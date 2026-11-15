صفر إنفاق حكومي على مساجد دبي في 2030

علي المطوع: 9 مراكز تجارية وقفية جديدة خلال 3 سنوات باستثمارات 400 مليون درهم

16 مليون درهم عوائد «مول الخوانيج» تغطي نفقات 250 مسجداً

66 % التوفير في استهلاك الكهرباء بتوظيف حلول مستدامة في مشاريع الوقف

200 مليون درهم قيمة عقود مع شركات تطوير عقاري لتشييد 5 أوقاف جديدة



كشف علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي عن توجه المؤسسة للوصول إلى صفر إنفاق حكومي على المصروفات التشغيلية للمساجد في دبي بنهاية عام 2030، من خلال التوسع في إنشاء المراكز التجارية الوقفية التي تخصص عوائدها لدعم المساجد وتغطية نفقاتها، حيث يجري العمل على افتتاح 9 مراكز تجارية وقفية جديدة في مناطق متفرقة من دبي خلال السنوات الثلاث المقبلة، باستثمارات تتجاوز 400 مليون درهم، وذلك بعد النجاح الذي حققه مول الخوانيج الوقفي، الذي بلغ ريعه السنوي 16 مليون درهم، محققاً نسبة إشغال وصلت إلى 100%.

وقال علي المطوع لـ«البيان» إنه تم تخصيص 10 قطع أراضٍ في عدد من المناطق السكنية المختلفة في الإمارة لتنفيذ هذه المشاريع، حيث جرى افتتاح مول الخوانيج على إحدى هذه الأراضي، فيما تتواصل حالياً أعمال التطوير والإنشاء لتسعة مراكز تجارية وقفية جديدة، تشمل مركزاً في منطقة العذبة، وأربعة مراكز في منطقة العوير، إلى جانب مراكز أخرى في مناطق العمردي وند حصة ومدينتي هند ولطيفة.

لافتاً إلى أن هذه المشاريع ضمن خطة متكاملة تستهدف توفير مرافق تجارية وخدمية حديثة بالقرب من التجمعات السكنية، بما يلبي احتياجات السكان ويعزز جودة الحياة في تلك المناطق، وفي الوقت نفسه يحقق عوائد وقفية مستدامة تخصص لدعم شؤون المساجد وتغطية نفقاتها التشغيلية، بما يضمن استمرارية خدماتها وتعزيز دور الأوقاف في خدمة المجتمع.

وأضاف الأمين العام للمؤسسة إن «أوقاف دبي» تستهدف تنفيذ المشاريع الجديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة باستثمارات تتجاوز 400 مليون درهم، بدعم من أموال المتبرعين وأهل الخير الراغبين في المساهمة في المشاريع الوقفية التي يعود ريعها لخدمة المساجد، مؤكداً أن هذه الاستثمارات تمثل رافداً مهماً لتعزيز الاستدامة المالية للمساجد في الإمارة.

قاعدة مالية

وأضاف إن المؤسسة تتوقع أن تتجاوز عائدات المراكز التجارية الوقفية المخصصة للمساجد تكاليفها التشغيلية بحلول عام 2029، بما يمهد للوصول إلى مرحلة تغطية جميع المصروفات التشغيلية للمساجد من العوائد الوقفية، والاستغناء عن الإنفاق الحكومي عليها بنهاية عام 2030، مشيراً إلى أن التوسع في المشاريع الاستثمارية الوقفية يوفر قاعدة مالية متنامية تضمن استمرارية الخدمات والرعاية المقدمة للمساجد.

وأوضح المطوع أن فكرة إنشاء المراكز التجارية الوقفية لا تقتصر على توفير مصادر تمويل للمساجد فحسب، بل تمتد إلى خدمة المجتمع المحلي وتوفير مرافق عصرية لسكان المناطق السكنية، لافتاً إلى أن التوجه نحو هذا النموذج جاء في إطار تطوير مفهوم الأوقاف وتحديث أساليب استثمارها بما يتناسب مع التطور العمراني والحضاري الذي تشهده دبي.

وأشار إلى أن بعض المساجد كانت تضم في السابق محلات تجارية صغيرة أو ما يعرف بـ«الدكاكين»، وكانت عوائدها تخصص لخدمة المسجد الواحد، إلا أن هذا النموذج لم يعد يتناسب مع المظهر الحضاري للإمارة، فضلاً عما قد يصاحبه من بعض المظاهر غير المرغوبة، الأمر الذي دفع المؤسسة إلى تبني فكرة إنشاء مراكز تجارية حديثة ومنظمة ضمن الأحياء السكنية، تجمع بين الاستثمار الوقفي وتوفير الخدمات للسكان.

