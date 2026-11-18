اطلعت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، على فعاليات مبادرة «صغارنا: حكاية وتراث» في حصن أم القيوين، والبرامج التعليمية والتفاعلية التي تنظمها كليات التقنية العليا في رأس الخيمة، ضمن النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة، المقامة تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وتنظمها وزارة الأسرة بالتعاون مع الهيئة، تحت شعار «كل لحظة تصنع فرقاً».

وتقدم المبادرتان نماذج متنوعة لإثراء تجارب الأطفال، من خلال أنشطة تربط التعلم باللعب والاستكشاف، وتعرّفهم بالهوية والتراث الإماراتي، إلى جانب إشراك الأسر ومقدمي الرعاية في تجارب تدعم نمو الأطفال وتعلمهم.

وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل أن تنوع المبادرات المقدمة ضمن أسبوع الطفولة المبكرة يعكس أهمية توفير تجارب متكاملة تدعم نمو الأطفال معرفياً واجتماعياً، وتوازن بين التعريف بالهوية الوطنية وإتاحة فرص التعلم والابتكار والاستكشاف، بما يسهم في بناء شخصياتهم وتعزيز ارتباطهم بمجتمعهم، انسجاماً مع مستهدفات الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031.



وأشارت إلى أهمية دور المؤسسات الثقافية والتعليمية في إثراء بيئة الطفل، ولا سيما من خلال الشراكة مع الأسرة وإشراك الوالدين ومقدمي الرعاية في الأنشطة التعليمية والثقافية، بما يعزز انتقال المعرفة والقيم بين الأجيال.

وثمّنت جهود دائرة السياحة والآثار بأم القيوين وكليات التقنية العليا، مؤكدة أهمية توسيع التعاون بين المؤسسات الوطنية لتطوير برامج مستدامة تستجيب لاحتياجات الأطفال والأسر.

وتابعت معاليها في حصن أم القيوين فعاليات مبادرة «صغارنا: حكاية وتراث»، التي تنظمها دائرة السياحة والآثار بأم القيوين يومي 18 و19 نوفمبر، وتتضمن أربع محطات تفاعلية تتيح للأطفال التعرف إلى جوانب من الثقافة الإماراتية وموروثها الأصيل عبر أنشطة عملية تجمع بين اللعب والحركة والملاحظة والمشاركة.

وتسعى المبادرة إلى تقديم التراث بأساليب تناسب أعمار الأطفال، وتحويل المواقع التاريخية إلى مساحات للتعلم واكتشاف العادات والتقاليد والقيم المجتمعية، بما يعزز ارتباط الأجيال الناشئة بهويتها الوطنية، ويشجع الأسر على نقل الحكايات والموروث الثقافي بين الأجيال.

التعلم باللعب

واطلعت معالي وزيرة الأسرة على برامج كليات التقنية العليا، التي تجمع الأطفال وأسرهم والمعلمين وطلبة التربية والمتخصصين، وتوفر تجارب عملية لتعزيز التعلم باللعب وتطوير الممارسات التعليمية.

وشملت الفعاليات «كرنفال الطفولة المبكرة ومختبرات معاً»، عبر 4 محطات هي «نحكي معاً، نبني معاً، نتحرك معاً، ونبتكر معاً»، إلى جانب «مجلس مقدمي الرعاية والتفاعل المجتمعي» المخصص للحوار حول نمو الأطفال وتعلمهم ورفاههم كما تضمنت معرض «استكشف عالم الطفولة المبكرة»، ومشاريع طلبة التربية والأنشطة التطبيقية، ومسابقة «المبدعون الصغار – صف المستقبل 2050»، فضلاً عن جلسات وورش تناولت التربية الإيجابية والأمان النفسي والتعليم الدامج وتوظيف التكنولوجيا في التعلم.



وأكد هيثم سلطان آل علي، مدير عام دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، أن مشاركة الدائرة تنطلق من أهمية تعريف الأطفال بتراثهم عبر تجارب تفاعلية تثري معارفهم وتلامس فضولهم، مشيراً إلى أن مبادرة «صغارنا: حكاية وتراث» تقدم نموذجاً يجمع بين التعلم والمرح والتجربة المباشرة.

وأضاف: إن الدائرة تستهدف من هذه المبادرات ترسيخ الاعتزاز بالهوية الوطنية والموروث الإماراتي، وتعريف الأطفال بإرث الآباء والأجداد، انطلاقاً من دورهم في صون التراث واستدامته ونقله إلى الأجيال القادمة.

وأكدت الدكتورة فاطمة العوضي، رئيسة قسم التربية في كليات التقنية العليا برأس الخيمة، أن مشاركة الكليات تأتي ضمن جهودها لدعم الأطفال والأسر، انطلاقاً من أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته على التعلم والتواصل والاستكشاف، مشيرة إلى أن توفير بيئة آمنة ومحفزة يتطلب تكامل أدوار المؤسسات التعليمية والمجتمعية مع الأسرة.

وأضافت: إن الكليات تحرص على ربط برامجها التعليمية باحتياجات المجتمع، من خلال إعداد كوادر تربوية مؤهلة وإشراك الطلبة في تصميم وتنفيذ تجارب تعليمية تستند إلى الممارسات الحديثة، بما يتيح لهم تحويل معارفهم إلى أنشطة عملية تجمع الأطفال وأسرهم والتربويين، مؤكدة أن اللعب والقراءة والتفاعل اليومي تمثل ممارسات بسيطة، لكنها قادرة على إحداث أثر إيجابي مستدام في نمو الطفل، بما ينسجم مع أهداف عام الأسرة وشعار الأسبوع.