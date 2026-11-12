7.6 ملايين درهم تدفع مشاريع الفائزين بصندوق تمكين إلى مرحلة التنفيذ



كشفت المؤسسات الفائزة في الدورة الأولى من «صندوق تمكين مؤسسات النفع العام» عن حزمة من المشاريع والمبادرات النوعية التي تستعد لإطلاقها بدعم إجمالي بلغ 7 ملايين و600 ألف درهم، ضمن صندوق خصصت له وزارة تمكين المجتمع 100 مليون درهم لتعزيز استدامة مؤسسات النفع العام.

وجاء الإعلان بعد اختيار ست مؤسسات من بين أكثر من 185 طلباً تقدمت للدورة الأولى.

وأكد ممثلو الجهات الفائزة أن التمويل يشكل نقطة تحول ستسهم في نقل أفكارهم ومبادراتهم إلى مشاريع عملية تخدم المجتمع في مجالات الصحة الوقائية والتطوع ودمج أصحاب الهمم، والاستجابة للطوارئ، وحماية البيئة البحرية، ورعاية الحيوان.

منصة متخصصة

وأكد هيثم الرئيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية السلامة وأمن الطوارئ، أن حصول الجمعية على دعم بقيمة 500 ألف درهم سيسهم في تنفيذ مشروع نوعي يتمثل في إنشاء منصة متكاملة للمتطوع المتخصص في مجالات الطوارئ والأمن والسلامة. وأوضح أن المنصة ستوفر قاعدة بيانات للمتطوعين المؤهلين وتدعم جاهزية الفرق التطوعية للمشاركة في مختلف المبادرات والفعاليات والحالات الطارئة، بما يعزز ثقافة التطوع التخصصي ويرفع من كفاءة الاستجابة المجتمعية.

من جانبها، قالت هدى المشجري، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر الحاضنة، إن الدعم يأتي في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للجمعية التي بدأت أعمالها رسمياً مع مطلع العام الجاري، مؤكدة أن التمويل سيمنح الجمعية فرصة إطلاق مبادرات نوعية تسهم في دعم الأسر الحاضنة وتعزيز الخدمات والبرامج الموجهة لهذه الفئة، بما يرسخ الاستقرار الأسري ويدعم جهود الرعاية المجتمعية.

فحص وقائي

وفي القطاع الصحي، أوضحت الدكتورة صفاء المصطفى، المدير التنفيذي لجمعية تضافر للرعاية الصحية الإنسانية، أن حصول الجمعية على دعم بقيمة نصف مليون درهم سيمكنها من إطلاق أول مشروع لها، والمتمثل في برنامج للفحص الوقائي المجاني يستهدف أصحاب الدخل المحدود والأفراد غير المشمولين بالتأمين الصحي. وأضافت أن المشروع سيعتمد على شبكة واسعة من الأطباء والخبراء والممرضين والفنيين المتطوعين لتقديم خدمات صحية وقائية تسهم في الاكتشاف المبكر للأمراض وتحسين جودة الحياة للفئات المستفيدة.

وأعرب إبراهيم الزعبي، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للغوص، عن سعادته بفوز الجمعية بالدعم، مؤكداً أن هذه الخطوة ستدعم جهود الجمعية في تنفيذ برامجها ومبادراتها المجتمعية والبيئية خلال المرحلة المقبلة، وتفتح المجال أمام تطوير مشاريع جديدة تخدم أهدافها ورسالتها.

350 مدرسة دامجة

من جانبه، أكد طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، أن الدعم الذي ستحصل عليه المؤسسة على مدى ثلاث سنوات سيسهم في تحقيق أهداف برنامج «أبطال المدارس الموحدة»، الرامي إلى توسيع نطاق دمج أصحاب الهمم في البيئة المدرسية. وأوضح أن التمويل سيدعم زيادة أعداد المدارس المنضمة إلى البرنامج وصولاً إلى 350 مدرسة دامجة لأصحاب الهمم في الدولة، بما يعزز ثقافة التقبل والاندماج ويوفر فرصاً أوسع لمشاركة الطلبة من أصحاب الهمم في الأنشطة التعليمية والرياضية.

وتعكس المشاريع الفائزة تنوعاً في مجالات الخدمة المجتمعية، من الصحة والتطوع والأسرة إلى البيئة وتمكين أصحاب الهمم، في ترجمة عملية لأهداف صندوق تمكين مؤسسات النفع العام في دعم المبادرات القادرة على إحداث أثر مستدام وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع تخدم المجتمع وتلبي احتياجاته.