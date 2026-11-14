3836 مستفيداً من خدمات الأطباء الزائرين في «الإمارات الصحية» خلال النصف الأول



تواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تعزيز الرعاية الطبية المتقدمة داخل الدولة من خلال برنامج الأطباء الزائرين الذي استفاد من خدماته 3836 مريضاً خلال النصف الأول من عام 2026، حيث استقطبت المؤسسة 41 طبيباً زائراً، نفذوا 77 زيارة طبية شملت 32 تخصصاً، وأجروا 500 عملية جراحية في مختلف التخصصات، وذلك في إطار توجهها لتوسيع الخيارات العلاجية المتاحة للمرضى والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير التخصصات الدقيقة والنادرة وتعزيز القدرات الطبية الوطنية.

وأكدت الدكتورة نور المهيري، مدير إدارة الصحة النفسية ومدير برنامج الأطباء الزائرين في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن البرنامج يجسد تحولاً في مفهوم الاستفادة من الخبرات الطبية الدولية، يقوم على الانتقال من استقطاب الأطباء لتقديم خدمات علاجية خلال فترات محددة إلى بناء شراكات تسهم في تطوير قدرات المنشآت الصحية على المدى الطويل، مشيرةً إلى أن الأثر الأهم للبرنامج يتمثل في استحداث خدمات وتوطين تقنيات وخبرات تتيح للمرضى الحصول على رعاية تخصصية متقدمة داخل الدولة.

وأضافت: "لا نقيس نجاح البرنامج بعدد الزيارات الطبية أو العمليات الجراحية فحسب، بل أيضاً بما تضيفه كل شراكة إلى قدرات منشآتنا وفرقنا الطبية وما تتيحه من فرص علاجية للمرضى. ونعمل وفق هذا التوجه على توظيف الخبرات العالمية في تطوير مراكز التميز وتمكين الكفاءات الوطنية من اكتساب المهارات والتقنيات المتقدمة، بما يجعل التعاون الطبي الدولي استثماراً مستداماً في جودة الرعاية الصحية وقدرتها على مواكبة الاحتياجات المتغيرة للمجتمع".

وتنوعت تخصصات الأطباء الزائرين خلال النصف الأول من العام الجاري لتشمل الجراحة الروبوتية والتخدير وإدارة الألم والطب النفسي وأمراض المسالك البولية وأمراض النساء والولادة وأمراض الجهاز الهضمي والرئة وجراحة العظام وأمراض القلب التداخلية وجراحات السمنة وطب أعصاب الأطفال وطب العناية المركزة للأطفال والخدج. وتندرج هذه الزيارات ضمن خطة استقطاب تدعم تطوير الخدمات التخصصية في المنشآت الصحية وتولي اهتماماً خاصاً بالتخصصات الدقيقة والنادرة، ومنها جراحات القلب وزراعة الأعضاء وأمراض الدم والأمراض الوراثية والجينية، إلى جانب تخصصات طب الأطفال والصحة النفسية.

وتبرز أهمية البرنامج في الإنجازات الطبية التي تحققت منذ انطلاقه، من بينها إجراء أكثر من 470 جراحة روبوتية ناجحة، وأكثر من 450 قسطرة قلبية و30 عملية قلب مفتوح للبالغين، إلى جانب تطوير خدمات القلب التداخلية. وامتدت إنجازاته أيضاً إلى تأهيل الكفاءات الوطنية في تخصصات دقيقة، من خلال تدريب أول طبيبة إماراتية في مجال الجراحة الروبوتية النسائية، وتدريب أول إماراتية على تصوير القلب للأطفال الخدج، بما يعكس تكامل الخدمات العلاجية مع التدريب التخصصي ونقل المهارات الطبية.

