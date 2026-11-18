حذرت مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم الطلبة من الوقوع في 5 أخطاء تقنية قد تعرقل دخولهم إلى الاختبارات الإلكترونية، بالتزامن مع انطلاق الاختبارات التجريبية اليوم الأربعاء، التي تستمر حتى الجمعة 20 نوفمبر الجاري، لطلبة الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر، استعداداً لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2026-2027، المقرر انطلاقها في 25 نوفمبر.

وأوضحت إدارات مدرسية، في تنبيهات إرشادية عممتها على الطلبة، أن الأخطاء الخمسة تشمل فتح تطبيقات متعددة على أجهزة الحاسوب، وتغيير حجم مؤشر الماوس أو شكله، وانخفاض شحن الحاسوب المحمول، وإدخال رابط الاختبار أو كلمة المرور بصورة خاطئة، إضافة إلى تشغيل الحاسوب والعبث به قبل الحصول على توجيهات المعلم.

وأكدت أن الالتزام بالإرشادات التقنية يمثل أحد المتطلبات الأساسية لضمان دخول الطلبة إلى المنصات الامتحانية دون معوقات، مشددة على ضرورة التأكد من جاهزية الأجهزة وتجنب إجراء أي تغييرات في إعداداتها قبل الاختبارات.

توجيهات

وبيّنت المدارس أن فتح تطبيقات كثيرة قد يؤثر في أداء الجهاز أو يعرقل الدخول إلى الاختبار، مطالبة الطلبة بإغلاق البرامج غير المطلوبة، وعدم تغيير حجم مؤشر الماوس أو شكله، والإبقاء على إعداداته المعتمدة.

وشددت على ضرورة شحن أجهزة الحاسوب المحمول بالكامل قبل الاختبار، تفادياً لتوقفها بصورة مفاجئة، إلى جانب التحقق من صحة رابط الدخول وكلمة المرور، وعدم تشغيل الأجهزة أو استخدامها قبل تلقي التعليمات المباشرة من المعلمين.

اختبارات

وبدأت اليوم الاختبارات التجريبية للفصل الدراسي الأول، وتستمر حتى الجمعة 20 نوفمبر الجاري، بهدف تدريب الطلبة على استخدام المنصات الإلكترونية، والتحقق من جاهزية الأجهزة والأنظمة، ورصد المشكلات التقنية ومعالجتها قبل الاختبارات النهائية.

وأوضحت المدارس أن الاختبارات التجريبية لا ترتبط بدرجات الطلبة، وتهدف إلى تدريبهم على إجراءات الدخول والتعامل مع الأسئلة الإلكترونية، إلى جانب اختبار كفاءة المنصات والتأكد من قدرتها على استيعاب عمليات الدخول المتزامنة.

وتأتي هذه الاستعدادات عقب انطلاق الاختبارات التكوينية الثانية، التي تستهدف قياس مدى اكتساب الطلبة للمعارف والمهارات الدراسية، وتحديد جوانب القوة والضعف في أدائهم، بما يساعد المعلمين على توجيه المراجعات الأكاديمية ومعالجة الفجوات التعليمية قبل الاختبارات النهائية.

وأكدت الإدارات المدرسية أهمية الالتزام بالتعليمات والإبلاغ الفوري عن أي أعطال تقنية، وعدم محاولة تعديل إعدادات الأجهزة بصورة فردية، لضمان توفير بيئة امتحانية مستقرة تساعد الطلبة على التركيز في الإجابة وتحقيق أفضل النتائج.