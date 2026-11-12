منظمات دولية وخبراء يشاركون في مؤتمر مكافحة المخدرات



أعلن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والقيادة العامة لشرطة دبي، ممثلةً بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبالتعاون مع القمة الشرطية العالمية، تفاصيل مؤتمر مكافحة المخدرات الذي يُعقد يوم 17 نوفمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، ضمن فعاليات القمة المقامة خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر.



ويناقش المؤتمر، الذي يُعقد في اليوم الثاني من أعمال القمة، قضايا المخدرات من جوانبها الوقائية والعلاجية والأمنية والتشريعية والصحية، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين والباحثين الدوليين والإقليميين، وبمشاركة منظمات دولية، في مقدمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي.



وقال فهد عبد الله هيكل، المتحدث الرسمي باسم الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، إن مشاركة الجهاز في هذا المؤتمر تأتي انطلاقاً من توجيهات معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيس الجهاز، ودعمه المباشر للحضور المؤسسي في المحافل الدولية المتخصصة، إيماناً من معاليه بأن مواجهة هذه الآفة العابرة للحدود لا تكتمل إلا بشراكات دولية فاعلة، وتبادلٍ للخبرات والتجارب الناجحة.



قانون

وأشار إلى أن الجهاز أُنشئ بموجب مرسوم بقانون اتحادي صدر في 3 أغسطس 2025، جهة اتحادية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، والجهة الرئيسة المعنية بمكافحة المخدرات في الدولة، دعماً لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024-2031، ويختص الجهاز بإعداد السياسات والتشريعات المتعلقة بالمخدرات، وتعقّب شبكات التهريب والترويج وضبطها، ومتابعة علاج المدمنين وتأهيلهم، والرقابة على السلائف الكيميائية، وتعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الدولية.



وثمّن المتحدث الرسمي باسم الجهاز لمكافحة المخدرات، الشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكداً أنها تمثّل نموذجاً متميزاً في العمل المشترك، وتجسّد وحدة الهدف والرؤية في حماية المجتمع وأبنائه من هذه الآفة، مشيداً بدور وسائل الإعلام بوصفها شريكاً أساسياً في تنفيذ استراتيجية الجهاز، والجسر الذي تبلغ عبره رسائله الوقائية كل بيت وأسرة.



من جانبه، قال الدكتور عبد الله الخياط مستشار الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، إن شبكات الترويج والاتجار لم تعد تعتمد على أساليبها التقليدية، بل باتت توظّف الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المشفّرة ووسائل الدفع الإلكتروني للوصول إلى فئة الشباب، فضلاً عن ظهور مؤثرات عقلية مصنّعة، تُقدَّم بأشكالٍ مضلّلة تخفي خطورتها.



وأضاف أن الوقاية لم تعد خياراً مكمّلاً، بل أصبحت خط المواجهة الأول، موضحاً أنها تقوم على تعزيز الوعي الرقمي لدى النشء والشباب، وتمكين الأسرة من المتابعة الواعية والحوار مع أبنائها، وإدماج برامج الوقاية في المؤسسات التعليمية والرياضية والمجتمعية، وتشجيع الإبلاغ المبكر عبر القنوات المعتمدة، وتوظيف التقنيات الحديثة وتحليل البيانات في رصد أساليب الترويج المستجدة واستباقها.



مسؤولية

وأكد الخياط أن مواجهة المخدرات مسؤوليةٌ وطنية مشتركة، تتكامل فيها جهود المؤسسات الأمنية والصحية والتعليمية والاجتماعية والإعلامية مع دور الأسرة، معرباً عن تطلّع الجهاز إلى أن يخرج المؤتمر بتوصيات نوعية قابلة للتطبيق، تدعم مسيرة الدولة نحو مجتمعٍ آمنٍ خالٍ من المخدرات.



من ناحيته، أضاف الخبير الدكتور محمد جمال التميمي رئيس إدارة البرامج في القمة الشرطية العالمية، أن شبكات المخدرات لا تعترف بالحدود، ولذلك لا يمكن مواجهتها بجهد منفرد، ويجمع مؤتمر مكافحة المخدرات، ضمن القمة، الجهات الأمنية والصحية والتشريعية والأكاديمية مع المنظمات الدولية على منصة واحدة، لتبادل الخبرات، وتحويل الحوار إلى شراكات عملية.



