«معادلة التفاهم» مع المراهقين تبحث عن الحل

أكد مختصون في علم الاجتماع والإرشاد النفسي والتربية الأسرية وأولياء أمور، أهمية تحقيق التوازن بين الحزم والاحتواء في التعامل مع الأبناء خلال مرحلة المراهقة، مشددين على ضرورة اعتماد الحوار الهادئ وبناء الثقة المتبادلة ووضع ضوابط تربوية واضحة، بدلاً من اللجوء إلى الأوامر المتكررة والعقوبات المتسرعة، في ظل التغيرات النفسية والاجتماعية والجسدية التي يمر بها المراهقون، والحذر من تزايد تأثير الأصدقاء والمنصات الرقمية في سلوكياتهم وقراراتهم.

وسلطت مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية عبر برنامج «العلاقة مع المراهقين»، الضوء على التحديات اليومية التي تواجه الوالدين في التعامل مع الأبناء، ولا سيما الخلافات المتعلقة بمواعيد العودة إلى المنزل واستخدام الهواتف الذكية والرغبة في الاستقلال، وسبل معالجتها بأساليب تربوية تحافظ على الترابط الأسري وتعزز التواصل بين الأجيال.

واستهدفت مبادرة «180 درجة من التغيير» للمؤسسة الأمهات الموظفات اللواتي لديهن أبناء تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً، مع إتاحة المشاركة للجمهور، عبر خمسة برامج تدريبية امتدت من أغسطس إلى أكتوبر، وركزت على تعزيز الوعي الذاتي والمهارات التربوية وإدارة الضغوط الأسرية، وتمكين الأمهات من التعامل مع التغيرات السلوكية والانفعالية للأبناء بصورة أكثر وعياً ومرونة.

تحولات اجتماعية

وأوضح الدكتور فيصل محمود رمضان، الحاصل على الدكتوراه في علم الاجتماع، أن مرحلة المراهقة تشهد توسعاً ملحوظاً في العلاقات الاجتماعية للأبناء، مع ازدياد تأثير الأصدقاء والبيئة المدرسية والمنصات الرقمية، بالتزامن مع رغبتهم في إثبات الذات والاستقلال باتخاذ القرارات، ما يستدعي تطوير أساليب التربية والانتقال تدريجياً من الأوامر المباشرة إلى الحوار والمشاركة.

وأشار إلى أن الخلاف حول موعد العودة إلى المنزل أو استخدام الهاتف لا يعكس بالضرورة رفض المراهق للقواعد الأسرية، وإنما قد يرتبط برغبته في ممارسة قدر أكبر من الاستقلال والشعور بالثقة، مؤكداً أهمية الاستماع إلى وجهة نظره ومناقشة مطالبه وفق عمره ومستوى نضجه وقدرته على تحمل المسؤولية.

احتواء الفتيات

وأكد أحمد جراغ، الأخصائي النفسي في الإرشاد الأسري بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أن مرحلة المراهقة، التي تمتد تقريباً من 12 إلى 18 عاماً، تعد من المراحل التي تتزايد خلالها احتمالات التوتر بين الآباء وبناتهم، نتيجة التحولات النفسية والجسدية والاجتماعية التي تمر بها الفتاة، موضحاً أن بعض السلوكيات التي يفسرها الوالدان على أنها عناد أو قلة احترام قد تكون انعكاساً طبيعياً لهذه التغيرات، وليست بالضرورة تمرداً على القيم الأسرية أو رفضاً للتوجيه.

وأوضح أن بناء علاقة قائمة على الثقة والاحتواء يسهم في تعزيز شعور الفتاة بالأمان، ويشجعها على مشاركة والدها ما تواجهه من مواقف أو مشكلات، مؤكداً أهمية أن يكون الأب مصدراً للدعم والتوجيه، وأن يجد الوقت المناسب للاستماع إلى ابنته وفهم مشاعرها قبل إصدار الأحكام.

الوعي الرقمي

وأكد جمال الحمادي، الأخصائي النفسي والتربوي وصانع المحتوى الأسري، مدير إدارة شؤون الشباب في الهيئة العامة للشباب والرياضة سابقاً، أن التحديات التربوية المرتبطة بمرحلة المراهقة أصبحت أكثر تعقيداً مع الانتشار الواسع للمنصات الرقمية، التي باتت تؤثر في أفكار الأبناء وتصوراتهم عن العلاقات الاجتماعية والاستقلالية والمسؤوليات.

وأوضح أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب من الوالدين متابعة نوعية المحتوى الذي يتعرض له الأبناء، وتوعيتهم بكيفية استخدام التقنيات الحديثة بصورة مسؤولة، بدلاً من الاقتصار على تحديد ساعات الاستخدام أو فرض المنع دون توضيح الأسباب.

ومن واقع التجارب الأسرية، قال ولي الأمر عبدالصمد المازمي إن التعامل مع مطالب الأبناء المراهقين، خصوصاً ما يتعلق بتأخير موعد العودة إلى المنزل، يتطلب الاستماع أولاً إلى أسباب الطلب وفهم الظروف المحيطة به، قبل اتخاذ قرار الموافقة أو الرفض، مع توضيح المخاوف المرتبطة بسلامتهم.

ورأى ولي الأمر ماهر المريسي أن منح الأبناء مساحة من الاستقلال التدريجي يعد من الوسائل المهمة لإعدادهم لتحمل المسؤولية، مشيراً إلى أن التدخل المستمر في جميع تفاصيل حياتهم قد يحد من قدرتهم على اتخاذ القرارات بأنفسهم.

وأوضح أن تكليف المراهق بمسؤوليات مناسبة لعمره، مثل تنظيم مصروفه الشخصي وإدارة وقته وترتيب أولوياته الدراسية، يمنحه فرصة لاكتساب الخبرة والثقة بالنفس، مؤكداً أهمية السماح له بالتعلم من الأخطاء البسيطة ضمن حدود آمنة، دون تدخل الوالدين في كل قرار يتخذه.

استخدام الهواتف

وأوضحت ولية الأمر مها المحرزي أن تنظيم استخدام الهواتف الذكية يمثل أحد أبرز التحديات اليومية التي تواجه الأسر، في ظل ارتباط الأجهزة بالدراسة والتواصل الاجتماعي والترفيه، ما يجعل الاتفاق على ضوابط واضحة أكثر فاعلية من المنع الكامل.

وأكدت أهمية تحديد أوقات مناسبة لاستخدام الهاتف والاتفاق على إغلاقه قبل النوم، مع توضيح تأثير السهر والاستخدام المفرط على التركيز والتحصيل الدراسي، مشيرة إلى أن إشراك الأبناء في وضع هذه القواعد يعزز التزامهم بها ويقلل الخلافات المتكررة.

وشددت ولية الأمر سميرة البلوشي على أن سلوك الوالدين داخل المنزل يمثل نموذجاً تربوياً يتأثر به الأبناء بصورة مستمرة، معتبرة أن مطالبة المراهق بالالتزام بضوابط لا يطبقها الكبار قد تضعف تقبله للتوجيهات وتزيد الخلافات الأسرية.