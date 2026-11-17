

أكد العميد مدرب طيار علي محمد فرج المهيري، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في عمليات الإنقاذ البري، من خلال استخدام الطائرات من دون طيار «الدرون»، التي أسهمت مباشرة في التعامل مع الحوادث المعقدة والوصول إلى الأشخاص المحتجزين في المواقع صعبة التضاريس.

وقال إن قسم الإنقاذ البري في شرطة دبي تعامل مع 5732 بلاغاً وحادثاً متنوعاً خلال عام 2025، و4130 بلاغاً وحادثاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بإجمالي 9862 بلاغاً وحادثاً، حيث تميزت استجابة الفرق بالاحترافية والجاهزية على مدار الساعة، فيما تركزت أبرز البلاغات على حوادث المركبات في الطرق الخارجية، والأطفال المحصورين في الغرف والمركبات، والحوادث المرتبطة بالتقلبات الجوية.

وقال مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي، إن الإدارة تستهدف تحقيق متوسط زمن استجابة يبلغ 6.4 دقائق للبلاغات الطارئة خلال عام 2026، من خلال نشر الفرق والتمركز الذكي للدوريات والآليات، بما يتيح الاستجابة بسرعة وفعالية.

وأشار إلى تطور طبيعة التعامل مع البلاغات مقارنة بالسنوات السابقة، نتيجة رفع كفاءة البلاغات التنبؤية والاستباقية.

ولفت إلى أن الفرق تستخدم أجهزة الاستشعار في المناطق المتضررة من الزلازل والفيضانات لتحديد أماكن الأشخاص تحت الأنقاض. وأضاف أن القسم دُعم بآليات متطورة قادرة على الوصول إلى الأماكن الصعبة، ومعدات إنقاذ كهربائية تسهّل حملها والوصول بها إلى الأشخاص المحشورين في المناطق الضيقة.

وأكد المهيري الجاهزية العالية لفرق الإنقاذ البري للتعامل مع الحوادث الكبرى والمتزامنة، ولا سيما خلال التقلبات الجوية والأمطار الغزيرة، موضحاً أن حالة الاستنفار تُرفع إلى 100%، مع تفعيل غرف العمليات المشتركة وتجهيز آليات متكاملة تتحمل مستويات مياه مرتفعة للوصول إلى المناطق المتضررة ومساعدة الأشخاص وإنقاذهم. وبيّن أن العمليات التي تستدعي تدخل فرق متعددة تُدار وفق بروتوكولات تنسيقية دقيقة تشمل القيادة والسيطرة المشتركة والربط مع العمليات المركزية.

الحالات الجوية

وأشار إلى أن الدروس المستفادة من الحالات الجوية السابقة أسهمت في تطوير خطط استجابة نوعية تراعي أحدث التطورات والمناطق الأكثر تضرراً، وتشمل تحديث نقاط التمركز وزيادة عدد الفرق الميدانية في المناطق الحساسة. ولفت إلى وجود برامج تدريبية متخصصة ومكثفة واختبارات دورية لتأهيل الكوادر البشرية، بمن فيها الكوادر النسائية، إلى جانب ابتعاث منتسبين للحصول على شهادات دولية معتمدة ومتخصصة في مجالات البحث والإنقاذ المتقدمة.

وأوضح أن أبرز البلاغات في المناطق الصحراوية والوعرة تشمل تعطل المركبات في الكثبان الرملية العميقة، وفقدان هواة الرحلات البرية في الجبال، والإصابات الناتجة عن السقوط في المرتفعات أو المناطق الوعرة. وتتمثل أبرز الأخطاء البشرية في عدم إبلاغ المقربين بالإحداثيات، ودخول المناطق الوعرة من دون تجهيزات كافية، والقيادة باستهتار على الكثبان الرملية. ويمكن الحد من هذه الحالات عبر حملات التوعية والوقاية، واستخدام تطبيقات الطوارئ والتتبع، وخصوصاً خلال مواسم التخييم والرحلات البرية.

منظومة قيادة

ولفت إلى أن التنسيق بين قسم الإنقاذ البري والإسعاف والدفاع المدني والجهات الأخرى عند وقوع الحوادث الكبرى يجري وفق منظومة قيادة الحوادث الموحدة، التي تضمن توزيع الأدوار وسرعة اتخاذ القرار المشترك. ودعا أفراد المجتمع عند وقوع حادث إلى الالتزام بالتعليمات والاتصال الفوري بالطوارئ، وعدم تحريك المصابين إلا للضرورة القصوى، وتجنب التجمهر أو إعاقة حركة دوريات الإنقاذ والإسعاف، بما قد يعرقل عمليات الإنقاذ أو يعرض المصابين لمخاطر إضافية.

وأضاف أن القسم حقق خلال السنوات الأخيرة إنجازات تمثلت في إنقاذ أعداد كبيرة من الأشخاص، وتقليص زمن الاستجابة إلى 6.4 دقائق، وتطوير قدراته التشغيلية والآلية. وتتمثل مستهدفاته حتى عام 2030 في الوصول إلى زمن استجابة قياسي عالمي، وزيادة نقاط الإنقاذ بما يتناسب مع التوسع العمراني ويعزز التغطية الجغرافية الذكية، إلى جانب استحداث مراكز جديدة وإدخال آليات وتقنيات متطورة لمواكبة التوسع العمراني والسكاني في دبي.