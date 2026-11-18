



استعرض أسبوع دبي للمستقبل مركبات بتقنيات حديثة، من بينها طائرة «عنان» من دون طيار، من طراز «S700»، تستقر على منصة سوداء وسط حوض مائي عند مدخل الفعالية. وتنعكس مراوحها ورايات الأسبوع الملوّنة على سطح الماء، فيما تصطف خلفها مجموعة من المركبات المزوّدة بتقنيات حديثة للتنقّل، من بينها مركبة ذاتية القيادة لنقل البضائع.

وبحسب اللوحة التعريفية، صُنعت طائرة «عنان» في دبي لنقل الشحنات الثقيلة، وتصل حمولة كل من نسختيها الكهربائية والهجينة إلى 200 كيلوغرام، فيما تبلغ سرعة طيرانهما 100 كيلومتر في الساعة. ويصل مدى النسخة الكهربائية إلى 25 كيلومتراً ومدة طيرانها إلى 15 دقيقة، فيما يصل مدى النسخة الهجينة إلى 100 كيلومتر ومدة طيرانها إلى ساعة.

ومن بين المركبات المعروضة خلف الطائرة «روبوفان W5» من شركة «وي رايد»، وهي مركبة مخصّصة لنقل البضائع على طرق المدن، ومزوّدة بنظام قيادة ذاتية من المستوى الرابع. ووفقاً للوحة التعريفية، تبلغ سعة صندوق الشحن 5.5 أمتار مكعبة، وتصل الحمولة القصوى للمركبة إلى طن واحد، فيما يبلغ الحد الأقصى لسرعتها في وضع القيادة الذاتية 50 كيلومتراً في الساعة.

واستعرض الدفاع المدني في دبي مركبة «شاهين»، المزوّدة بطائرة مسيّرة لدعم فرق الإطفاء في مكافحة حرائق المباني الشاهقة. وقال عبدالله المري، من الدفاع المدني في دبي، لـ«البيان»، إن الطائرة تستطيع التحليق على ارتفاع يصل إلى 300 متر، ما يتيح استخدامها في مكافحة الحرائق التي تندلع في الطوابق العليا، مثل الطابق الخمسين أو الستين. وأضاف أن المنظومة جُرّبت في عدد من الحوادث، وأن تشغيلها يتطلب سائقاً للمركبة ومشغّلاً للطائرة المسيّرة.

كما تابع الزوار عرضاً عملياً لطائرة «كيتا درون» من طراز «M‑Drone 4L»، أظهر كيفية التقاط الطلبات وإنزالها باستخدام رافعة مزوّدة بخطّاف يتحرّر آلياً، ونال العرض استحسانهم. وبحسب اللوحة المرافقة، تحمل الطائرة طلبات يصل وزنها إلى 4.5 كيلوغرامات، ويبلغ أقصى مدى لطيرانها 20 كيلومتراً في اتجاه واحد.

وقال مصطفى بلال، مدير إدارة تطوير الأعمال في «كيتا درون»، لـ«البيان»، إن الشركة تعرض أحدث طراز من طائراتها للمرة الأولى خارج الصين خلال «أسبوع دبي للمستقبل». وأوضح أن الطائرة تحلّق فوق الفيلا وتُنزل صندوق الطلب بحبل أمام الباب من دون أن تهبط، ما يتيح للشركة توسيع نطاق التوصيل إلى الفلل في دبي، مع خطط للتوسع مستقبلاً إلى إمارات أخرى.

وأضاف بلال أن الطراز يعمل حالياً في الصين، فيما تتواصل تجاربه في دبي بالتنسيق مع هيئة دبي للطيران المدني، على أن تعلن الشركة موعد دخوله الخدمة لاحقاً. وأوضح أن الطائرة ترصد العوائق لتفاديها أثناء التحليق، وأنها لا تصوّر المنازل أو تسجّل صوراً لها أثناء التوصيل.