طالبت مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم الطلبة بتحميل المتصفح الآمن المعتمد للاختبارات الإلكترونية وتحديثه، والتأكد من جاهزية أجهزة الحاسوب وشحنها بالكامل، استعداداً لعقد الاختبارات التجريبية للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026–2027، التي تنطلق غداً الأربعاء 18 نوفمبر وتستمر حتى الجمعة 20 نوفمبر الجاري، وتشمل طلبة الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر، بهدف قياس جاهزية الأنظمة الإلكترونية وتدريب الطلبة على التعامل مع المنصات الامتحانية، والكشف المبكر عن أي معوقات تقنية ومعالجتها قبل انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في 25 نوفمبر الجاري.

وأكدت المدارس، في تعميمات وجهتها إلى أولياء الأمور، ضرورة التحقق من تثبيت المتصفح الآمن وتشغيله بصورة سليمة على الأجهزة المستخدمة، إلى جانب تحديث التطبيقات المرتبطة بالاختبارات الإلكترونية، والتأكد من صلاحية بيانات الدخول إلى المنصات المعتمدة، مشددة على أهمية استكمال هذه الإجراءات قبل موعد الاختبارات، وعدم الانتظار حتى بدء الامتحان لاكتشاف الأعطال التقنية التي قد تحول دون تمكن الطالب من أداء الاختبار.

مواد مستهدفة

وأوضحت التعميمات أن الاختبارات التجريبية تشمل مواد دراسية مختارة وفق الصفوف والمسارات التعليمية، من بينها الدراسات الاجتماعية والفيزياء والكيمياء والأحياء، حيث تستهدف بعض المواد العلمية طلبة الصفوف العليا من التاسع إلى الثاني عشر، بحسب الصف والمسار الدراسي، فيما تشمل اختبارات الدراسات الاجتماعية طلبة صفوف أخرى وفق الجداول التي تحددها الإدارات المدرسية.

وتتولى المدارس تحديد المواعيد التفصيلية للاختبارات والمواد المستهدفة بما يتناسب مع الجداول الدراسية، مع مراعاة انتظام الحصص وعدم التأثير في سير العملية التعليمية، باعتبار أن الاختبارات التجريبية تهدف بالدرجة الأولى إلى قياس الجاهزية التقنية والتدريب على إجراءات الامتحانات الإلكترونية.

30 دقيقة

وحددت التوجيهات المدرسية مدة الاختبار التجريبي بـ30 دقيقة، مؤكدة أن هذه الاختبارات لا تُرصد لها درجات ولا تدخل ضمن نتائج التقييم النهائي للطلبة، كما لا تُخصص لها فترة تعويضية للمتغيبين، الأمر الذي يستدعي الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة والاستفادة من التجربة في التعرف إلى آليات أداء الامتحانات الإلكترونية.

وتستهدف الاختبارات تمكين الطلبة من التدريب على الدخول إلى المنصات الامتحانية، وقراءة التعليمات والتعامل مع الأسئلة والتنقل بينها وإتمام الاختبار ضمن الزمن المحدد، إلى جانب إتاحة الفرصة للكوادر التعليمية والإدارية والفنية لاختبار كفاءة الأنظمة والأجهزة المستخدمة، والتحقق من قدرتها على استيعاب عمليات الدخول المتزامنة للطلبة.

المتصفح الآمن

وشددت المدارس على أن جاهزية أجهزة الحاسوب تمثل أحد المتطلبات الأساسية لانتظام الاختبارات الإلكترونية، داعية أولياء الأمور إلى متابعة تثبيت المتصفح الآمن Secure Browser وتحديثه، وعدم إجراء إعادة تهيئة للأجهزة أو حذف البرامج الأساسية اللازمة للاختبارات، لما قد يترتب على ذلك من فقدان التطبيقات المعتمدة وتعذر الدخول إلى النظام الامتحاني.

كما أكدت أهمية تحديث تطبيق Swift Assess على الأجهزة التي تستخدمه، وفق نظام التشغيل المعتمد، والتحقق من إمكانية الوصول إلى المنصة الإلكترونية من خلال الروابط المخصصة، بما يضمن استعداد الطلبة للتعامل مع بيئة الاختبارات قبل موعد الامتحانات النهائية.

ودعت المدارس الطلبة الذين يواجهون صعوبات في تشغيل المتصفح الآمن، أو مشكلات في الأجهزة وبيانات الدخول، إلى التواصل مع فرق الدعم الفني في المدارس، لإجراء الفحوص اللازمة ومعالجة الأعطال، بدلاً من تأجيل الإبلاغ عنها حتى يوم الاختبار.

الاختبارات النهائية

ووفقاً للبرنامج الزمني المعتمد للفصل الدراسي الأول، تبدأ اختبارات نهاية الفصل الدراسي يوم الأربعاء 25 نوفمبر الجاري، وتستمر مرحلتها الأولى حتى الجمعة 27 نوفمبر، على أن تتوقف خلال إجازة اليوم الوطني المقررة من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل، ثم تستأنف يوم الاثنين 7 ديسمبر وتستمر حتى الجمعة 11 ديسمبر.

وتُجرى اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول ورقياً لطلبة الصفين الثالث والرابع، فيما تُعقد ورقياً وإلكترونياً لطلبة الصفوف من الخامس إلى الثاني عشر، بحسب المادة والصف الدراسي، مع ضرورة إحضار أجهزة الحاسوب إلى المدارس خلال فترة الاختبارات، وفق التوجيهات المعتمدة.





وفيما لا تتضمن الاختبارات التجريبية فترة تعويضية للطلبة المتغيبين، حدد التقويم الدراسي الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر 2026 لعقد الاختبارات التعويضية الخاصة بالفصل الدراسي الأول، وفق الضوابط والجداول المعتمدة، وهو ما يميزها عن الاختبارات التجريبية التي تُعقد خلال نوفمبر بهدف التدريب التقني فقط.

وتبدأ إجازة الشتاء للطلبة يوم 14 ديسمبر 2026 وتستمر حتى الأول من يناير 2027، بعد انتهاء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول المقررة في 11 ديسمبر.

انتظام الدراسة

وأكدت التوجيهات المدرسية أهمية استمرار حضور الطلبة خلال أيام الاختبارات التجريبية، مع الالتزام بالجداول الدراسية المعتادة، وعدم اعتبار المشاركة في الاختبار التجريبي بديلاً عن استكمال الحصص المقررة، بما يحافظ على انتظام العملية التعليمية خلال الفترة التي تسبق الامتحانات النهائية.