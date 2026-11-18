



ما هو لون المستقبل؟ حمل زوار «أسبوع دبي للمستقبل» إجابات مختلفة على هذا السؤال في منصة «بانتون»، حيث اختاروا ألوانهم المفضلة ودوّنوا الأسباب التي تجعلها، من وجهة نظرهم، ممثلة للمستقبل. وتأتي الفعالية ضمن أسبوع دبي للمستقبل، الذي نظمته مؤسسة دبي للمستقبل تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل».

وتهافت الزوار على المنصة لاختيار بطاقات الألوان وكتابة آرائهم عليها، قبل تعليقها على الجدار الخارجي للمنصة. وأظهرت المشاركات تبايناً في نظرة الزوار إلى المستقبل، بين من ربطه بالسلام والاستقرار، ومن رأى فيه مجالاً لتحقيق الأحلام أو التعبير عن الذات.

وكتب أحد المشاركين على بطاقة باللون الفيروزي أن هذا اللون يرمز إلى «السلام والاستقرار اللذين يحتاجهما المستقبل»، فيما اختار مشارك آخر اللون الأزرق السماوي، قائلاً إنه يرى المستقبل في السماء. وعلى بطاقة حمراء، اختصر أحد الزوار رؤيته بعبارة «نحن المستقبل»، بينما عبّر آخر، عبر بطاقة وردية، عن أمله في أن يعامله المستقبل بلطف.

وقال دينيس باراسا، مسؤول علاقات الزوار في متحف المستقبل، إن التجربة تتيح لكل مشارك اختيار لون يفضله وشرح سبب اعتقاده بأنه يمثل المستقبل. وأوضح أن اختيارات الزوار ترتبط بما تعنيه الألوان لهم، وما يتطلعون إليه في السنوات المقبلة.

وأضاف باراسا أنه يختار اللون الوردي الزاهي، لأنه يراه جريئاً ومعبّراً، مشيراً إلى أن المستقبل يحتاج إلى أشخاص يعبّرون عن أفكارهم وابتكاراتهم، ويتشاركون في بناء مستقبل مشرق.