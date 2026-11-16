بلدية دبي تطلق مبادرة للتخطيط الاستباقي للتغذية المدرسية

حصة السميطي: استكمال مشروع «تعزيز التغذية السليمة في المؤسسات التعليمية» نهاية 2026



أطلقت بلدية دبي مبادرة «HealthAIFY» لاستشراف مستقبل التغذية في مدارس دبي، الأولى من نوعها على مستوى العالم، والتي تهدف إلى دعم التخطيط الاستباقي للاحتياجات التغذوية في إمارة دبي، عبر جمع وتحليل بيانات الغذاء والمناخ والمتغيرات الجيوسياسية والأسواق، وربطها باحتياجات المجتمع والأجيال القادمة، وذلك خلال الدورة العشرين لمؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، حيث تأتي المبادرة لتضيف بُعد استشراف المستقبل إلى جهود تحسين التغذية المدرسية.

أولويات

وقالت حصة السميطي مدير قسم التغذية التطبيقية والتوعية بالإنابة في بلدية دبي، في تصريح لــ «البيان»، تركز المبادرة على دراسة المتغيرات المؤثرة في توافر الأغذية ومكوّناتها ومصادر توريدها، بما يدعم تحديد أولويات التغذية واستشراف الاحتياجات المستقبلية. كما تتيح دراسة مصادر توريد المكونات الغذائية وتقييم البدائل المتاحة.

وأوضحت أن المبادرة تأتي ضمن مشروع «تعزيز التغذية السليمة في المؤسسات التعليمية»، الذي بدأت البلدية بتنفيذه في عام 2023، ومن المقرر استكماله بنهاية عام 2026، بهدف تطوير منظومة متكاملة، تدعم توفير أغذية صحية وآمنة ومستدامة في المدارس، وتعزّز الوعي الغذائي لدى الطلبة، بمشاركة أولياء الأمور والكوادر التعليمية وموردي الأغذية.

تكامل

وذكرت حصة السميطي أن المبادرة تهدف إلى دراسة العلاقة بين الاحتياجات التغذوية والمتغيرات التي قد تؤثر في توافر الأغذية ومكوّناتها ومصادر توريدها، ويشمل ذلك النظر في تأثير الظروف المناخية والتحولات في الأسواق والأوضاع الجيوسياسية على الإمدادات الغذائية.

مشروع

وذكرت أن مشروع «تعزيز التغذية السليمة في المؤسسات التعليمية»، يربط بين المعايير والتطبيق والتدريب والتوعية والتحليل والاستشراف، بما يدعم تطوير بيئة غذائية مدرسية أكثر قدرة على تلبية احتياجات الطلبة، وتعزيز صحتهم وجودة حياتهم، حيث يجمع المشروع بين تطوير الأدلة والمتطلبات، والتحوّل الرقمي، وبناء قدرات الكوادر، والتوعية، وتقييم الممارسات الغذائية، وصولاً إلى استشراف الاحتياجات التغذوية المستقبلية.

أدلة ومتطلبات

وقالت يشمل المشروع تحديث «دليل دبي للغذاء والتغذية في المؤسسات التعليمية»، لتوضيح المتطلبات والمعايير الخاصة بالأغذية والمشروبات المقدّمة للطلبة، وتوجيه المدارس والمورّدين نحو توفير خيارات تتناسب مع احتياجاتهم التغذوية.

ويتضمّن المشروع أداة «الخيارات الذكية – Smart Choices»، التي تدعم تقييم الأغذية والمشروبات، وتصنيفها وفق معايير تغذوية، بما يساعد المدارس ومورّدي الأغذية على مراجعة المنتجات المقدّمة في المقاصف وتحسين قوائمها، وزيادة توافر الخيارات الصحية أمام الطلبة.

كما يشمل المشروع نموذج المقصف الذكي «Smart Canteen Form»، الذي يدعم أتمتة تحليل القوائم الغذائية ومراجعتها، وتقييم محتواها الغذائي لكل 100 غرام ولكل حصة، ورصد الأصناف غير المسموح بها. ويسهم ذلك في تسريع إجراءات المراجعة، وتحسين دقة التقييم، ووضوح الملاحظات الموجّهة للمورّدين.

تقييم ذاتي

وقالت السميطي يوفر المشروع أداة «NutriCheck» للتقييم الذاتي، لتمكين المؤسسات التعليمية من مراجعة مدى تطبيق المتطلبات، وتحديد فرص التحسين، إلى جانب عمليات التحقّق والتدقيق الميداني. وتدعم لوحات المؤشرات متابعة الأداء، وقياس التقدّم، وتوجيه جهود التطوير استناداً إلى البيانات.

كما يولي المشروع اهتماماً ببناء قدرات الكوادر المعنية بالتغذية المدرسية، من خلال التدريب والتوعية ومنظومة التعلّم الإلكتروني، بما يدعم فهم المتطلبات وتطبيقها في الممارسات اليومية. ويستهدف كذلك إشراك الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين ومورّدي الأغذية، لربط المعرفة الغذائية بالاختيارات والسلوكيات داخل المدرسة وخارجها.