وأضاف إن مول الخوانيج يمثل نموذجاً ناجحاً لهذا التحول، إذ بلغت تكلفة إنشائه ما بين 40 و45 مليون درهم، واستغرق تنفيذه 18 شهراً، ويضم 25 متجراً، فيما وصلت نسبة الإشغال فيه إلى 100%، محققاً عائداً سنوياً يبلغ 16 مليون درهم، يغطي تكاليف تشغيل ورعاية شؤون نحو 250 مسجداً في دبي.

نقلة نوعية

ولفت إلى أن هذا المشروع يجسد نقلة نوعية في آلية استثمار الأصول الوقفية، إذ انتقل النموذج من الاعتماد على متجر صغير بجوار المسجد يحقق عائداً سنوياً لا يتجاوز 100 ألف درهم لخدمة مسجد واحد، إلى مركز تجاري متكامل يضم 25 متجراً ويحقق 16 مليون درهم سنوياً، بما يعكس حجم القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من خلال تطوير الأصول الوقفية واستثمارها وفق نماذج اقتصادية أكثر كفاءة.

وأكد أن سرعة تأجير محلات مول الخوانيج، التي تمت خلال فترة قياسية تعكس قوة الطلب وجاذبية الموقع الذي اختير للمشروع، إلى جانب نجاحه في تحقيق أهدافه الاستثمارية والمجتمعية، من خلال تعظيم الاستفادة من الأصل الوقفي وتحويله إلى مصدر دخل مستدام، وتعزيز حضور الوقف بوصفه أداة تنموية تسهم في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.

استدامة بيئية

وأشار المطوع إلى أن مفهوم الاستدامة في مول الخوانيج لم يقتصر على الجانب المالي والاستثماري، وإنما امتد ليشمل الجوانب البيئية، من خلال مراعاة كفاءة استخدام الموارد في الكهرباء والمياه ومواد البناء، وتوظيف حلول وتقنيات تسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة، إلى جانب اعتماد أنظمة وحلول تدعم الاستخدام المستدام للمياه، واستخدام مواد تراعي متطلبات الاستدامة البيئية، مع الالتزام بالمعايير البيئية المعتمدة ذات الصلة بالمشروع.

وأوضح أن هذه الحلول أسهمت في توفير 66% من استهلاك الكهرباء و15% من استهلاك المياه، بما يعزز كفاءة تشغيل المشروع ويحد من استهلاك الموارد، ويقدم نموذجاً للمشاريع الوقفية التي تجمع بين الاستدامة المالية والمسؤولية البيئية.

وفي ما يتعلق بالمشاريع الجديدة، أوضح أن المؤسسة طرحت مناقصة مركز العذبة أمام الاستشاريين والمقاولين، ومن المتوقع إنجازه خلال 18 شهراً، بالتوازي مع مواصلة العمل على بقية المراكز التجارية الوقفية وفق الجدول الزمني المعتمد.

وأضاف إن المؤسسة أبرمت كذلك عقوداً استثمارية طويلة الأمد مع عدد من شركات التطوير العقاري لتشييد خمسة أوقاف عقارية جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون درهم، على أن يعود ريعها بالكامل لدعم شؤون مساجد دبي وتعزيز استدامتها المالية، بما يوسع قاعدة الأصول الوقفية المدرة للدخل ويعزز تنوع مصادر التمويل المخصصة للمساجد.

شراكات مجتمعية

وبيّن المطوع أن تنفيذ هذه المشاريع يجري ضمن منظومة متكاملة من التعاون بين مؤسسة الأوقاف وبرنامج محمد بن راشد للإسكان وبلدية دبي وحدائق دبي، حيث تم التخطيط لإنشاء المراكز التجارية بالقرب من الحدائق العامة، بما يحقق التكامل بين المرافق الخدمية والترفيهية والتجارية في المناطق السكنية.

وأشار إلى أن المراكز ستضم مجموعة متنوعة من الخدمات التي تلبي احتياجات السكان والزوار، إلى جانب استثمار بعض المساحات داخل الحدائق العامة لإنشاء محلات خدمية توفر احتياجات مرتاديها، وتسهم في الوقت نفسه في تعزيز العوائد الوقفية المخصصة لدعم المساجد ومصارف الشؤون الإسلامية.

وأكد أن هذا التوجه يعكس تطور دور الوقف من كونه مصدراً تقليدياً للإنفاق على مسجد أو مرفق محدد، إلى منظومة استثمارية وتنموية متكاملة، تحقق عوائد مستدامة وتقدم خدمات مباشرة للمجتمع، بما يعزز استمرارية الأثر الوقفي ويضمن امتداده للأجيال القادمة.