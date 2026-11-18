

كشفت فعاليات اليوم الثاني من معرض رأس الخيمة للابتكار 2026 عن تنوع متسارع في تطبيقات الابتكار، من المشروعات الطلابية، والروبوتات إلى حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الصناعية، والخدمات الحكومية الذكية، بمشاركة 58 جهة حكومية وتعليمية وصحية وخاصة، تستعرض عبر 37 جناحاً وموقعاً ابتكارات، تستهدف تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز الاستدامة.

وشهد المعرض عرض مجموعة من الحلول التطبيقية، شملت تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن الأمراض وإدارة الموارد المائية، والشحن اللاسلكي للمركبات الكهربائية، والروبوتات والابتكارات التعليمية، وأدوات أتمتة الخدمات وإدارة الأعمال، والتقنيات المساعدة لأصحاب الهمم، إلى جانب مركبة كهربائية رباعية الدفع طوّرت في رأس الخيمة، بما يعكس اتساع نطاق الابتكار وتوجهه نحو معالجة تحديات واقعية في مختلف القطاعات.

وحضرت المؤسسات التعليمية بمشروعات طلابية وتجارب تفاعلية، تبرز قدرات الطلبة على توظيف المعرفة والتقنيات الحديثة في ابتكار حلول جديدة، في وقت يكتسب فيه ربط التعليم بالتطبيق العملي أهمية متزايدة لإعداد جيل يمتلك مهارات التفكير الإبداعي، والتعامل مع التحولات الرقمية.

وأوضح محمد لوجاب العلي، رئيس اللجنة الدائمة للفعاليات برأس الخيمة ومنسق فعاليات الابتكار بالإمارة، إن المعرض يضم 37 جناحاً وموقعاً، إلى جانب 21 ورشة تدريبية، و4 مناطق للأنشطة، ضمن برنامج يمتد ثلاثة أيام، ويركز على تقديم تجارب عملية في الابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والاستدامة.

وأشار إلى أن الورش تتناول موضوعات تواكب التطورات التقنية، من بينها صياغة الأوامر الذكية، وتطوير الخدمات الصحية الرقمية، وإنتاج الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي، وتحويل الأفكار إلى تطبيقات، والمختبرات الافتراضية، والتجارب التفاعلية، وتوظيف البيانات في دعم القرارات وتطوير المساعدات الذكية للأعمال.

وأكدت سارة أحمد الزعابي، مدير عام دائرة الموارد البشرية بحكومة رأس الخيمة، أن الابتكار يشكل ركيزة رئيسية في تطوير منظومة العمل الحكومي، من خلال توظيف التقنيات الحديثة في تحسين الأداء والخدمات، بالتوازي مع الاستثمار في الكفاءات البشرية باعتبارها المحرك الأساسي للتطوير المؤسسي وصناعة المستقبل.

وأشارت إلى أن مشاركة الدائرة في المعرض تستعرض مجموعة من المبادرات التي تجمع بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتطوير المهني، وفي مقدمتها دمج 13 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي ضمن 6 وحدات في نظام «مواردنا» لإدارة رأس المال البشري، إلى جانب منصة «تمكين رأس الخيمة» للتطوير المهني، وتنظيم 9 ورش تدريبية، تستهدف ترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز المهارات المستقبلية لدى الكفاءات الحكومية.

وأضافت: «إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في نظام «مواردنا» تستهدف تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسين تجربة الموظفين والمديرين، فضلاً عن تطوير أدوات دعم القرار، بما يعزز قدرة الدائرة على توظيف الحلول الذكية في معالجة التحديات اليومية، وتطوير بيئة العمل، وفي المقابل توفر منصة «تمكين رأس الخيمة» بيئة رقمية متكاملة تربط الكفاءات الحكومية بالخبراء والمدربين والمؤسسات التدريبية، وتفتح أمامهم فرصاً أوسع للتعلم وتبادل المعرفة، وتطوير المهارات، بما يتوافق مع متطلبات الوظائف المستقبلية».

وأشارت الزعابي إلى أن الدائرة تنظم، بالتعاون مع شركاء منصة «تمكين»، 9 ورش تدريبية، يقدمها خبراء ومراكز متخصصة، وتتوزع موضوعاتها بين الابتكار المؤسسي والتفكير الإبداعي، وتحويل التحديات إلى فرص، وتطوير الخدمات، والارتقاء بجودة القرارات، واستشراف مستقبل الموارد البشرية والتعلم المهني، وتهدف هذه الورش إلى نقل المعرفة من الإطار النظري إلى التطبيق العملي، وتمكين المشاركين من توظيف الأفكار المبتكرة في بيئات العمل، وتعزيز تبادل الخبرات وترسيخ التعلم المستمر، بما يسهم في بناء منظومة حكومية أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً للتحولات المستقبلية.