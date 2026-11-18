كشفت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي، أن مبادرة «رادار الصحة والسلامة» التي أطلقتها البلدية وتغطي حالياً 60 ألف منشأة في مختلف أنحاء الإمارة، ستشهد توسعاً خلال عام 2027، مع انضمام نحو 28 ألف منشأة غذائية إضافية، تشمل المطاعم، إلى نطاق المنصة، إلى جانب إدراج مؤسسات مكافحة الآفات، بما يعزز شمولية منظومة الرقابة الاستباقية على المنشآت.

وأوضحت، خلال استعراض المبادرة ضمن فعاليات أسبوع دبي للمستقبل، أن المنصة تمثل منظومة رقمية استشرافية تهدف إلى تعزيز مستويات الصحة والسلامة في دبي، من خلال توظيف البيانات والتحليلات والخرائط الجغرافية التفاعلية لرصد مستويات امتثال المنشآت، وتحديد مواقع الخطورة، وتوجيه الجهود التفتيشية نحو المناطق والقطاعات الأكثر احتياجاً للمتابعة.

قطاعات

وأضافت أن المنصة تغطي حالياً قطاعات متنوعة، تشمل صالونات التجميل، والمراكز الصحية ومراكز التدليك، والمنشآت الفندقية، والمؤسسات التعليمية، والمغاسل، والمباني ومناطق الألعاب، وتستند في تقييمها إلى مجموعة من المعايير، من بينها جودة المياه وخزاناتها، وجودة الهواء الداخلي، وسلامة العاملين والزوار، والمنتجات الاستهلاكية، والنظافة العامة والاشتراطات الصحية.

وبينت أن «رادار الصحة والسلامة» يرتبط بعدد من الأنظمة الرقمية في بلدية دبي، من بينها نظام التفتيش الذكي والأنظمة المخبرية، ويجمع البيانات من مصادر متعددة، تشمل التراخيص ونتائج الفحوصات المخبرية والعينات التي يجمعها المفتشون، ثم يحللها ويحولها إلى مؤشرات وخرائط تفاعلية توضح مستويات الالتزام والمخاطر في مختلف مناطق الإمارة.

وأشارت إلى أن المنصة تستخدم مؤشرات لونية لتصنيف مستويات الامتثال، حيث يعكس اللون الأخضر ارتفاع نسب الالتزام، فيما تشير الألوان الأخرى، مثل الأصفر، إلى وجود ملاحظات تستدعي المتابعة، الأمر الذي يساعد على تحديد أولويات التفتيش وجدولة الزيارات الرقابية بكفاءة أكبر، بدلاً من توزيع الجهود بصورة متساوية على جميع المنشآت.

إشعارات

وأكدت أن المنصة توفر كذلك آلية للتنبيه والتوجيه، عبر إرسال رسائل توعوية وتنبيهات تلقائية إلى المنشآت بشأن مستويات الخطورة والإجراءات التصحيحية المطلوبة، بما يعزز التزام المؤسسات بالاشتراطات الصحية والمهنية، ويمنحها فرصة لمعالجة الملاحظات والارتقاء بمستويات أدائها.

وذكرت أن المنصة بدأت بنسخة تجريبية، ويجري استخدامها حالياً من قبل الموظفين والمفتشين والقيادات في بلدية دبي، على أن تشهد المرحلة المقبلة، خلال عام 2027، إتاحة جانب من بياناتها ومؤشراتها للمقيمين والجمهور، بما يعزز الشفافية والوعي المجتمعي بمستويات الصحة والسلامة في المنشآت.

وأكدت أن المبادرة تدعم توجه بلدية دبي نحو الانتقال إلى نموذج رقابي استباقي قائم على البيانات والتحليل الذكي، يسهم في رفع مستويات الامتثال، وتعزيز كفاءة التفتيش، وحماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، وترسيخ مكانة دبي مدينة آمنة وصحية ومستدامة.