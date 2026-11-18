يجسد الاحتفال باليوم الوطني الـ56 لسلطنة عُمان في 20 نوفمبر من كل عام مناسبة تستحضر عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط دولة الإمارات وسلطنة عُمان، والتي تمتد جذورها عبر تاريخ طويل من التواصل والتقارب الإنساني والحضاري، لتكتسب المناسبة أهمية خاصة في ظل ما يجمع البلدين الشقيقين من علاقات تاريخية وأخوية متجذرة، تستند إلى روابط الجوار والمصير المشترك، حيث تجسد نموذجاً فريداً للتلاحم والتقارب بين الشعبين.

وأكد عدد من الأشقاء العمانيون لـ «البيان» أن العلاقات الإماراتية العُمانية تمثل نموذجاً راسخاً للأخوة والتعاون، وأن ما يجمع البلدين يتجاوز حدود الجغرافيا إلى روابط إنسانية واجتماعية وثقافية ضاربة في عمق التاريخ، أسهمت في بناء جسور من المحبة والتواصل المستمر بين أبناء الشعبين.

وقال الكاتب العُماني أحمد الراشدي: إن العلاقات بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان تمتد عبر قرون طويلة، وتستند إلى إرث تاريخي وحضاري عريق عزز من مكانة هذه العلاقة وخصوصيتها. وأوضح أن البلدين تجمعهما روابط جغرافية واجتماعية وثقافية وتجارية وثيقة، انعكست على حياة أبناء المنطقة وأسهمت في توطيد أواصر الأخوة والتقارب بينهم على مر السنين.

محطات تاريخية

وأضاف أن العديد من الكتب والمراجع التاريخية وثقت جوانب مهمة من هذه العلاقات، ومن بينها مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تناولت أحداثاً ومحطات تاريخية بارزة في المنطقة، وسلطت الضوء على عمق التفاعل الحضاري والتجاري بين الإمارات وعُمان عبر مختلف المراحل التاريخية.

وأشار الراشدي إلى أن العلاقات الاجتماعية الممتدة بين أبناء البلدين، وما يجمعهم من عادات وتقاليد وقيم مشتركة، تشكل امتداداً طبيعياً لهذا التاريخ الطويل، مؤكداً أن هذه الروابط تمثل أساساً قوياً لاستمرار التعاون والتواصل بين الأجيال القادمة.

وأعرب ياسر بن خميس السعدي، أحد أبناء سلطنة عُمان، عن اعتزازه بمتانة العلاقات الإماراتية العُمانية، مؤكداً أن التاريخ المشترك بين البلدين يشكل مصدر فخر واعتزاز لأبناء الشعبين.

وقال إن تعريف الأجيال الجديدة بهذا التاريخ يعد أمراً مهماً للحفاظ على الإرث المشترك والقيم التي رسختها سنوات طويلة من التآخي والتعاون.

موضحاً أن الكتب والخرائط والمراجع التاريخية تؤدي دوراً مهماً في حفظ الذاكرة المشتركة بين البلدين، وتساعد على نقل المعرفة التاريخية للأجيال الجديدة، بما يعزز فهمهم لجذور العلاقات الأخوية التي جمعت الشعبين عبر عقود طويلة.

روابط إنسانية

وأكد سلطان سالم سعيد أن العلاقات بين الإمارات وعُمان تمثل نموذجاً متميزاً للعلاقات الأخوية بين الشعوب، مشيراً إلى أن ما يربط البلدين لا يقتصر على الجوار الجغرافي، بل يمتد إلى روابط إنسانية واجتماعية وثقافية راسخة، مشيراً إلى أن أبناء البلدين يتشاركون العديد من القيم والعادات والتقاليد التي أسهمت في بناء علاقة متينة وقوية حافظت على خصوصيتها عبر الزمن.

