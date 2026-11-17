

أطلقت الشارقة، الثلاثاء، إطارين متكاملين للارتقاء بجودة التعليم والرعاية المقدمة للأطفال منذ الولادة وحتى سن السادسة، وتوحيد المعايير المنظمة لعمل الحضانات ومراكز الطفولة المبكرة في الإمارة، وذلك خلال افتتاح فعاليات «مدينة الطفولة المبكرة» في مركز التميز بالمدينة الجامعية، التي تستمر حتى 19 نوفمبر الجاري.

وتنظم الفعالية حضانات الشارقة الحكومية التابعة لأكاديمية الشارقة للتعليم، بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، ضمن مشاركة الإمارة في النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة، الذي أطلقته وزارة الأسرة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ضمن البرامج الوطنية لعام الأسرة.

وشهد الافتتاح، بحضور عبدالله علي النعيمي، الوكيل المساعد لشؤون الأسرة والطفل في وزارة الأسرة، وعدد من القيادات التربوية، إطلاق إطار الشارقة لمراجعة جودة أداء الحضانات ومراكز الطفولة المبكرة «إتقان»، وإطار السياسات المنظمة للقطاع، بما يعزز حماية الأطفال وسلامتهم، ويرتقي بكفاءة الكوادر التربوية.

وأكدت خولة الحوسني، نائب مدير أكاديمية الشارقة للتعليم، أن الفعالية تجسد رؤية القيادة الرشيدة، في الاستثمار في بناء الإنسان منذ سنواته الأولى، مشيرة إلى أهمية تكامل أدوار الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمعية في توفير بيئة آمنة ومحفزة لنمو الطفل.

وأكدت الدكتورة خولة الملا، عضو مجلس أمناء الأكاديمية، رئيس لجنة الطفولة المبكرة، أن الإمارات تضع رعاية الطفل في صميم رؤيتها التنموية، بدءاً من الاهتمام بصحة الأم واستقرار الأسرة، وصولاً إلى توفير بيئة تصون هوية الطفل وتنمي قدراته.

وأوضح علي الحوسني، المدير العام لهيئة الشارقة للتعليم الخاص، أن إطلاق إطار السياسات يمثل خطوة أساسية لتوحيد المرجعيات المنظمة للقطاع، وتحديد المسؤوليات، وتعزيز الشراكة مع الأسر.

ويتضمن إطار السياسات خمسة مجالات رئيسية، تشمل التشغيل والتنظيم، والبيئة والمرافق، ورعاية الطفل وتعلمه، والكادر والتطوير المهني، والجودة والتحسين.

واستعرض خبراء من المملكة المتحدة تجارب دولية في التعلم باللعب والاستكشاف، والتعليم الدامج للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، في حين ناقشت أربع جلسات حوارية جودة الرعاية، وفهم سلوك الأطفال، والتربية الإيجابية، والاحتواء العاطفي.

كما نظمت الأكاديمية «مختبر القرائية المبكرة»، بهدف تطوير منهج تدريبي متخصص لمعلمات رياض الأطفال والصفوف الأولى، وتعزيز مهارات الأطفال اللغوية والقرائية باللغة العربية عبر القصص والحوار واللعب.