وشكل تطوير الخدمات التخصصية للأطفال جانباً مهماً من نتائج البرنامج، من خلال التعاون مع مستشفى فيلادلفيا للأطفال، الذي أسهم في تفعيل برنامج جراحة الشفة الأرنبية وإجراء 74 عملية منذ بدء البرنامج، فضلاً عن تطوير خدمات دقيقة في مجالات أمراض الرئة والكلى والصرع والمناعة والحساسية والعناية المركزة، وإتاحة فرص التدريب وتبادل الخبرات مع الفرق الطبية المحلية.

وامتد أثر البرنامج إلى إدخال تقنيات حديثة في التشخيص والعلاج، شملت توظيف الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن السكتات الدماغية ومناظير الجهاز الهضمي ومراقبة وتحليل مؤشرات العناية المركزة للأطفال، بما يسهم في رفع دقة التشخيص وتسريع التدخل العلاجي ودعم القرارات السريرية وتعزيز جودة الرعاية وسلامة المرضى.

وعلى مستوى المنشآت الصحية، أسهم البرنامج في تطوير خدمات أمراض القلب وزراعة الأعضاء وزراعة قوقعة الأذن في مستشفى القاسمي، والجراحة الروبوتية وأمراض الرئة والقلب للأطفال في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، إلى جانب علاج أمراض الجهاز الهضمي وجراحات السمنة والثدي وخدمات طب الأعصاب والغدد الصماء، فضلاً عن الارتقاء بخدمات الصحة النفسية والجراحة الروبوتية لأمراض النساء، ما يعزز قدرة مستشفيات المؤسسة ومراكز التميز التخصصية على تقديم رعاية متقدمة للمرضى.

معايير مهنية

وتستند المؤسسة في اختيار الأطباء الزائرين إلى منظومة من المعايير المهنية والسريرية التي تراعي المؤهلات العلمية والخبرة التخصصية والتميز المهني، والقدرة على التعامل مع الحالات المعقدة والنادرة، فضلاً عن الكفاءة في تدريب الفرق الطبية ونقل المعرفة. وتحدد أولويات الاستقطاب بالتنسيق مع المنشآت الصحية، مع التركيز على تطوير مراكز التميز وتوفير خدمات تسهم في تقليل الحاجة إلى العلاج خارج الدولة، في حين يمتد تقييم مشاركة الأطباء إلى أثرها في تطوير الممارسات السريرية وتأهيل الكفاءات الوطنية ودعم البحث العلمي والابتكار الطبي.

ولدعم هذا التوجه، عززت المؤسسة شبكة تعاونها مع مستشفيات وجامعات ومراكز طبية عالمية مرموقة، من خلال إبرام 25 مذكرة تفاهم خلال الفترة من 2022 إلى 2026، بما يتيح الاستفادة من الخبرات الدولية وتبادل المعرفة وتطبيق التقنيات الطبية الحديثة، وتحويل التعاون مع المؤسسات المتخصصة إلى مسارات عملية لتطوير الخدمات الصحية.

ويعتمد البرنامج في نقل الخبرات على تعزيز التعاون المهني وتبادل المعرفة بين الكوادر الطبية في المؤسسة والاستشاريين الدوليين، من خلال إجراء العمليات الجراحية والتدخلات الطبية المشتركة، إلى جانب التدريب العملي المباشر وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات العلمية، ما أسهم في نقل مهارات وتقنيات متقدمة في مجالات متنوعة. كما يدعم البرنامج التعليم الطبي المستمر عبر المنصات الرقمية، ومنها منصة "مهاراتي"، التي شهدت تنظيم أكثر من 150 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من 3000 موظف بين عامي 2022 و2026.

وتواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تطوير البرنامج بوصفه منصة متكاملة للتعاون الطبي الدولي، تجمع بين استقطاب الخبرات وتبادل المعرفة وتطوير مراكز التميز والبحث والابتكار، مع التركيز على ترسيخ شراكات طويلة الأمد تضمن استمرارية الخدمات التخصصية، وتدعم توطين التقنيات الطبية المتقدمة، وترفع جاهزية الكوادر الوطنية، بما ينعكس على النتائج الصحية للمرضى.