وأكدت حبيبة حمود أن اليوم الوطني العُماني مناسبة وطنية عزيزة يستحضر خلالها أبناء السلطنة تاريخهم المجيد وإنجازاتهم المتواصلة، مشيرة إلى أن العلاقات مع دولة الإمارات تحظى بمكانة خاصة لدى العُمانيين لما تقوم عليه من أخوة صادقة وروابط تاريخية متجذرة، لافتة إلى أن الشعبين يجمعهما إرث اجتماعي وثقافي مشترك يعزز مشاعر القرب والمحبة بينهما.

وعبّر الفنان العُماني عاصم الرحيلي عن فخره واعتزازه باليوم الوطني العُماني، مؤكداً أن هذه المناسبة تجسد عمق الانتماء والوفاء للوطن، وتعكس مسيرة من العطاء والإنجاز.

وأشار إلى عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع سلطنة عُمان ودولة الإمارات، وما يربط الشعبين من محبة وتآلف وروابط راسخة، معرباً عن تمنياته للبلدين بدوام التقدم والازدهار.

وقالت نصره النعمانية إن العلاقات الإماراتية العُمانية تعد مثالاً يحتذى في التفاهم والتقارب بين الشعوب، مؤكدة أن ما يجمع البلدين من تاريخ مشترك وروابط أسرية واجتماعية ممتدة أسهم في ترسيخ هذه العلاقة وتعزيز مكانتها. وأشارت إلى أن أبناء البلدين ينظرون إلى هذه العلاقات باعتبارها امتداداً طبيعياً لسنوات طويلة من التواصل والتعاون.

وأعرب ماجد السعيدي عن فخره بالعلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، مؤكداً أن هذه العلاقات شهدت تطوراً مستمراً على مختلف المستويات، مدفوعة بروح التعاون والتفاهم التي تسود بين الشعبين. وأضاف أن المناسبات الوطنية تشكل فرصة للتأكيد على عمق هذه الروابط واستذكار القيم المشتركة التي تجمع أبناء البلدين.

مشاعر صادقة

وأوضح يعرب العمراني أن العلاقات الإماراتية العُمانية تستند إلى تاريخ طويل من التواصل الإنساني والتجاري والاجتماعي، وهو ما منحها قوة واستمرارية عبر مختلف المراحل.

وأكد أن أبناء البلدين تجمعهم مشاعر صادقة من المحبة والتقدير المتبادل، الأمر الذي ساهم في بناء علاقة متميزة أصبحت مثالاً للتلاحم والأخوة.

كما أكدت زهرة بنت علي المحروقية أن ما يميز العلاقات بين الإمارات وعُمان هو عمقها الإنساني وقربها من وجدان الشعبين، مشيرة إلى أن الروابط الاجتماعية والأسرية الممتدة بين أبناء البلدين تعكس حجم التقارب والمحبة المتبادلة.

وأعربت عن أمنياتها بأن تستمر مسيرة التعاون والتقدم بين البلدين الشقيقين، وأن تظل هذه العلاقات نموذجاً مشرقاً للأخوة العربية الصادقة والتواصل المستدام بين الشعوب.

وعبّر عبد النبي أحمد البلوشي من ولاية صحار بسلطنة عُمان عن مشاعر الفخر والاعتزاز بمناسبة اليوم الوطني العُماني، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع سلطنة عُمان بدولة الإمارات، مشيراً إلى أن ما يربط الشعبين الشقيقين يتجاوز حدود الجغرافيا، ويجسد أسمى معاني المحبة والوفاء والتلاحم بين الأشقاء.

وقال عبيد العبري إن اليوم الوطني العُماني مناسبة غالية نستحضر فيها أمجاد الوطن ومسيرته، مشيراً إلى عمق العلاقات الأخوية التي تربط سلطنة عُمان بدولة الإمارات، وما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط تاريخية واجتماعية راسخة، مؤكداً أن هذه العلاقة ستظل نموذجاً للمحبة والتآخي والتلاحم بين الأشقاء.