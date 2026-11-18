يطرح شباب الإمارات خلال «أسبوع دبي للمستقبل» تصوراتهم للقطاعات المستقبلية، مستفيدين من مهاراتهم في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير أفكار يمكن للجهات توظيفها في برامجها. ويشارك في الأسبوع أعضاء من مجالس الشباب في الدولة، من فئات عمرية مختلفة.

وقال خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، لـ«البيان»، إن دور الشباب انتقل من الرعاية والتمكين إلى الشراكة في رسم مستقبل الدولة، مشيراً إلى أن سرعة اكتسابهم المهارات التقنية ومواكبتهم للتطورات في الذكاء الاصطناعي تتيح للجهات الاستفادة من تجاربهم وإشراكهم في تصميم برامجها.

وأضاف أن هذا الجيل سيؤدي دوراً في تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071، مشدداً على أهمية الاستماع إلى أفكار الشباب وإتاحة المجال لهم لتطبيقها على تحديات واقعية، بما يعزز حضورهم في تطوير الحلول والمشاركة في العمل المجتمعي.

وأشار النعيمي إلى أن أكثر من 2000 شاب وشابة التحقوا ببرنامج «مسار القادة»، الذي أطلقته المؤسسة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. ويعمل المشاركون في البرنامج على مشاريع وتحديات مرتبطة بمستقبل الإمارات، فيما تختار المؤسسة كل 6 أشهر مجموعة من المشاركين المتميزين للعمل معهم على تطوير مهاراتهم القيادية.