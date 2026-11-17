

يستعرض معرض رأس الخيمة للابتكار 2026 أحدث المبادرات والمشروعات والحلول الابتكارية والتطبيقات التقنية الداعمة للتنمية المستدامة واستشراف المستقبل، عبر 37 جناحاً وموقعاً للعرض و21 ورشة تدريبية و4 مناطق للأنشطة المصاحبة.

وافتتح خالد راشد زهرو الشحي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، ومحمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، المعرض من الثلاثاء حتى الخميس، الذي تنظمه اللجنة الدائمة للفعاليات في رأس الخيمة بإشراف الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، في مركز رأس الخيمة للمعارض، ضمن شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2026»، بمشاركة 58 جهة.

وقال خالد راشد زهرو الشحي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة: «تنظر حكومة رأس الخيمة إلى الابتكار عملاً يومياً يُقاس أثره في حياة الناس، وهذا هو النهج الذي أرسته رؤية القيادة الرشيدة، وتمضي فيه حكومة الإمارة».

وأكد أن شهر الابتكار يشكّل منصة لاستعراض هذه الجهود وتقييم أثرها الفعلي في حياة المجتمع، مؤكداً أن القيمة الحقيقية للمعرض تكمن في جمع الجهات تحت سقف واحد، بما يتيح تبادل التجارب ونقل الأفكار والممارسات الناجحة، وتحويل المبادرات المتميزة في جهة إلى فرص قابلة للتطبيق والتطوير لدى جهات أخرى.

وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، أن استضافة مركز رأس الخيمة للمعارض للحدث تعكس دور الغرفة في دعم المبادرات النوعية التي تجمع المؤسسات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتوفر منصات للتواصل وتبادل المعرفة واستعراض التجارب والتقنيات الحديثة، بما يعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار إلى أن المعرض يمثل فرصة للشركات للاطلاع على الحلول الابتكارية والتطبيقات التكنولوجية التي تسهم في تطوير الأعمال ورفع الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية، إلى جانب استكشاف فرص التعاون مع الجهات المشاركة، وتحويل الأفكار الجديدة إلى مشروعات ومبادرات ذات قيمة اقتصادية.

برنامج شامل

وأوضح محمد لوجاب العلي، رئيس اللجنة الدائمة للفعاليات برأس الخيمة ومنسق فعاليات الابتكار بالإمارة، أن المعرض يستهدف تقديم تجارب تطبيقية متنوعة في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والاستدامة.

وأشار إلى أن المشاركات تتوزع على 4 قطاعات رئيسية تشمل الحكومة والتعليم والصحة والقطاع الخاص، حيث تستعرض الجهات الحكومية الخدمات الذكية والحلول الاستباقية والتحول الرقمي، فيما تركز المؤسسات التعليمية على الذكاء الاصطناعي والمختبرات الذكية والمشروعات الطلابية، وتقدم الجهات الصحية تطبيقات الصحة الرقمية والابتكارات الطبية، بينما يستعرض القطاع الخاص التقنيات الناشئة والحلول المبتكرة ومشروعات الاستدامة.

وأضاف أن البرنامج التدريبي يتناول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والصحة والأعمال، وصياغة الأوامر الذكية، وتصميم المحتوى الرقمي، وتحويل الأفكار إلى تطبيقات عملية، إلى جانب تطوير بيئات التعلم واستخدام البيانات في صناعة القرار، بما يتيح للمشاركين التعرف إلى الاستخدامات العملية للتقنيات الحديثة والاستفادة منها في مجالات عملهم.

حلول صناعية

واستعرضت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ضمن مشاركتها في المعرض، ابتكارات ومنتجات وحلولاً صناعية وتجارية لـ8 شركات عاملة في الإمارة، بهدف إبراز التجارب المحلية في توظيف التكنولوجيا وتطوير المنتجات ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وبيئة الأعمال.

وسلطت المشاركة الضوء على دور التقنيات الحديثة والبحث والتطوير في تحسين جودة المنتجات، ورفع الإنتاجية، وتطوير العمليات التشغيلية، إلى جانب تعزيز قدرة الشركات المحلية على مواكبة متطلبات الأسواق وابتكار حلول تدعم نمو أعمالها وتوسعها.

ابتكارات شرطية

وأطلع العميد الدكتور محمد عبدالرحمن الأحمد، مدير عام الموارد والخدمات المساندة بالإنابة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، جناح القيادة المشارك في العرض على أحدث الآليات والمعدات التابعة لمركز شرطة المدينة الشامل، وإدارة العمليات، وقسم البحث والإنقاذ، وقسم الشرطة السياحية، حيث استمع إلى شرح مفصل حول استخداماتها ودورها في تعزيز العمل الشرطي وجودة الخدمات المقدمة التي تدعم جهود شرطة رأس الخيمة في بسط الأمن والأمان، وتدفعها لتحقيق المزيد من التألق والنجاحات على مختلف المستويات.