أطباء ومختصون: مواجهة السكري تبدأ قبل ظهور الأعراض



أكد عدد من الأطباء والمختصين أن مواجهة مرض السكري لا تبدأ عند ارتفاع مستويات السكر في الدم أو ظهور مضاعفاته، بل تسبق ذلك بخطوات تبدأ بالفحص المبكر وتبنّي العادات الصحية، والاهتمام بالتوازن النفسي والنشاط البدني، فالتعامل مع المرض لا يقتصر على الأدوية ومراقبة القراءات اليومية، وإنما يتطلب منظومة متكاملة من الوعي والسلوك الصحي والدعم الأسري والمجتمعي، بما يعزز فرص الوقاية ويحسّن جودة حياة المصابين.

وفي هذا الإطار سلطت جلسة توعوية نظمتها جمعية بسمة الإمارات للأمراض المزمنة والإنسانية، بالتعاون مع مستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله وبلدية رأس الخيمة، في مركز شباب رأس الخيمة بمنطقة الظيت، بمناسبة اليوم العالمي للسكري، الضوء على أهمية التحرك المبكر لمواجهة المرض، تحت شعار «التحرك المبكر لمواجهة السكري»، بمشاركة مختصين في مجالات الطب والصحة النفسية والتغذية واللياقة البدنية، إلى جانب تجربة واقعية لأحد المتعايشين مع المرض.

وأكدت الدكتورة سمية أحمد العرج الشحي، استشاري السكري والسمنة بمستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله وعضو جمعية بسمة الإمارات، أن الكشف المبكر يمثّل نقطة الانطلاق الأساسية للحد من مخاطر السكري ومضاعفاته، كما أن انتظار ظهور الأعراض قد يؤخر اكتشاف المرض والتدخل المناسب.

مشيرة إلى أن التحرك المبكر يقوم على ثلاث ركائز، تتمثل في إجراء الفحوص الدورية دون انتظار ظهور الأعراض، وتبنّي نمط حياة صحي قبل حدوث اضطرابات في مستويات السكر، إلى جانب الالتزام بالخطة العلاجية والتعايش الإيجابي مع المرض لدى المصابين، مع الاستفادة من الدعم الطبي والنفسي المتاح.

وأوضحت الدكتورة مهرة آل مالك، أخصائية نفسية وأسرية بمستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله وأستاذ مساعد بجامعة عجمان وعضو جمعية بسمة الإمارات، أن التوتر والضغوط النفسية قد ينعكسان على مستويات السكر في الدم، نتيجة إفراز هرمونات التوتر، مثل الكورتيزول والأدرينالين، فضلاً عن تأثيرهما في النوم والعادات الغذائية والنشاط البدني.

وأشارت إلى أن التعايش اليومي مع المرض قد يفرض أعباء نفسية، تشمل القلق بشأن قراءات السكر والمضاعفات المستقبلية، والخوف من انخفاض مستوياته، والشعور بالإرهاق نتيجة المتابعة المستمرة والالتزام بالخطة العلاجية.

وأكدت آمنة سعيد الشحي، أخصائي سلامة تغذية أول بإدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، أهمية التغذية المتوازنة في الوقاية من السكري والمساعدة على التحكم بمستويات السكر لدى المصابين، مشيرة إلى أن اختيار الأطعمة الصحية والانتظام في العادات الغذائية السليمة يمثلان جزءاً أساسياً من إدارة عوامل الخطورة المرتبطة بالأمراض المزمنة.

ومن واقع التجربة الشخصية استعرض علي منصور الخنزوري رحلته مع مرض السكري، وما واجهه خلالها من تحديات، مؤكداً أن الالتزام بالخطة العلاجية وتغيير نمط الحياة يمثلان ركيزتين أساسيتين للتعايش مع المرض.

وأكدت مهرة محمد بن صراي، رئيس مجلس إدارة جمعية بسمة الإمارات للأمراض المزمنة والإنسانية، أن مواجهة الأمراض المزمنة تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات الصحية والمجتمعية، وتوسيع نطاق المبادرات التي تستهدف المرضى وأسرهم وأفراد المجتمع، مع التركيز على الوقاية والكشف المبكر والتعايش الإيجابي.