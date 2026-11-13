حصة بوحميد: كبار المواطنين شركاء في صناعة مستقبل التنمية



اختتمت هيئة تنمية المجتمع في دبي أعمال النسخة الأولى من «منتدى عدالة الخدمات الاجتماعية»، بإطلاق «ميثاق رفاه كبار السن وعدالة الخدمات الاجتماعية»، الذي يهدف إلى تيسير وصول كبار السن إلى الخدمات، ومراعاة تنوّع احتياجاتهم، وتعزيز استقلاليتهم وجودة حياتهم، من خلال تطوير التعاون والتكامل بين الجهات المعنية، وترسيخ مبادئ العدالة والشمول في تصميم الخدمات وتقديمها.



وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تطوير الخدمات الاجتماعية يتطلب الانتقال من النماذج الموحدة إلى حلول أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات أفراد المجتمع وتطلعاتهم، مع تعزيز مشاركتهم في تحديد الأولويات، وتطوير الخدمات التي تمس حياتهم.



وقالت معاليها: «يمثل كبار المواطنين جزءاً أصيلاً من قصة دبي والإمارات، وما يحملونه من خبرات وتجارب وقيم، هو ثروة مجتمعية تمتد آثارها إلى الأجيال القادمة. ونؤمن بأن دورهم لا يقتصر على الاستفادة من الخدمات، بل يمتد إلى المشاركة في تطويرها، والإسهام بخبراتهم ومعارفهم في بناء مجتمع أكثر تلاحماً واستدامة».



خطوة

وأضافت معاليها: «يجسد إطلاق الميثاق خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وترسيخ مفهوم العدالة في الخدمات الاجتماعية، بما يواكب التحولات المجتمعية، ويستشرف احتياجات المستقبل، ويدعم رؤية دبي في بناء منظومة اجتماعية تضع الإنسان وكرامته وجودة حياته في صميم أولوياتها».

ونظمت الهيئة المنتدى تحت شعار «كبار السن: روّاد القيم وشركاء في التنمية»، بمشاركة خبراء ومتخصصين دوليين، وممثلين عن الجهات الحكومية، إلى جانب كبار المواطنين والمقيمين، في إطار جهود تطوير الخدمات الاجتماعية، وتعزيز مشاركة كبار السن في التنمية، انسجاماً مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33».



وخلال المنتدى، عرضت الدكتورة مريم عثمان رئيسة اللجنة التنظيمية للمنتدى، أبرز نتائج دراسة أجرتها هيئة تنمية المجتمع بعنوان «حُماة الذاكرة الثقافية: دور السرد والحوار بين الأجيال في نقل قيم العدالة الاجتماعية في المجتمع الإماراتي». وكانت نتائج الدراسة قد عُرضت في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية لبحوث الإعلام والاتصال لعام 2026، الذي استضافته جامعة غالواي في إيرلندا.



وأظهرت الدراسة أن كبار المواطنين المشاركين فيها ينظرون إلى العدالة الاجتماعية من خلال تجربتهم اليومية مع الخدمات، ويربطونها بجودة الخدمة المقدمة إليهم، وصون كرامتهم، والاستماع إلى آرائهم. وبيّنت أن الحوار بين الأجيال يعزز شعورهم بالانتماء والتقدير وقيمة ما يقدمونه، ويسهم في نقل قيم الإنصاف والاحترام وحسن التعامل إلى الأجيال الشابة.



مقابلات

واستندت الدراسة إلى مقابلات مع 17 من كبار المواطنين، ومشاركة 7 أشخاص في برنامج الحوار بين الأجيال، إلى جانب مجموعة تركيز ضمت 5 من موظفي الهيئة الميسّرين، والاستعانة بـ 67 مرجعاً علمياً. وجمعت بين الاستقصاء السردي والتحليل الموضوعاتي المقارن، ومنظور علم النفس الاجتماعي، لاستكشاف فهم كبار المواطنين للعدالة الاجتماعية، وكيفية التعبير عن قيمها، ونقلها عبر القصص والحوار.

وبيّنت النتائج أن رواية كبار المواطنين لتجاربهم الحياتية، تتيح للأجيال الشابة التعرّف إلى قيم العدالة من خلال مواقف عاشها أصحابها، وأن تبادل الخبرات يسهم في تجديد حضور هذه القيم في المجتمع، ويعزز لدى كبار المواطنين الإحساس بالهدف واستمرار العطاء.



وأوصت الدراسة بإشراك كبار المواطنين في تصميم الخدمات وتقييمها وتطوير المبادرات الاجتماعية، والاستفادة من قصصهم وتجاربهم في تعزيز التفاهم بين الأجيال، والنظر إلى التقدير والمشاركة، واستمرار العطاء، بوصفها أبعاداً لجودة الحياة.



خبرات دولية

وشهد المنتدى مشاركة البروفيسورة ميريديث مينكلر الأستاذة الفخرية في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، التي تناولت في مداخلة افتراضية أهمية البحوث التشاركية ودور كبار السن في بناء مجتمعات أكثر عدالة وإنصافاً. واستعرض الدكتور رودريغو سيرّات أستاذ علم الشيخوخة الاجتماعي في جامعة برشلونة، تجارب أوروبية في تعزيز مشاركة كبار السن، ودعم استمرار إسهاماتهم في مختلف مجالات الحياة. وقدّم تاكيشي يونيموتو، من اليابان، تجربة بعنوان «الشغف لا يتقاعد»، تناول فيها دور الشغف والهوايات في إثراء حياة الإنسان، وتعزيز نشاطه، ومشاركته المجتمعية عبر المراحل العمرية المختلفة.

وناقشت جلسات المنتدى ثلاثة محاور شملت رفاه كبار السن، والمشاركة الفاعلة في التنمية، والاقتصاد الفضي.