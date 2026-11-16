«جوازات الأطفال» تنقل رسائل «أسبوع الطفولة المبكرة» للمسافرين عبر مطار دبي

برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، انطلقت فعاليات النسخة الوطنية الأولى من «أسبوع الطفولة المبكرة» الذي تنظمه وزارة الأسرة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة تحت شعار «كل لحظة تصنع فرقاً»، وشهدت الفعاليات إطلاق مبادرة «أهلاً بصغار المسافرين» ومنصة «جوازات الأطفال» في مطار دبي الدولي، التي أطلقتها الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، حيث تحولت تجربة السفر إلى منصة تفاعلية تدعم التعلم المبكر وتعزز مشاركة الأسرة في رحلة نمو الطفل.

وشهدت المبادرة زيارة معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، ومعالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، للاطلاع على التجربة التفاعلية التي تستهدف الأطفال المسافرين وأسرهم.

واطلعوا خلال الجولة على تجربة منصة «جوازات الأطفال» التي تستقبل الأطفال المسافرين عبر منصات مخصصة تحمل هوية أسبوع الطفولة المبكرة، وتمنحهم جوازاً تذكارياً تفاعلياً يتضمن أنشطة ذهنية ومساحات لجمع الأختام، إلى جانب رسائل توعوية مبسطة للوالدين، بما يتيح للأسرة مشاركة الطفل لحظات من الحوار واللعب والاستكشاف.

وقامت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي بوضع شعار وهوية أسبوع الطفولة المبكرة على أذونات الدخول والتأشيرات الإلكترونية الصادرة عنها، بما يسهم في إيصال رسائل الأسبوع إلى المسافرين من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز الوعي بأهمية السنوات الأولى من حياة الطفل والدور المحوري للأسرة في دعمه ورعايته.

واطلع معاليهم أيضاً على تجربة «محطة الأطفال» التفاعلية التي تتيح للصغار التعرف إلى بيئة العمل في المطار من خلال محاكاة رحلة سفر متكاملة، تبدأ بحجز رحلة وإصدار بطاقة صعود تذكارية، مروراً ببوابة جوازات الأطفال وختم الجواز، وصولاً إلى أنشطة رقمية وألعاب تعليمية باللغتين العربية والإنجليزية، بما يحول رحلة السفر إلى تجربة تعليمية تفاعلية من خلال تجربة الجواز الرقمي، بمشاركة شخصيتي «سالم وسلامة»، إلى جانب ركن يتيح للأطفال ارتداء أزياء تحاكي بيئة العمل في المطار.

بيئة داعمة للطفل

وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل أن الطفولة المبكرة تمثل مرحلة محورية في بناء قدرات الطفل وتطوير مهاراته وتشكيل علاقته بمحيطه، ما يجعل توفير تجارب تراعي احتياجاته وتدعم مشاركة أسرته مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار المؤسسات ومختلف قطاعات المجتمع.

وأضافت معاليها: «نحرص من خلال النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة على الوصول إلى الأسر في مختلف الأماكن التي تتواجد فيها، وإتاحة تجارب تمنح الوالدين ومقدّمي الرعاية فرصاً عملية لإثراء تفاعلهم مع أطفالهم.

وتجسّد منصة جوازات الأطفال هذا التوجه، من خلال تحويل لحظات السفر إلى مساحة للتعلّم واللعب والتواصل، وترجمة رسالة كل لحظة تصنع فرقاً إلى ممارسات قريبة من حياة الأسرة».

وأشارت معاليها إلى أن التعاون مع الجهات الشريكة يسهم في توسيع وصول الأسر إلى مبادرات نوعية تدعم نمو أطفالها، ويعزّز حضور احتياجات الطفولة المبكرة في تصميم الخدمات والتجارب المجتمعية، بما يترجم أهداف عام الأسرة إلى ممارسات يومية قابلة للاستمرار.

روابط

من جانبها، أكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد أن التجارب المشتركة بين الأطفال ووالديهم تسهم في تعزيز الروابط الأسرية وتنمية مهارات التواصل والاستكشاف، لافتة إلى أن منصة «جوازات الأطفال» تقدم نموذجاً يجمع بين المتعة والمعرفة ويشجع الأسر على استثمار أوقات السفر في التفاعل والتعلم.

تطوير

بدوره، أكد معالي الفريق محمد أحمد المري أن مشاركة الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي في أسبوع الطفولة المبكرة تعكس حرصها على تطوير خدمات تراعي احتياجات الأطفال وأسرهم، مشيراً إلى أن المبادرة تسهم في تقديم تجربة سفر إيجابية وتفاعلية للصغار، كما تعزز نشر الوعي بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة لدى الأسر القادمة إلى الدولة من مختلف أنحاء العالم.

وقال معاليه: نحرص على أن يشعر الطفل بالاهتمام منذ مروره عبر منصة جوازات الأطفال، وأن يجد في رحلة السفر تجربة تشجّعه على المشاركة والاستكشاف، لافتاً إلى أن منافذ دبي تتيح التواصل مع أسر من مختلف الثقافات، ما يعزّز فرص نشر الوعي بأهمية السنوات الأولى من حياة الطفل، وإبراز اهتمام دولة الإمارات بالأسرة.