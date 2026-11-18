أكد خلفان بالهول، خلال افتتاح أسبوع دبي للمستقبل 2026، أن دبي تفتح آفاقاً واسعة أمام الجميع للمشاركة في صياغة مشاريع مستقبلية طموحة، من خلال مظلة عالمية تجمع العقول والأفكار والخبرات من مختلف أنحاء العالم، وتتيح لها الإسهام في ابتكار مشاريع ومبادرات تنطلق من دبي، وتتجاوز حدودها لتقديم قيمة مضافة للبشرية وخدمة المجتمعات.

وأوضح، أن هذا النهج يقوم على مبدأ الانفتاح والشمولية، وإتاحة الفرصة أمام مختلف الأفراد والمؤسسات والمبتكرين للمشاركة في رسم ملامح المستقبل، والمساهمة في تطوير أفكار ومشاريع نوعية تستجيب للتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، وتستثمر الفرص التي تتيحها التحولات التكنولوجية والمعرفية والاقتصادية.

وقال، إن تأسيس مؤسسة دبي للمستقبل جاء امتداداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي انطلقت من فكرة أساسية مفادها أن الحوارات الجادة حول المستقبل ينبغي ألا تظل محصورة في نطاق محدود، بل يجب فتح أبوابها أمام الجميع، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في إطلاق مشاريع طموحة تنطلق من دبي، التي تتمتع بطموح يتجاوز حدودها، لتخدم بقية العالم.

وأشار إلى أن طموح دبي لا يقتصر على استشراف المستقبل أو مناقشة توجهاته، بل يمتد إلى المشاركة الفاعلة في صناعته، من خلال تحويل الأفكار والرؤى إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ، وإيجاد بيئة محفزة تجمع أصحاب الطموحات والخبرات، وتوفر مساحة للتعاون وتبادل المعرفة وتكامل الجهود، بما يعزز فرص الوصول إلى حلول مبتكرة للتحديات العالمية.

وأضاف أن انطلاق هذه المشاريع من دبي يعكس توجه الإمارة إلى ترسيخ دورها مركزاً عالمياً للأفكار والمبادرات المستقبلية، ووجهة تستقطب المواهب والكفاءات، وتمنحها المجال للمشاركة في تطوير حلول تتجاوز النطاق المحلي، وتحقق أثراً عالمياً، انطلاقاً من إيمانها بأن صناعة المستقبل مسؤولية مشتركة تتطلب مشاركة الجميع.

وتأتي هذه الرؤية في إطار أهداف أسبوع دبي للمستقبل، الذي يشكل منصة عالمية تجمع القيادات والخبراء والمبتكرين وصناع التغيير، لمناقشة التحولات الكبرى واستكشاف الفرص المستقبلية، وتعزيز التعاون في تطوير مشاريع وأفكار تسهم في رسم ملامح المرحلة المقبلة، وترسيخ مكانة دبي مختبراً عالمياً لتصميم المستقبل وتحويل طموحاته إلى واقع.