راشد الحمادي: منافذ البيع ترتبط بنظام مركزي موحد يحدد الأسعار

كشف راشد الحمادي، مدير قطاع الأسماك في سوق الجبيل بالشارقة، أن مبيعات السوق من الأسماك والأطعمة البحرية تتجاوز 3500 طن سنوياً، منها نحو 1600 طن يوردها صيادو الإمارة، بنسبة 45% من إجمالي مشتريات القطاع، فيما سجل السوق أكثر من مليون و300 ألف عملية شراء حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بما يعكس دوره في دعم الصيادين المحليين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأكد الحمادي أن القطاع حافظ على نحو 95% من مستوى عملياته التشغيلية رغم التحديات، مشيراً إلى أن تنويع مصادر التوريد والتوسع في العمليات اللوجستية أسهما في استقرار المعروض والأسعار.

وأوضح أن سوق الجبيل، الذي افتتح عام 2015 بتوجيهات القيادة الرشيدة، يجسد رؤية الإمارة في دعم الصيادين والمحافظة على الموروث البحري، لافتاً إلى أن قطاع الأسماك يخضع للإدارة المباشرة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، وفق منظومة مركزية موحدة للتوريد والتسعير والرقابة.

وأشار الحمادي إلى اعتماد القطاع على ثلاثة مصادر رئيسية للتوريد، تشمل الشراء المباشر من صيادي الشارقة، ومزادات الأسماك المحلية، وشركات التوريد الداخلية والخارجية، لتوفير أصناف متنوعة، منها السوبريم والسيباس والبلطي والبوري والسلمون والروبيان، من دول عدة، أبرزها سلطنة عُمان والنرويج ومصر وتونس وتركيا والهند وسريلانكا وباكستان.

ولفت إلى أن فرق الشراء وسعت عملياتها في أسواق دبي ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين، ومدن الساحل الشرقي، لتعويض النقص، إلى جانب اعتماد خطط خلال التقلبات الجوية أو ظروف طارئة.

وأوضح أن تراجع المعروض من بعض الأصناف، وفي مقدمتها الهامور، دفع إلى تعزيز التعاون مع الشركات المحلية، إذ اشترى السوق نحو 8 آلاف كيلوغرام من الأسماك من شركة أسماك الإمارات في كلباء، فيما يدرس التعاون مع مزارع أسماك أوميغا ودلما ومزارع الروبيان في الفجيرة، ومشروعات الاستزراع السمكي الجاري إنشاؤها في خورفكان، والمتوقع تشغيلها العام المقبل.

الأسعار والجودة

وأوضح أن منافذ البيع ترتبط بنظام مركزي موحد، يحدد أسعار الأسماك وفق هامش ربح مدروس، ويمنع التلاعب بها، مع تحديث الأسعار بصورة مستمرة بما يراعي مصلحة المستهلك.

وأشار إلى أن فرق التفتيش التابعة لبلدية الشارقة تتولى فحص المنتجات واستبعاد الأصناف غير المطابقة للاشتراطات الصحية، فيما يخضع العاملون لتدريبات شهرية على إجراءات النظافة والسلامة والبيع، والتعامل مع حالات الطوارئ والإخلاء والحرائق.

وأضاف أن توزيع المحلات يراعي احتياجات المتسوقين، إذ تخصص منافذ لعرض أسماك صيادي الشارقة، وأخرى للأسماك المحلية كبيرة الحجم، مثل الكنعد واليودر والسكل، مع الأخذ بمقترحات العملاء لتوفير الأصناف المطلوبة.

الموروث البحري

وفي إطار المحافظة على الموروث البحري الإماراتي، أشار الحمادي إلى طرح منتج «مالح الجبيل الإماراتي»، الذي يجري إعداده على أيدي مختصين بالنكهة المحلية الأصيلة، وفق الاشتراطات الصحية وتحت إشراف فرق الرقابة والتفتيش في بلدية كلباء.

كما يوفر السوق خدمات طهي وشواء الأسماك والأطعمة البحرية التي يختارها المتسوقون، على أيدي طهاة حاصلين على جوائز عالمية، بما يعزز تجربة التسوق ويجمع بين النكهات التراثية والعالمية، ويواكب جهود القطاع في تطوير خدماته وتلبية احتياجات المستهلكين ودعم استدامة الثروة السمكية المحلية.