

ناقشت جلسة شبابية نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة مستقبل القطاع الصحي في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الطبية والإدارية، إلى جانب أهمية تمكين الكفاءات الوطنية الشابة وإشراكها في ابتكار حلول تسهم في رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية وتعزيز استدامتها.

واستضافت الجلسة، التي حملت عنوان «صحة المستقبل.. برؤى تصنع التحول»، الدكتورة نجود أحمد الزعابي، طبيبة أخصائية أطفال، وفاطمة أحمد اللاغش الظنحاني، تنفيذي خدمات إدارية، وأدارتها الشيخة شما القاسمي، عضو مجلس شباب الإمارات للثقافة والهوية الوطنية، بمشاركة أعضاء مجلس شباب مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

وهدفت الجلسة إلى استشراف التحولات التي يشهدها القطاع الصحي، والتعريف بالفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة لتحسين جودة الخدمات وتجربة المستفيدين، مع تسليط الضوء على دور الشباب في تحويل الأفكار والمقترحات إلى مبادرات عملية تواكب احتياجات المجتمع وتدعم توجهات الدولة نحو بناء منظومة صحية متقدمة تتمحور حول الإنسان.

وتناولت النقاشات مستقبل الرعاية الصحية في عصر التحول الرقمي، والابتكار الصحي من الفكرة إلى التطبيق، والمهارات والفرص المستقبلية أمام الكفاءات الشابة، مع التركيز على أهمية التكامل بين التخصصات الطبية والإدارية والتقنية في تطوير الخدمات والارتقاء بمستويات كفاءتها.

واستعرضت تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية في مستقبل الرعاية الصحية، وما توفره من إمكانات لتطوير رحلة المستفيد، بدءاً من الحصول على المعلومات وحجز المواعيد، وصولاً إلى الخدمات الطبية والمتابعة المستمرة، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الرعاية وتسريع الإجراءات وتحسين كفاءة العمليات.

وفي محور الابتكار الصحي، ركزت الجلسة على أهمية تحويل التحديات اليومية في بيئة العمل إلى فرص للتطوير، انطلاقاً من أن الابتكار لا يرتبط بالضرورة بمشروعات تقنية كبيرة، بل قد يبدأ بملاحظة إجراء يحتاج إلى تبسيط، أو خدمة يمكن تسريعها، أو تحدٍّ يواجه المريض وأسرته ويستدعي إيجاد حلول أكثر فاعلية.

وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن مستقبل الرعاية الصحية يرتبط بقدرة المؤسسات على الجمع بين التطور التقني والاستثمار في الإنسان، مشيراً إلى أن رؤية القيادة الرشيدة أرست الابتكار والذكاء الاصطناعي وتمكين الكفاءات الوطنية ركائز أساسية لتطوير القطاعات الحيوية وتعزيز جودة الحياة.

وأشار إلى أن التحولات المتسارعة في القطاع الصحي تفتح آفاقاً واسعة أمام الشباب الإماراتي للمشاركة في تطوير منظومة الرعاية، سواء من خلال التخصصات الطبية أو المجالات الإدارية والتقنية والابتكارية، لافتاً إلى أن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب توفير مساحات حقيقية للحوار وتبادل الخبرات وطرح المبادرات.