البرنامج ظهر أثره لاحقاً على ورقة امتحان طالب.

بين سماعة الزائر وورقة الطالب، يكتسب شعار الأسبوع «لأجل إنسان المستقبل» دلالة ملموسة. فجزء من مستقبل التعليم يتقرر حين يختار مصمم البرنامج أن يترك للطالب خطوة يحلها بنفسه. وجزء من مستقبل الحديث بين شخصين يتشكل حين تدخل بينهما أداة تقترح على أحدهما ما يقوله. وفي دبي، يجتمع من يصمم هذه الأدوات ومن يضع قواعد استخدامها مع جمهور يستطيع أن يختبر بعضاً منها بنفسه.

ولعشرين دقيقة، يكفي أن يضع المرء سماعة في أذنه ليصبح السؤال الذي تتداوله المنصات شأنه الشخصي: حين تكون النبرة نبرتي، كيف أعرف أن الرأي رأيي؟