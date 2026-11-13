إجراءات موسعة لكشف أسباب حادث الفجيرة وتحديد المسؤوليات



باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الحادث المروري الجسيم الذي وقع فجر الخميس 12 نوفمبر الجاري، على طريق الشيخ خليفة بإمارة الفجيرة، وأسفر عن وفاة 14 شخصاً وإصابة نحو 30 آخرين، فضلاً عن تضرر عدد من المركبات والشاحنات.

وبتوجيهات من معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام، انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، برئاسة هيثم علي الحمادي، المحامي العام الأول بنيابة الفجيرة الكلية، حيث باشر الفريق معاينة موقع الحادث والوقوف على ملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف أسبابه وتحديد المسؤوليات.

وكشفت المعاينة الأولية عن وقوع حادثين متتاليين على طريق الشيخ خليفة باتجاه الفجيرة، الأول نتيجة اصطدام مركبة بشاحنة متوقفة، والثاني إثر اصطدام شاحنة محملة بحاويتين بعدد من المركبات وانقلابها، في منطقة شهدت إغلاق المسار الأيمن لأعمال الصيانة.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الشاحنة والمركبات المتضررة، وندب المختصين لإجراء الفحوص الفنية اللازمة، ولا سيما فحص منظومة المكابح، واستخراج بيانات أجهزة التتبع وتسجيل السرعة، للوقوف على الأسباب الفنية للحادث ومدى الالتزام باشتراطات السلامة المرورية.

كما أمرت النيابة العامة، عقب استجواب قائد الشاحنة المتسببة في الحادث، بحبسه احتياطياً مع وضعه تحت الحراسة اللازمة في المستشفى، وإجراء الفحوص المخبرية له، والتحفظ على جواز سفره ورخصة قيادته، وتكليف الجهات المختصة بإعداد تقرير فني شامل عن الحادثين. وتواصل النيابة العامة منذ وقوع الحادث سماع أقوال الشهود والمصابين، واستكمال التحقيقات للوقوف على أسبابه وملابساته وتحديد المسؤوليات القانونية، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات بحق كل من تثبت مسؤوليته.

وفي إطار إجراءات التعرف إلى الضحايا، أمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، وإجراء فحوص الحمض النووي ومطابقتها بعينات ذوي المتوفين، بما يضمن سرعة استكمال إجراءات تحديد الهوية وفق الأصول القانونية.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات مستمرة للوقوف على جميع الظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع الحادث، والتحقق من مدى وجود مخالفات لاشتراطات السلامة المرورية أو مسؤوليات قانونية أسهمت في وقوعه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته.

وأعربت النيابة العامة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة حرصها على استكمال التحقيقات بكل دقة وسرعة، بما يكفل تحقيق العدالة وصون سلامة مستخدمي الطرق.

تنسيق

من جانبه، أكد اللواء محمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، أن تضافر جهود مختلف الجهات المعنية في الإمارة، والتنسيق المشترك بينها، أسهما في التعامل مع تداعيات الحادث، وإنجاز الأعمال الميدانية والفنية اللازمة لضمان انسيابية الحركة المرورية والمحافظة على سلامة مستخدمي الطريق.

وأشاد بجهود الفرق الشرطية وفرق الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ والجهات الخدمية، وما أبدته من سرعة استجابة وتكامل في الأدوار، مؤكداً أن العمل بروح الفريق الواحد كان له دور في تأمين موقع الحادث واستكمال الإجراءات اللازمة، مع المحافظة على استمرارية الحركة المرورية على الشارع، مشيداً بجهود جميع الفرق والكوادر التي شاركت في التعامل مع الحادث.

بدوره، أكد العميد صالح محمد الظنحاني، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الفجيرة ورئيس مركز خدمات المرور والترخيص، انسيابية الحركة المرورية على شارع الشيخ خليفة بن زايد وعودتها إلى طبيعتها، مشيراً إلى أن الفرق المرورية اتخذت الإجراءات الميدانية اللازمة لتنظيم حركة المركبات وضمان سلامة مستخدمي الطريق أثناء التعامل مع تداعيات الحادث.

وأكد العميد صالح الظنحاني أن التحقيقات والإجراءات القانونية والفنية المتعلقة بالحادث لا تزال جارية للوقوف على جميع ملابساته واستكمال الإجراءات المتبعة، مشدداً على أهمية الالتزام بقواعد السير والمرور وترك مسافات الأمان، خصوصاً عند الاقتراب من مناطق الازدحام والتباطؤ المروري، متمنياً السلامة للجميع.

تضامن

إلى ذلك، أعلنت دول عربية عدة تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، إثر الحادث المروري الأليم، معربة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لدولة الإمارات، قيادةً وحكومةً وشعباً، وإلى أسر الضحايا.

وأعربت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن تضامن المملكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبرت في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية «واس»، عن خالص تعازي المملكة وصادق مواساتها لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادةً وحكومةً وشعباً، ولذوي الضحايا، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

كما أعربت دولة الكويت عن تضامنها مع دولة الإمارات، وتقدمت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا وذويهم سائلة المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأعربت مملكة البحرين عن تعاطفها وتضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وحكومةً وشعباً، إثر الحادث المروري الأليم، وعبّرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، عن خالص تعازي المملكة وصادق مواساتها إلى حكومة دولة الإمارات وشعبها، وإلى أسر الضحايا وذويهم في هذا المصاب الأليم، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يديم على دولة الإمارات وشعبها الأمن والسلامة والازدهار.

كما أعربت المملكة الأردنية الهاشمية عن أصدق مشاعر التعازي والمواساة لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة في ضحايا الحادث المروري، وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان، وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الإمارات في هذا المصاب الأليم، مُعرِبة عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

كما أعربت جمهورية العراق عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً بضحايا الحادث، وأكدت وزارة الخارجية العراقية في بيان، تضامن جمهورية العراق مع دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المصاب الأليم، معربة عن تعاطفها مع أسر الضحايا وذويهم.

برقية

من جانبه، تلقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقية تعزية من سعيد بن صليب العتيبي، رئيس البرلمان العربي، أعرب فيها عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى معاليه وإلى الشعب الإماراتي الشقيق، في ضحايا الحادث.

وقال العتيبي، في برقيته: «أتقدم لمعاليكم وللشعب الإماراتي العزيز، باسمي ونيابة عن أعضاء البرلمان العربي، بخالص التعازي وصادق المواساة في ضحايا هذا الحادث الأليم».

وأكد رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المصاب الأليم، مشاطراً القيادة والشعب الإماراتي وأسر الضحايا أحزانهم، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

أنور قرقاش يعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن الحادث المروري المأساوي الذي وقع في إمارة الفجيرة، وما أسفر عنه من وفيات وإصابات، أوجع قلوب الجميع، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وذويهم.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: «ببالغ الحزن والألم، تلقت الإمارات نبأ الحادث المروري المأساوي في الفجيرة، الذي أوجع قلوبنا جميعاً بما خلّفه من ضحايا ومصابين. نتقدم بخالص العزاء إلى أسر الضحايا وذويهم، سائلين الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل. حفظ الله الإمارات وأهلها من كل مكروه».