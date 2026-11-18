أكدت بشاير الشامسي، المنسق الوطني لأسبوع الطفولة المبكرة، أن الاستثمار في السنوات الأولى من حياة الطفل يمثل أحد أهم الاستثمارات الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأمد، مشيرة إلى أن الدراسات تشير إلى أن كل درهم يُستثمر في هذه المرحلة يمكن أن يحقق عائداً يتراوح بين 7 و13 درهماً، من خلال خفض تكاليف الرعاية الصحية مستقبلاً، وتعزيز الصحة النفسية والبدنية، والحد من المشكلات الاجتماعية، وبناء أجيال أكثر قدرة على التعلم والإنتاج والمشاركة في التنمية.

وأشارت إلى أن وزارة الأسرة تعمل على ترسيخ الوعي بأهمية الطفولة المبكرة باعتبارها مرحلة تتشكل خلالها قدرات الطفل ومهاراته وشخصيته، مؤكدة أن الاستثمار فيها لا ينعكس على مستقبل الأطفال فحسب، بل يمثل استثماراً مباشراً في رأس المال البشري وجودة الحياة واستدامة التنمية الوطنية.

وأضافت: شكلت النسخة الوطنية الأولى من «أسبوع الطفولة المبكرة» محطة مهمة لتوحيد الجهود الوطنية، بمشاركة أكثر من 140 شريكاً منفذاً من مختلف القطاعات وعلى مستوى إمارات الدولة، وتنفيذ أكثر من 400 مبادرة وفعالية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المعنية بالطفولة.

وأوضحت أن أهمية هذه المرحلة تنبع من كونها الفترة التي تتأسس خلالها المهارات المعرفية والحسية والاجتماعية، وتتكون اللبنات الأولى لشخصية الطفل وقدرته على التفاعل مع محيطه، ما يجعل توفير بيئة صحية وتعليمية واجتماعية سليمة ضرورة تنموية تتجاوز مفهوم الرعاية التقليدية.

وأشارت إلى أن التدخل المبكر يحقق عوائد تتجاوز الجانب الصحي، إذ يسهم في تقليل الاحتياجات العلاجية والتأهيلية مستقبلاً، ودعم الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتعزيز قدرة الأفراد على التعلم والإنتاج والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

مرافق صديقة للأسرة

وأوضحت الشامسي، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص على توفير بيئات مناسبة للأطفال والأسر في مختلف مناطق الدولة، تشمل الجوانب الصحية والتعليمية والترفيهية، وتراعي احتياجات أصحاب الهمم.

وأشارت إلى أن برنامج «الأسرة أولاً» يستهدف تطوير المرافق العامة والمجمعات التجارية ومناطق اللعب ووسائل النقل والأماكن المفتوحة، لتكون أكثر ملاءمة لاحتياجات الأسر والأطفال، وفق معايير تستند إلى دراسات متخصصة وممارسات دولية، مع مراعاة خصوصية المجتمع الإماراتي.

وأضافت: إن إعداد هذه المعايير يعتمد على جلسات تشاورية مع الأسر ودراسة احتياجاتها، بمشاركة خبراء وجهات متخصصة، لضمان حلول عملية توفر بيئات آمنة وميسرة لجميع أفراد الأسرة، مشيرة إلى أن تحقيق العدالة في الوصول إلى الخدمات يتطلب تكامل الأدوار بين الجهات.

حيث تسهم وزارة التربية والتعليم في توفير المدارس والخدمات التعليمية، فيما تقدم وزارة الصحة الخدمات والمراكز الصحية اللازمة للأطفال والأسر، إلى جانب الجهات المعنية بخدمات أصحاب الهمم، بما يضمن شمول المواطنين والمقيمين.

السلامة الرقمية

وأكدت الشامسي، أن حماية الأطفال في البيئة الرقمية تمثل أولوية ضمن منظومة عمل وزارة الأسرة، مشيرة إلى التعاون مع الجهات المعنية بالبنية التحتية الرقمية والشركاء المتخصصين لتعزيز الحماية وتنظيم وصول الأطفال إلى المنصات والمحتوى الرقمي، مؤكدة أن الجوانب التشريعية والرقابية تمثل أحد محاور الحماية، لكنها لا تغني عن دور الأسرة في توجيه استخدام الأجهزة، ورفع وعي الوالدين ومقدمي الرعاية بالمخاطر والفرص المرتبطة بالتكنولوجيا.

وأشارت إلى أن الوزارة تشجع الأنشطة والألعاب غير الإلكترونية لما توفره من فرص لتنمية المهارات الحسية والذهنية والاجتماعية، وحث الأسر على تخصيص وقت نوعي للأطفال بعيداً عن الشاشات، بما يعزز التواصل الأسري والتفاعل المباشر.

وأكدت الشامسي، أن المشاركة الواسعة في النسخة الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة عكست أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين المؤسسات، مشيرة إلى أن المبادرات تناولت حقوق الأطفال وحمايتهم وتنمية قدراتهم، بالتعاون مع شركاء دوليين، من بينهم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، حيث تتطلع الوزارة إلى توسيع المشاركة الدولية في النسخة المقبلة، والاستفادة من التجارب الناجحة وتبادل الخبرات والممارسات، إلى جانب توسيع قاعدة الشركاء والمبادرات وتعزيز وصول الرسائل التوعوية والخدمات إلى أكبر شريحة من الأسر والأطفال.

التحديات

وأوضحت الشامسي أن تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالطفولة ورفع وعي الآباء والأمهات بأهمية السنوات الأولى يمثلان محورين رئيسيين لمواصلة العمل، لافتة إلى أن تعظيم أثر الجهود المؤسسية يتطلب تنسيقاً أكبر وتبادل الخبرات وتوحيد المبادرات، مؤكدة أن دعم الطفولة المبكرة لا يرتبط بالضرورة بمبادرات مكلفة، بل يبدأ بممارسات يومية بسيطة، مثل الحديث مع الطفل خلال الذهاب إلى المدرسة والعودة منها، وتخصيص وقت للقراءة واللعب، ومشاركة الأطفال أنشطتهم واهتماماتهم.

توسع في المبادرات

وأكدت الشامسي، استمرار العمل على تطوير المبادرات الداعمة لاستقرار الأسرة وجودة الحياة، وفي مقدمتها برنامج «الأسرة أولاً»، إلى جانب تنظيم مبادرة «أفراح الإمارات» للأعراس الجماعية للمواطنين بحلة مطورة خلال العام المقبل، دعماً لنمو الأسرة واستقرارها.

وكشفت الشامسي، أن الوزارة تستعد لتطوير النسخة المقبلة من أسبوع الطفولة المبكرة، عبر توسيع المبادرات والمشاركات الدولية، ومواصلة تطوير منظومات حماية الأطفال والسلامة الرقمية، وتبادل الممارسات الناجحة مع الجهات والمنظمات الدولية.