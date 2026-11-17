

استعرضت وزارة الداخلية، في جناحها ضمن النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية، في دبي مجموعة من المشاريع الابتكارية المرتبطة بالعمل الشرطي والأمني، من بينها سترة الشرطة الذكية، وإشارة المرور الافتراضية، وسترة أثر الذكية، إلى جانب منصات ومشاريع أخرى تشمل الذكاء الاصطناعي والأدلة الرقمية ومنظومة الجاهزية والتأمين المتنقل.

وقال المقدم مهندس سعيد المليحي، رئيس قسم الممارسات الابتكارية بمركز وزارة الداخلية للابتكار، إن الجناح يضم نحو 21 مشاركة متنوعة، من بينها 18 مشروعاً ابتكارياً، إضافة إلى ثلاث مسابقات تفاعلية تستقطب الجمهور وتتيح للفائزين الحصول على جوائز قيمة. وأشار إلى أن نحو 70 إلى 80% من مشاركات الوزارة هذا العام جديدة.

وأوضح أن سترة الشرطة الذكية صُممت ونُمذجت ونُفذت بالكامل في مختبر الابتكار التصنيعي بمبنى وزارة الداخلية، بهدف تعزيز سلامة رجال الشرطة في الميدان وفقاً لطبيعة البلاغ. وتضم مستشعرات للغازات السامة والدخان ورصد الوجود البشري، إلى جانب مستشعرات أخرى تساعد على تأمين أفراد الشرطة أثناء أداء مهامهم.

وأضاف أن من أبرز ميزات السترة «العين الخلفية»، التي ترصد المخاطر التي قد تواجه الشرطي من الخلف، مثل الأسلحة البيضاء أو النارية، وتنبه رجال الشرطة الموجودين في الميدان. وذكر أن السترة طُورت نموذجاً أولياً واختُبرت ضمن تجارب ميدانية، فيما تعمل الوزارة على اختيار شركة متخصصة لتصنيعها وتنفيذها على أرض الواقع.

وبيّن أن النظام سيتيح مستقبلاً ظهور إشارة مرورية افتراضية عبر التطبيقات الحكومية، مثل تطبيق وزارة الداخلية وغيرها، بما يساعد على تنظيم حركة المركبات بصورة مؤقتة إلى حين إصلاح الإشارة المتعطلة، ويسهم في تعزيز السلامة المرورية وانسيابية الحركة على الطرق.

ويضم الجناح كذلك مسابقات الرماية الإلكترونية بحلتها الجديدة، وتحدي مسرح الجريمة، ومسابقة «بوصلة المستقبل»، التي تستهدف الموظفين والطلبة وتساعدهم على اكتشاف قدراتهم والتعرف إلى مساراتهم المستقبلية.