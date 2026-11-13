حمدان بن زايد: بتوجيهات القيادة.. الإمارات تواصل دعم غزة





استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اللواء الركن عوض بن مصلح الأحبابي، قائد العمليات المشتركة، والوفد المرافق من فريق عملية «الفارس الشهم 3».



وجرى خلال اللقاء استعراض جهود دولة الإمارات العربية المتحدة ومبادراتها الإنسانية والإغاثية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ودور هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تقديم المساعدات الإنسانية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين، والتخفيف من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة.



نهج العطاء

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن الجهود الإنسانية والإغاثية التي تبذلها دولة الإمارات تأتي تجسيداً لنهج العطاء الراسخ الذي أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتواصل القيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، السير على نهجه في دعم المبادرات الإنسانية وتقديم العون للمحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.



وأشار سموه إلى مواصلة دولة الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، مؤكداً أهمية دور هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وتوسيع نطاق مبادراتها الإغاثية، بما يسهم في التخفيف من معاناة المتضررين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية.



جهود إنسانية

وقدّم اللواء الركن عوض بن مصلح الأحبابي، خلال اللقاء، هدية تذكارية إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، تقديراً لجهوده ودعمه المتواصل للعمل الإنساني والإغاثي، وإسهاماته في تعزيز جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومبادراتها الإنسانية ضمن عملية «الفارس الشهم 3».



حضر اللقاء الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.



جهود

إلى ذلك، شهد الأسبوع 157 على انطلاق عملية «الفارس الشهم 3» تنفيذ مبادرات إنسانية عدة جاء في مقدمتها توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير خيام تكفي لإيواء 50 ألف شخص في قطاع غزة، عن طريق مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين على مواجهة الظروف المناخية القاسية، والحد من مخاطر السيول الناجمة عن تساقط الأمطار خلال فصل الشتاء.



ومن المقرر إيصال الخيام إلى قطاع غزة وتوزيعها على مناطق عدة، بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»، بما يضمن وصول المساعدات إلى المستفيدين وتوفير مأوى يحميهم من الأمطار والبرد وتداعيات المنخفضات الجوية، ويسهم في تعزيز قدرتهم على مواجهة الظروف الإنسانية الطارئة.



وفي سياق متصل، واصلت عملية «الفارس الشهم 3» خلال أسبوعها الـ 157 جهودها الإغاثية لمساندة النازحين المتضررين من المنخفض الجوي، وتوفير احتياجاتهم الأساسية، إلى جانب تنفيذ حزمة من المبادرات الإنسانية التي شملت الغذاء والإيواء والرعاية الصحية والمساعدات المعيشية، حيث نفذت 6 مبادرات إنسانية استفاد منها 4830 شخصاً، وقدمت الدعم لـ 7 مخابز تنتج يومياً 5600 ربطة خبز، يستفيد منها نحو 28 ألف شخص، إلى جانب دعم 5 مطابخ شعبية تنتج 1500 وجبة طعام يومياً، يستفيد منها 7500 شخص، بما يسهم في توفير الغذاء للأسر النازحة والمتضررة بصورة يومية.



كما وزعت العملية 3984 طرداً غذائياً متنوعاً، و681 طرد ملابس، و4736 كيلوغراماً من التمور، و210 علب من حليب الأطفال، إضافة إلى 20 ألفاً و280 زجاجة مياه، و33 طرداً صحياً، فضلاً عن الاستجابة لـ523 مناشدة وحالة إنسانية، بما يعكس تنوع المساعدات المقدمة لتلبية الاحتياجات اليومية للأسر الفلسطينية.



خدمات

وعلى الصعيد الصحي، واصلت المراكز الطبية الإماراتية والعيادات المتنقلة تقديم خدماتها للمرضى والمصابين، حيث بلغ عدد الحالات التي تلقت العلاج خلال الأسبوع 4485 حالة، توزعت بواقع 2377 حالة في مركز الإمارات الطبي، و1990 حالة في مركز الإمارات التخصصي، و118 حالة عبر العيادة المتنقلة، في إطار الجهود الرامية إلى دعم القطاع الصحي وتوفير الرعاية الطبية للمحتاجين.



وفي الجانب المجتمعي، نظمت عملية «الفارس الشهم 3» العرس الجماعي «ثوب الفرح 3» في قطاع غزة، بمشاركة 250 عريساً، في مبادرة إنسانية هدفت إلى إدخال الفرحة إلى قلوب الشباب الفلسطيني ومساندتهم في بناء أسرهم، رغم التحديات والظروف الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.



كما وزعت العملية 1226 خيمة ضمن تدخلاتها الإغاثية المخصصة لدعم النازحين وتوفير أماكن إيواء لهم، في وقت تتواصل فيه الجهود الإماراتية لتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان، وتعزيز صمودهم في مواجهة تداعيات الأزمة الإنسانية.