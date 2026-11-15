بلدية دبي.. إنجازات استثنائية في 2025 تعزز الاستدامة وجودة الحياة

كشف تقرير الاستدامة لبلدية دبي لعام 2025، عن التقدم المؤسسي والبيئي والاقتصادي والاجتماعي للإمارة، موثقاً خطى البلدية الحثيثة نحو ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أكثر مدن العالم استدامة وملاءمة للعيش، بما يترجم الرؤى الوطنية الطموحة، ومنها خطة دبي الحضرية 2040، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

وقال معالي المهندس مروان بن غليطة، المدير العام لبلدية دبي، إن البلدية تؤكد التزامها الراسخ تجاه مواصلة الارتقاء بجودة الحياة في الإمارة من خلال تطوير منظومة حضرية متناغمة بالاستناد إلى نهج يركز على الإنسان ويضمن المواءمة بين التنمية الاقتصادية والإشراف البيئي ورفاهية المجتمع.

وأوضح التقرير أن بلدية دبي واصلت خلال عام 2025 جهودها لدفع عجلة التنمية الحضرية المستدامة، من خلال توسيع نطاق الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وحافظت الإيرادات الاستثمارية الإجمالية على استقرارها، بالتزامن مع ارتفاع عدد الفرص الاستثمارية الجديدة المعتمدة بنسبة 5.80%، في مؤشر يعكس فاعلية الجهود الاستباقية التي تبذلها البلدية لتوسيع قاعدة الفرص الاستثمارية وتنويع محفظتها الاستثمارية.

وواصلت بلدية دبي خلال عام 2025 توسيع نطاق تنفيذ استراتيجية الاستثمار، التي تمثل إطاراً متكاملًا لتنمية الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل والإيرادات، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتنويع مصادر الإيرادات التجارية، والتوظيف الأمثل للأصول لأغراض استثمارية، وتطوير نماذج التشغيل، حيث تدعم الاستراتيجية أكبر محفظة استثمارية قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدية، والتي تضم 15 مشروعاً تتجاوز قيمتها الإجمالية 35 مليار درهم.

قفزات نوعية

وبحسب التقرير سجلت بلدية دبي إنجازات بارزة تمثلت في انخفاض إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 14.28% خلال عام 2025، مدفوعاً بمبادرات مستهدفة لتحسين كفاءة الطاقة والترشيد.

وشهد إجمالي استهلاك الكهرباء انخفاضاً بنسبة 11.52% مقارنة بعام 2024، بفضل تحسين أنظمة إدارة المباني وتطبيق تدابير كفاءة الطاقة، وأسهمت جهود البلدية في رفع معدل امتثال المباني القائمة إلى 96.16% في عام 2025. كما تم زراعة أكثر من 58 مليون زهرة وأكثر من 48 مليون نبتة وشتلة تم إنتاجها، وبلغت نسبة المباني المستوفية لمتطلبات نظام السعفات للمباني الخضراء 61%.

منشآت غذائية



وأشار التقرير إلى أن نسبة التزام المنشآت الغذائية بلوائح السلامة الغذائية بلغت 96.50%، في عام 2025. ونفذت بلدية دبي 68 ألفاً و462 عملية تفتيش على سلامة الغذاء وقامت بفحص أكثر من 1.9 مليون مادة غذائية في منافذ دبي الحدودية للتحقق من لمتطلبات سلامة الغذاء والمعايير المعتمدة. وبلغ عدد الجولات التفتيشية للصحة والسلامة في المدن العمالية 3 آلاف و370 جولة.

وبين التقرير أنه تجسيداً لمبادئ الاقتصاد الدائري، واصلت بلدية دبي جهودها الحثيثة في إدارة النفايات والموارد، حيث بلغت نسبة استخدام المياه المعاد تدويرها 90.39%.

كما حافظت البلدية على نسبة أداء تبلغ 100% في معالجة مياه الصرف الصحي وخدمات الصرف الصحي الآمن للسنة الخامسة على التوالي، في حين حققت البلدية 56% من إعادة تدوير النفايات مع استهداف الوصول إلى صفر نفايات في المكبات بحلول عام 2041، وتم جمع ومعالجة 31.2 مليون جالون من مخلفات الزيوت والدهون والشحوم. كما ارتفع إجمالي إنتاج بلدية دبي من الطاقة الشمسية المولدة في عام 2025 بنسبة 55.24% ليصل إلى 22466 ميغاواط ساعة.

جهود

وبيّن التقرير أن من أبرز الإنجازات النوعية في قطاع البنية التحتية البيئية، تشغيل محطة ورسان لمعالجة مياه الصرف الصحي كلياً باستخدام الطاقة المتجددة المستمدة من استرداد الغاز الحيوي ومركز إدارة النفايات، ما أسهم في خفض ما يقارب 17000 طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

ونجحت البلدية في إعادة تصميم 68 خدمة حكومية وفقاً لسياسة «خدمات 360» لحكومة دبي، محققةً نسبة امتثال تبلغ 100% لقانون بيانات دبي ومتطلبات الأمن السيبراني.

وعلى صعيد الابتكار، سجل الأثر المالي للابتكار نمواً ملحوظاً بنسبة 120% ليصل إلى 448.18 مليون درهم، مدفوعاً بتنفيذ مشاريع ابتكارية وحلول ذكية مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في مختبر دبي المركزي وفحص البنية التحتية، وتم تسجيل 10 ملكيات فكرية.

جودة الحياة

وعكس تقرير الاستدامة جهود البلدية في الارتقاء بجودة الحياة من خلال إدارة 238 حديقة عامة، ووصول عدد المباني والمرافق الميسرة لأصحاب الهمم إلى أكثر من 16000 مبنى ومرفق، وحصول ثماني حدائق ووجهات ترفيهية على اعتماد المركز المعتمد للتوحد (IBCCES).

وأكد التقرير أن بلدية دبي تمضي بثبات نحو المستقبل، بما يضمن بناء مدينة عالمية ذكية ومستدامة للأجيال القادمة.