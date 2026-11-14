قرقاش: الإمارات تزداد قوة أمام التحديات وثقة بمستقبلها وثباتاً في مسيرة ازدهارها

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن حصول دولة الإمارات على تصنيف ائتماني متميز من وكالة "فيتش" العالمية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس متانة مركزها المالي، وقوة أصولها السيادية، وصلابة اقتصادها الوطني، مضيفاً أن الإمارات تزداد قوة أمام التحديات وثقة بمستقبلها وثباتاً في مسيرة ازدهارها.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "التصنيف الائتماني المتميز لدولة الإمارات من وكالة "فيتش" العالمية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس متانة مركزنا المالي وقوة أصولنا السيادية وصلابة اقتصادنا الوطني. وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة في ظل الأزمة الإقليمية، إذ تعزز الثقة الدولية باقتصادنا، وتؤكد نجاح سياساتنا المالية والاقتصادية بعيدة المدى. الإمارات تزداد قوة أمام التحديات وثقة بمستقبلها وثباتاً في مسيرة ازدهارها".