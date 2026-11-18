أكد أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي، أن العلاقات الإماراتية العُمانية تمثل نموذجاً متفرداً للعلاقات الخليجية والعربية، بما تقوم عليه من أواصر أخوة راسخة وثقة متبادلة وتفاهم مشترك، مشيرين إلى أن ما يجمع البلدين الشقيقين يتجاوز حدود العلاقات الدبلوماسية التقليدية، ليشكل شراكة استراتيجية متكاملة تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتنسيق والتضامن، وإلى إرادة سياسية مشتركة تحرص على تعزيز المصالح المتبادلة وخدمة تطلعات الشعبين.

وأشاروا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت، على مدى العقود الماضية، تطوراً متنامياً في مختلف المجالات، بفضل الرؤية الحكيمة للقيادتين، والحرص المستمر على تعزيز التواصل والتشاور وتوسيع مجالات التعاون، مؤكدين أن العلاقات الإماراتية العُمانية تتميز بخصوصية نابعة من التقارب الكبير بين المجتمعين، وتشابك المصالح الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقالت مريم ماجد خلفان بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي: «تمثل هذه المناسبة الوطنية محطة مهمة لاستحضار عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وما تتسم به من خصوصية استثنائية تستمد جذورها من وحدة التاريخ والجغرافيا والروابط الاجتماعية والثقافية الوثيقة بين الشعبين الشقيقين».

وشددت على أن العلاقات الثنائية العميقة التي جمعت الإمارات وعُمان عبر الأجيال، شكلت الجغرافيا المشتركة والتواصل التجاري والإنساني والثقافي أساساً متيناً لبناء علاقة أخوية متجذرة، تطورت مع قيام دولة الاتحاد، لتصبح نموذجاً للتعاون البناء والتكامل بين الأشقاء.

وأكدت ناعمة عبداالله الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن هذه الروابط لا تقتصر على العلاقات الرسمية بين المؤسسات الحكومية، بل تمتد إلى العلاقات الاجتماعية والأسرية والإنسانية التي تجمع أبناء البلدين، وتعكس عمق التقارب والتلاحم بينهما.

ولفتت إلى أن العلاقات الاقتصادية تمثل أحد أبرز المسارات الواعدة لتعزيز الشراكة الثنائية، في ظل ما يمتلكه البلدان من مقومات وإمكانات متنوعة، وموقع جغرافي استراتيجي، وبنية تحتية متطورة، وبيئة جاذبة للاستثمار، فضلاً عن فرص التكامل في العديد من القطاعات الحيوية.

وأوضح الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن المرحلة المقبلة تفتح آفاقاً أوسع أمام البلدين لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والصناعات المستقبلية، إلى جانب تطوير الشراكات بين القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز تنافسية الاقتصادين الإماراتي والعُماني، ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة في البلدين.

ونوه بالدور المهم الذي يؤديه التواصل الثقافي والتعليمي والشبابي في ترسيخ العلاقات الثنائية، وتعريف الأجيال الجديدة بتاريخ البلدين المشترك، وتعزيز قيم الانتماء والهوية الخليجية، مؤكداً ضرورة توسيع المبادرات والبرامج التي تجمع الشباب والطلبة والمثقفين والمبدعين من الجانبين، والاستفادة من الطاقات الوطنية في بناء جسور جديدة للتعاون والتواصل.

وأعرب هلال محمد الكعبي، عضو المجلس الوطني، عن خالص تهانيه وتبريكاته لسلطنة عُمان، قيادةً وحكومةً وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني، متمنين لها دوام التقدم والازدهار ومزيداً من الإنجازات التنموية.

وأكد أن ما يربط دولة الإمارات وسلطنة عُمان من علاقات أخوية راسخة سيظل نموذجاً يحتذى في العلاقات بين الدول والشعوب، وأن المستقبل يحمل المزيد من فرص التعاون والتكامل والشراكة، بما يحقق الخير والرخاء للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأشار هلال محمد الكعبي، إلى أن العلاقات الإماراتية العُمانية تمثل ركيزة أساسية في دعم منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز العمل الخليجي المشترك، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتاً إلى أن التنسيق المستمر بين البلدين تجاه مختلف التطورات الإقليمية والدولية يعكس إدراكاً مشتركاً لأهمية الحوار والدبلوماسية والتعاون في التعامل مع التحديات، والحفاظ على مصالح دول المنطقة وشعوبها.

وأشاد محمد الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، بما شهدته العلاقات الثنائية من تطور متواصل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، مؤكدين أن التنسيق والتعاون بين البلدين يعكسان حرص قيادتيهما على ترسيخ نموذج متقدم للعمل الخليجي المشترك، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص الواعدة التي يمتلكها الجانبان.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تحمل آفاقاً أوسع لتعزيز الشراكة الإماراتية العُمانية، لا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والابتكار والنقل والسياحة، بما يواكب التحولات الإقليمية والعالمية، ويدعم تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والرخاء.