

قبل 26 عاماً، بدأت ميمونة هاشم الجوهري المعيني رحلتها في الميدان التربوي معلمةً للغة العربية، تحمل رسالة تعليمية تتجاوز حدود المناهج والكتب المدرسية، لتتحول مع مرور السنوات من معلمة تعلّم الحروف وتغرس المعرفة في نفوس طلبتها إلى قائدة تربوية تصنع القيادات، وتقود التحولات المؤسسية، وتسهم في رسم ملامح مستقبل التعليم، حتى تُوّجت مسيرتها بالفوز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير مدرسة لعام 2026.

ولم يكن الوسام مجرد تكريم لمسيرة مهنية امتدت لأكثر من ربع قرن، بل جاء تتويجاً لتجربة قيادية تجاوز أثرها أسوار المدرسة الواحدة، بعدما أسهمت المعيني في إعداد وتمكين أكثر من 21 قائداً تربوياً، وتنفيذ 38 ورشة تطويرية استفادت منها أكثر من 120 قيادة، وإطلاق 16 مبادرة ابتكارية امتد تأثيرها إلى مئات المدارس وآلاف المستفيدين، لتقدم نموذجاً للقيادة التعليمية التي لا تكتفي بتحقيق النجاح، وإنما تعمل على صناعة نجاحات جديدة تستمر وتتوسع.



وفي عام 2000، بدأت المعيني حياتها المهنية معلمة للغة العربية، لتكون المدرسة محطتها الأولى في رحلة امتدت لأكثر من 26 عاماً، شهدت خلالها تحولات كبيرة في منظومة التعليم، وتغيرات متسارعة في أساليب التدريس والتقييم والقيادة المدرسية.

ومن داخل الفصول الدراسية، تشكلت خبرتها الأولى في التعامل مع الطلبة والمعلمين، قبل أن تنتقل تدريجياً إلى مواقع المسؤولية الإدارية والقيادية، فتولت منصب نائب مدير مدرسة، ثم مديرة مدرسة محمد نور، وصولاً إلى إدارة مجمع زايد التعليمي في البرشاء بدبي.



ولم تتوقف مسؤولياتها عند إدارة مؤسسة تعليمية واحدة، بل امتدت إلى الإشراف القيادي على عشر مدارس ضمن نطاق دبي التعليمي، وهو ما أتاح لها توظيف خبراتها في تطوير الممارسات المدرسية، وتعزيز كفاءة الأداء، ودعم القيادات التربوية في مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف التعليمية.

صناعة القادة

وقالت ميمونة هاشم الجوهري المعيني، مديرة مجمع زايد التعليمي في البرشاء بدبي، والفائزة بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير مدرسة لعام 2026، إن رحلتها في الميدان التربوي لم تقتصر على التدرج في المناصب القيادية، بل ارتبطت بالسعي المستمر إلى تطوير جودة التعليم وتمكين الكفاءات الوطنية، وبناء منظومات عمل مؤسسية قادرة على تحقيق التميز والاستدامة، مشيرة إلى أن من أبرز إنجازاتها الإسهام في إعداد وتمكين أكثر من 21 قائداً تربوياً.



وأوضحت أن اهتمامها بتطوير القيادات التربوية تُرجم إلى تنفيذ 38 ورشة تطويرية استفادت منها أكثر من 120 قيادة، إلى جانب إطلاق 16 مبادرة ابتكارية.

وأكدت أن فوزها بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير مدرسة لعام 2026 يمثل تتويجاً لجهود جماعية امتدت على مدار سنوات من العمل والعطاء، وحافزاً لمواصلة تطوير المؤسسات التعليمية وإعداد أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة.