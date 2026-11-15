بلدية دبا الحصن تستشرف مستقبل الخدمات



استشرفت بلدية دبا الحصن مستقبل خدماتها البلدية عبر جلسة عصف ذهني موسعة بمشاركة موظفيها، ركزت على استنباط أفكار ومقترحات مبتكرة تدعم تطوير منظومة العمل والخدمات المقدمة للجمهور.

وشكلت الجلسة منصة لتبادل الرؤى واستشراف الفرص التطويرية، في إطار جهود البلدية لترسيخ ثقافة الابتكار وتمكين الكفاءات الوطنية من الإسهام في صياغة حلول نوعية تعزز جودة الحياة وتواكب تطلعات المرحلة المقبلة.

وأكد طالب اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن، أن البلدية تواصل تبني منهجية عمل ترتكز على الابتكار والتحسين المستمر، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع سعادة المتعامل وجودة الخدمات الحكومية في مقدمة الأولويات.

وقال إن جلسات العصف الذهني تمثل منصة مهمة لاستثمار خبرات وأفكار الموظفين وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات تنموية تسهم في الارتقاء بالعمل البلدي، مشيراً إلى أن البلدية تنظر إلى الابتكار باعتباره أداة استراتيجية لبناء خدمات أكثر كفاءة واستدامة واستجابة لاحتياجات المجتمع.

ولفت إلى أن الجلسة شهدت نقاشات تفاعلية مكثفة وأفكاراً نوعية تركزت حول ثلاثة محاور رئيسية تمثل ركائز العمل البلدي في المرحلة المقبلة، شملت تصفير البيروقراطية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الكفاءة المؤسسية والجاهزية المستقبلية.

وأوضح اليحيائي أن المشاركين ناقشوا آليات مراجعة الإجراءات الحالية وتقييم المستندات والمتطلبات المرتبطة بالخدمات البلدية، بهدف الحد من الخطوات غير الضرورية وتبسيط الإجراءات واختصار زمن إنجاز المعاملات، بما يسهم في تقديم تجربة أكثر سهولة وسرعة للمتعاملين من المواطنين والمقيمين، ويرفع من كفاءة الأداء المؤسسي.

كما استعرضت الجلسة فرص توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات والعمليات البلدية، من خلال تعزيز الخدمات الاستباقية، وتسريع معالجة البلاغات والشكاوى، ودعم الموظفين في تنفيذ المهام التشغيلية اليومية بكفاءة أعلى، بما يسهم في تقليل زمن الإنجاز ورفع الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور.

وتناول المشاركون محور الكفاءة المؤسسية والجاهزية للمستقبل، بالاستفادة من الموارد والأصول البلدية، وتعزيز قدرتها على التعامل مع مختلف التحديات والمتغيرات، بما في ذلك الحالات الطارئة والأحوال الجوية والأمطار، مع ضمان استمرارية الخدمات والمحافظة على مستويات الأداء والجودة في مختلف الظروف.