وأعرب عن الاعتزاز بالتعاون مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات والإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، فحماية أجيال المستقبل من هذه الآفة مسؤولية وطنية مشتركة، تتضافر فيها جهود المؤسسات وأفراد المجتمع، لافتاً إلى أن الإقبال على جائزة التميز في مجال المخدرات، بأكثر من 39 مشاركة من مختلف دول العالم، يعكس حجم الاهتمام الدولي بهذا الملف.



من جهته تحدث العميد أحمد السويدي نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي، عن برنامج المؤتمر الذي يتضمن خمسة محاور رئيسة، أولها المحور الدولي بعنوان «حجم وانتشار مشكلة المخدرات على مستوى العالم»، ويقدّمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويسلّط الضوء على تزايد معدلات التعاطي دولياً، وفق أحدث التقارير والإحصاءات، رغم جهود التوعية والمكافحة.



علاج ووقاية

ويحمل المحور الثاني، محور العلاج والتأهيل، عنوان «الانتقال من التجريم إلى الوسائل العلاجية»، ويستعرض أحدث الاتجاهات الدولية في التحوّل من سياسة التجريم في قضايا التعاطي إلى البرامج العلاجية.



أما محور التعاون الدولي فيحمل عنوان «اعتراض عابر للحدود: تفكيك شبكات المخدرات العالمية»، ويتناول التحرك المشترك لملاحقة شبكات الاتجار من دول المنشأ إلى دول المقصد.



ويشارك في المحور الصحي، الذي يحمل عنوان «كيف تواجه الهيئات العالمية التأثير الصحي للمخدرات»، خبراء من وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي، ويتناول أثر المخدرات في الصحة النفسية والبدنية.



ويحمل المحور الخامس، محور الذكاء الاصطناعي، عنوان «الدور المستقبلي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مكافحة الشبكات الإجرامية»، ويستشرف إسهام التقنيات الذكية في مواجهة آفة المخدرات.



ويشهد المؤتمر حلقتين نقاشيتين، الأولى بعنوان «تفكيك الشبكات العالمية للمخدرات: تتبع التدفقات غير المشروعة عبر الممرات الإقليمية»، والثانية بعنوان «تصاعد خطر المخدرات الاصطناعية: التأثير العالمي وجهود الأجهزة الأمنية والتحديات التنظيمية»، وتناقش تنامي تداول السلائف الكيميائية وأهمية تنظيمها لمنع إساءة استخدامها.

كما تُعقد جلسة حوارية بعنوان «تعطيل الاتجار بالمخدرات: دروس من أستراليا وكولومبيا».



وعلى هامش المؤتمر، تُقام ورشتا عمل حول البدائل الصناعية للمخدرات الطبيعية، وتحليل قضايا المخدرات باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب جلستَي عصف ذهني بعنوان «نحو نموذج متكامل لإدارة مخاطر قضايا المخدرات»، و«الممارسات المؤسسية ودورها في إعداد المناهج التدريبية في الجهات الوظيفية وقطاع البحث الجنائي».



وذكر العميد السويدي أن جائزة التميز في مجال المخدرات، التي أطلقتها القمة الشرطية العالمية للمؤسسات المتخصصة والباحثين والفئات المعنية، تلقّت هذا العام أكثر من 39 مشاركة من مختلف دول العالم، توزعت على المجالات الميدانية والمعلوماتية، والرقابة على السلائف، والعلاج والتأهيل، والتوعية والوقاية، وسيُعلن الفائزون خلال أعمال القمة.



مؤسسات

ويستهدف المؤتمر المؤسسات الوطنية والفئات الوظيفية العاملة في هذا المجال، ومنها: وزارات الصحة ووقاية المجتمع، والعدل، والتربية والتعليم، وتمكين المجتمع، والثقافة، والأسرة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وأجهزة مكافحة المخدرات المحلية، وهيئات العلاج والتأهيل (مركز إرادة، والمركز الوطني للتأهيل، ومستشفى الأمل)، والجهات القضائية (النيابة العامة ومحاكم دبي)، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة تنمية المجتمع، ومجلس دبي الرياضي.



ويشارك في المؤتمر من الشركاء الدوليين: المكتب الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (المملكة المتحدة)، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (مصر)، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات (قطر)، والمكتب العربي لشؤون المخدرات (الأردن)، والمؤسسة الوطنية لشرطة المدارس (الولايات المتحدة الأمريكية).