8 أطباء زائرين في نوفمبر

وتستقدم المؤسسة خلال نوفمبر الجاري 8 أطباء زائرين من مؤسسات طبية وأكاديمية في الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وروسيا وفرنسا، وكندا والمملكة المتحدة والهند. وتشمل الزيارات تخصصات طب الجهاز الهضمي، وجراحة التجميل، والأنف والأذن والحنجرة، وأمراض القلب التداخلية، وطب حديثي الولادة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، وطب الكلى.

ويستضيف مستشفى الكويت بالشارقة الدكتور بيتر تاجلكدس، المتخصص في طب الجهاز الهضمي بمستشفى ملبورن الملكي في أستراليا، خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر، لتقديم الاستشارات الطبية وتقييم الحالات التي تحتاج إلى رعاية تخصصية في أمراض الجهاز الهضمي.

ويستضيف مستشفى صقر الدكتور هشام سيقي، المتخصص في جراحة التجميل بالولايات المتحدة الأمريكية، من 23 إلى 25 نوفمبر، في حين يستضيفه مستشفى الكويت بدبي من 26 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر، لتقديم الاستشارات وتقييم الحالات المرتبطة بجراحة التجميل والترميم.

ويستقبل مستشفى القاسمي الدكتور حسن دياب، المتخصص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة بالمركز الوطني للبحوث الطبية لأمراض الأنف والأذن والحنجرة في روسيا، من 16 إلى 20 نوفمبر، كما شمل جدول زيارات المستشفى استضافة الدكتور جين فجاديت، المتخصص في أمراض القلب التداخلية بعيادة باستور في فرنسا، من 9 إلى 13 نوفمبر.

واستقبل مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال الدكتور ياسر السيد، المتخصص في طب حديثي الولادة بجامعة مانيتوبا في كندا، خلال الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر، لتقديم الاستشارات المتعلقة برعاية الأطفال حديثي الولادة، ولا سيما الحالات التي تحتاج إلى متابعة طبية متخصصة.

وشمل جدول الزيارات استضافة مركز التدريب والتطوير الدكتورة آيلين بيسان، المتخصصة في طب الأسنان بجامعة الملكة ماري في لندن بالمملكة المتحدة، من 9 إلى 13 نوفمبر. وخلال الفترة نفسها، استضاف مستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله الدكتور جميل عزي، المتخصص في طب الكلى بمستشفى بريغهام والنساء في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويستضيف مستشفى الفجيرة سمانا سيد، المتخصصة في العلاج الطبيعي لدى "يو 360" للرعاية الصحية والأكاديمية في الهند، من 16 إلى 19 نوفمبر.



برنامج الأطباء الزائرين

جدير بالذكر أن برنامج الأطباء الزائرين قد جرى تدشينه عام 2015 لتحقيق أهداف مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في تقديم خدمات رعاية صحية شاملة ومتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة، إذ تعمل المؤسسة من خلاله على تعزيز التعاون مع المؤسسات الصحية والجامعات والمراكز الطبية العالمية لتقديم رعاية عالية الجودة لأفراد المجتمع، وتوفير فرص التدريب والتعليم المستمر لمقدمي الرعاية الصحية، بما يسهم في تطوير مهاراتهم ورفع كفاءاتهم وتنمية المواهب.

ويهدف البرنامج إلى تطوير جودة الرعاية واستدامتها بالاستناد إلى الأدلة والبراهين العلمية، وبناء شراكات تتيح مواكبة التطورات العالمية، وإجراء دراسات بحثية تراعي الاحتياجات المحلية والاتجاهات العالمية. كما يدعم تطوير علاجات وأنظمة علاجية وتقنيات مبتكرة لتعزيز صحة المرضى ورفاههم، ويسهم في دعم السياحة العلاجية من خلال تقديم خدمات متقدمة ومتخصصة للمرضى من داخل الدولة وخارجها.