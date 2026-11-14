58 جهة في معرض رأس الخيمة للابتكار



تنطلق فعاليات «معرض رأس الخيمة للابتكار 2026»، الثلاثاء في مركز رأس الخيمة للمعارض، بمشاركة 58 جهة حكومية ومؤسسة تعليمية وصحية وشركة من القطاع الخاص، تستعرض على مدار ثلاثة أيام مشروعات ابتكارية وحلولاً ذكية وتطبيقات للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، في منصة تجمع الخبرات المؤسسية والمواهب والكفاءات، وتسلط الضوء على دور الابتكار في تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء وتعزيز التنافسية الاقتصادية للإمارة.

وأوضح محمد لوجاب العلي، رئيس اللجنة الدائمة للفعاليات برأس الخيمة ومنسق فعاليات الابتكار بالإمارة، إن المعرض تنظمه اللجنة الدائمة للفعاليات، بالتزامن مع فعاليات «الإمارات تبتكر 2026»، امتداداً للنجاحات التي حققتها دوراته السابقة، والتي شهدت توسعاً في المشاركة وتنوعاً في المشروعات والمبادرات المعروضة.



وأشار إلى أن دورة 2025 استعرضت أكثر من 230 مشروعاً ابتكارياً، بمشاركة 48 جهة حكومية وصحية وتعليمية وشركة من القطاع الخاص، إلى جانب تنظيم هاكاثون رأس الخيمة الثالث، مشيراً إلى أن دورة العام الجاري تشهد مشاركة 58 جهة، بما يعكس اتساع نطاق التفاعل المؤسسي مع منظومة الابتكار وتنامي الاهتمام بتطوير حلول عملية تستجيب لمتطلبات القطاعات المختلفة.



وأضاف: يشكل المعرض منصة تجمع المؤسسات والمبتكرين والمتخصصين، لاستعراض التجارب الناجحة وتبادل الخبرات والتعريف بالمبادرات التي تسهم في تحويل الأفكار الإبداعية إلى تطبيقات عملية، لافتاً إلى أن التركيز ينصب على المشروعات المبتكرة والتقنيات الناشئة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما توفره من إمكانات لتطوير الخدمات الحكومية، وتحسين تجربة المتعاملين، والارتقاء بقطاعي التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب دعم الحلول التقنية التي تطورها شركات القطاع الخاص.

وأكد العلي، أن تنوع الجهات المشاركة يتيح الاطلاع على تجارب مختلفة في تطوير الخدمات والمنتجات، واستكشاف توظيف التكنولوجيا في معالجة التحديات التشغيلية وتحسين الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد، فضلاً عن تعزيز التواصل بين مطوري الابتكارات والجهات القادرة على تبنيها والاستفادة منها.



وأشار إلى أن تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية والصحية والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لبناء بيئة محفزة للابتكار، من خلال تبادل المعرفة والخبرات وتوظيف الإمكانات التقنية والبشرية في تطوير مبادرات مشتركة، وتحويل الحلول المبتكرة إلى مشروعات قابلة للتطبيق والتوسع.



وأضاف: لا تقتصر أهمية المعرض على استعراض التقنيات والمشروعات، بل تمتد إلى تعزيز فرص انتقال الابتكارات من مرحلة الفكرة والتطوير إلى التطبيق العملي، عبر إيجاد مساحة مباشرة للتواصل بين المبتكرين والمتخصصين والمؤسسات، والتعرف على احتياجات القطاعات والفرص المتاحة لتوظيف الحلول الجديدة.