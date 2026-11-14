فخر الرجال

قصيدة مهداة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بمناسبة يوم ميلاده الميمون.

فخرُ الرجالِ وسيفُهم حمدانُ

وعقيدُهم إذْ جالتِ الفرسانُ

وزعيمُ أهلِ الخيلِ عند ضُباحِها

يزهو بها الشجعانُ والميدانُ

قرّتْ به عينُ الكبير محمدٍ

فالسعدُ في بيت الندى عنوانُ

يا سيّداً مِن نسل أكرمِ سيّدٍ

ضاءتْ بك الأيامُ والأوطانُ

هلّتْ بمَقدمك السعودُ وغرّدتْ

كلُّ الطيور، وعودُها الرنّانُ

وترنّمتْ فوقَ الغصون بنشوةٍ

وتمايلتْ لغنائها الأفنانُ

حمدانُ يا شيخَ الشباب وسيفَهم

يا عالياً يرنو له كيوانُ

ما زلتَ تدأبُ في المعالي باسلاً

والكفُّ كفُّك بالندى هتّانُ

تحنو على المكلوم تجبرُ كسرَه

وتُغيثُ ملهوفاً به أشجانُ

حمدانُ يا سهمَ الكبير محمدٍ

يا رابحاً إذْ خابتِ السُّهمانُ

في يوم مولدكَ الجميلِ تحيّةٌ

ومحبّةٌ يُهديكَها الوجدانُ

وجدانُ شعبٍ لا يزال يحبّكم

ما دامَ عودٌ أخضرٌ ريّانُ

فاهنأ بعيدكَ يا عضيدَ مُحمدٍ

فجميعُنا لمقامكم أعوانُ