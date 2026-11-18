

دشنت الجامعة الأمريكية في الشارقة أربع سفارات شبابية يقودها طلبة الجامعة، تمثل البحرين والهند والمغرب وروسيا، ضمن مبادرة نوعية تتيح للشباب الإسهام في بناء العلاقات بين الشعوب، وتنفيذ مشاريع مشتركة تعزز التعاون بين دولة الإمارات وشركائها الدوليين.

وتفتح المبادرة، التي أطلقتها الجامعة أخيراً، آفاقاً جديدة أمام الطلبة للمشاركة في الحوارات الدولية، والتعرف إلى ثقافات المجتمعات المختلفة، واكتساب المهارات الدبلوماسية والقيادية، بما يعزز حضور الشباب في مسارات التعاون الدولي.

وانطلقت المبادرة برؤية من اليازية إبراهيم الشحي، طالبة الدراسات الدولية في الجامعة ومؤسسة مبادرة سفارات الشباب، لتوفير مساحة طلابية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتجربة العملية، وتسهم في بناء شراكات مستدامة تتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية.

واستضافت منصة «ملتقى المجتمع» في الجامعة حفل التدشين، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التواصل بين المجتمع الأكاديمي والقيادات والمؤسسات الدولية، وتبادل الخبرات والمعارف.

وأكد الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة، أن التعاون الدولي يستند إلى التفاهم المتبادل والإصغاء إلى وجهات النظر المختلفة، مشيراً إلى أهمية المبادرة في تمكين الطلبة من بناء علاقات تتجاوز الحدود الجغرافية، وتحويل الحوار وتبادل المعرفة إلى تعاون ملموس بين المجتمعات.

وأكد خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، أهمية إلمام الشباب بمفاهيم الدبلوماسية، بما يمكنهم من أداء دور فاعل في مد جسور التواصل بين المجتمعات.

وفي جلسة حوارية تناولت دور الشباب في توطيد العلاقات الدولية، أكد عمر سيف غباش، مستشار وزير الخارجية في دولة الإمارات، والسفير غير المقيم لدى الفاتيكان، وعضو مجلس أمناء الجامعة ومرشد سفارات الشباب، أن قوة العلاقات بين الدول واستدامتها تنبعان من الروابط الإنسانية القائمة على المعرفة والثقة والاحترام المتبادل، والقدرة على إدارة الحوار رغم اختلاف وجهات النظر.

سفراء شباب

وشهد الحفل إسناد مهام قيادة السفارات الشبابية الأربع إلى طلبة من تخصصات أكاديمية متنوعة، حيث تولت إزما فاطمة، طالبة الدراسات الدولية، مهام سفيرة الشباب المعنية بالهند، ومريم نقابي، طالبة الماجستير في الدراسات الدولية، مهام سفيرة الشباب المعنية بالمغرب، وحسن هاشم، طالب الهندسة المدنية، مهام سفير الشباب المعني بالبحرين، وآسيا ألييفا، طالبة إدارة سلسلة الإمداد، مهام سفيرة الشباب المعنية بروسيا.

القيادة وإدارة الأزمات

وتضمن برنامج التدشين جلسة متخصصة باللغة العربية بعنوان «القيادة في ظل عدم اليقين: قيادة الشباب والتواصل الاستراتيجي وإدارة الأزمات»، قدمها أحمد سعيد العلوي، رئيس تحرير «سي إن إن الاقتصادية» باللغة العربية و«العين الإخبارية»، تناول خلالها أهمية اتخاذ القرارات في الظروف الضاغطة، ودور دقة المعلومات ووضوح الرسائل في تعزيز ثقة الجمهور.

وشدد العلوي على ضرورة إكساب الشباب مهارات التحقق من المعلومات والتواصل الفاعل وحسن التقدير تحت الضغط، وإعدادهم لمواجهة التحديات المستقبلية في مجالات الإعلام والعمل العام.