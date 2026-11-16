شرطة دبي تستعرض الخرائط الذكية وقدرات زورق «هداد»



استعرضت القيادة العامة لشرطة دبي عدداً من مشاريعها وابتكاراتها الأمنية والتدريبية، ضمن فعاليات النسخة الخامسة من «القمة الشرطية العالمية 2026»،»، من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي شملت منصة «الخرائط الأمنية الذكية» التي تدعم اتخاذ القرارات الأمنية خلال ثوانٍ، وقدرات زورق «هداد» الأمني ذاتي القيادة لحماية السواحل والممرات المائية، و«نظام التحذير الذكي من العوائق الجوية»، إلى جانب برنامج ذكي لتدريب المرشحين في أكاديمية شرطة دبي على المشاة العسكرية.

وقال الملازم أول خالد الفلاسي رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات الجغرافية في الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي، إن منصة «الخرائط الأمنية الذكية»، تعد إحدى المنصات المتقدمة التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم العمل الأمني، من خلال استقبال البيانات المتدفقة من مصادر متعددة وتحليلها، بما يساعد أفراد الشرطة وغرف العمليات على اتخاذ القرارات الأنسب في الحالات الطارئة خلال ثوانٍ قليلة.

وأشار إلى أن الأنظمة التقنية المتطورة التي تعتمد عليها شرطة دبي، ومن بينها منصة الخرائط الأمنية الذكية، أسهمت بصورة كبيرة في تسريع اتخاذ القرارات عند تلقي البلاغات، وتحسين كفاءة الاستجابة والتعامل مع مختلف الحالات الأمنية.

إمكانات

واستعرض الملازم مهندس راشد خالد شاه، مهندس مشروع زورق «هداد» الأمني ذاتي القيادة، الإمكانات التشغيلية المتقدمة للزورق، الذي يعد الأول من نوعه في بعض خصائصه التقنية، موضحاً أن المشروع شهد تطورات متتابعة خلال السنوات الماضية، وصولاً إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن الزورق قادر على رصد الأجسام في البحر، والمساهمة في تأمين الموانئ والسواحل والممرات المائية، إلى جانب دعم فرق الإنقاذ من خلال مهام الاستطلاع والمراقبة الذاتية، بما يعزز قدرات الجهات الأمنية على التعامل مع الحوادث والطوارئ البحرية.

وأضاف أن النسخة الحالية من «هداد» طُورت لمواكبة التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والوكلاء الأذكياء، حيث أصبح بالإمكان توجيه الزورق إلى وجهات بعيدة بضغطة زر، من دون الحاجة إلى التحكم اليدوي المباشر، مشيراً إلى أن هذه التقنية تتيح إدارة أعداد كبيرة من الزوارق ذاتية القيادة في الوقت نفسه.

واستعرض شاه مراحل تطوير المشروع، موضحاً أن العمل على «هداد» بدأ في مارس 2023 بإجراء دراسة مبدئية لتحديد التصميم الأولي والمتطلبات التشغيلية، فيما شهدت المرحلة الممتدة من منتصف عام 2023 إلى بداية عام 2024، عقد شراكات مع الموردين الرئيسين وشركاء التكنولوجيا، وتصنيع هيكل الزورق ودمج الأنظمة والمكونات المتقدمة.

وفي مجال سلامة الطيران، استعرضت شرطة دبي «نظام التحذير الذكي من العوائق الجوية»، المطوّر بالتعاون مع هيئة دبي للطيران المدني، لتعزيز سلامة الطيران على الارتفاعات المنخفضة، من خلال تتبع موقع الطائرة ومسارها لحظياً، ورصد العوائق الثابتة والمتحركة بالاستناد إلى خرائط رقمية محدثة.

وفي مجال التدريب الشرطي، استعرض سلطان عيسى أهلي، من أكاديمية شرطة دبي، برنامج «تدريب المشاة الذكي»، الذي يهدف إلى تسريع عملية تأهيل المرشحين وتمكينهم من إتقان مهارات المشاة العسكرية، من خلال منظومة تدريبية تجمع بين المعلومات النظرية والتطبيقات العملية.

وأوضح أن الأكاديمية توفر مساقات تدريبية تخصصية، تشمل المشاة واللياقة البدنية وغيرها من المهارات الأساسية اللازمة لإعداد المرشحين، مشيراً إلى أن البرنامج الذكي يتيح للمتدرب الوصول إلى المعلومات والتعليمات الخاصة بالمشاة العسكرية، إلى جانب مقاطع فيديو توضيحية، تعرض كيفية تنفيذ الحركات والتدريبات بصورة عملية.