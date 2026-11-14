19 مصاباً في الحادث المروري غادروا المستشفى



كشف اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، عن آخر مستجدات الحادث المروري الأليم الذي وقع على طريق الشيخ خليفة باتجاه إمارة الفجيرة، مؤكداً لـ«البيان» أن الجهات المختصة تمكنت من التعرف إلى هويات جميع المتوفين البالغ عددهم 14 شخصاً، بينهم 10 مواطنين و4 من أفراد الجالية الهندية، فيما تواصل الفرق المعنية متابعة أوضاع المصابين واستكمال الإجراءات ذات الصلة بالحادث.



وأوضح أن 19 مصاباً غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما لا يزال 11 مصاباً يتلقون العلاج والمتابعة الصحية وفقاً لحالاتهم الطبية، مؤكداً أن سلامة المصابين وتقديم أفضل مستويات الرعاية لهم تحظى بمتابعة مستمرة من الجهات المختصة.



وأكد القائد العام لشرطة الفجيرة أن جهود الشرطة، بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية والخدمية والصحية، لا تزال متواصلة لمتابعة كافة حيثيات الحادث واستكمال الإجراءات القانونية والفنية المرتبطة به، بما يضمن الوقوف على جميع الملابسات والأسباب المؤدية إلى وقوعه.

وتعود تفاصيل الحادث، وفق المعاينة الأولية، إلى وقوع حادثين متتاليين على طريق الشيخ خليفة باتجاه إمارة الفجيرة، تمثل الأول في اصطدام مركبة بشاحنة متوقفة على جانب الطريق، فيما وقع الحادث الثاني إثر اصطدام شاحنة محملة بحاويتين بعدد من المركبات وانقلابها في منطقة شهدت إغلاق المسار الأيمن بسبب أعمال صيانة جارية، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية وإصابات متفاوتة.

تحقيقات

وفي السياق ذاته، تواصل النيابة العامة والجهات المختصة استكمال التحقيقات الفنية والقانونية، حيث جرى التحفظ على الشاحنة والمركبات المتضررة وإخضاعها للفحوص الفنية اللازمة، بما في ذلك فحص منظومة المكابح واستخراج بيانات أجهزة التتبع وتسجيل السرعة، للوقوف على الأسباب الفنية للحادث ومدى الالتزام باشتراطات السلامة المرورية.



وأشار اللواء محمد بن غانم إلى أن القيادة العامة لشرطة الفجيرة تواصل عقد الاجتماعات التنسيقية الدورية مع الجهات المعنية لمراجعة الإجراءات المرورية وتعزيز عوامل السلامة على الطرق، مؤكداً أن الحركة المرورية على شارع الشيخ خليفة عادت إلى طبيعتها وانسيابيتها بعد الانتهاء من معالجة آثار الحادث.

وأضاف أن الشرطة كثفت انتشار الدوريات المرورية على الطرق الرئيسة وفي المواقع التي تشهد حركة كثيفة للشاحنات، إلى جانب تعزيز الرقابة على التزام السائقين بالقوانين والأنظمة المرورية ومتابعة حركة سير الشاحنات بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق والحد من مسببات الحوادث.

وأكد اللواء محمد بن غانم الكعبي أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة، حفاظاً على سلامة سير التحقيقات والإجراءات القانونية.

تكاتف المجتمع

وعلى الصعيد المجتمعي، شهدت إمارة الفجيرة ودولة الإمارات حالة واسعة من التكاتف والتضامن مع أسر الضحايا والمصابين، حيث امتلأت منصات التواصل الاجتماعي برسائل التعزية والمواساة والدعوات بالرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين، في مشهد عكس قيم التلاحم الإنساني والمجتمعي الراسخة في المجتمع الإماراتي.