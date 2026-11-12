"صندوق تمكين" يمول مشاريع 6 مؤسسات نفع عام بـ 7.6 ملايين

أعلن محمد مبارك المزروعي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع مؤسسات النفع العام في وزارة تمكين المجتمع، عن نتائج الدورة الأولى لـ«صندوق تمكين مؤسسات النفع العام» البالغة قيمته 100 مليون درهم، مؤكداً أن الصندوق يشكل خطوة استراتيجية لتعزيز استدامة مؤسسات النفع العام وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها وتعظيم أثرها المجتمعي.

وقال المزروعي إن الدورة الأولى شهدت إقبالاً واسعاً، حيث تلقى الصندوق أكثر من 135 طلباً تضمنت أفكاراً ومشاريع متنوعة تخدم مختلف فئات المجتمع، مؤكداً أن عمليات التقييم تمت وفق معايير واضحة تركز على الأثر والاستدامة والاحتياجات المجتمعية.

وأضاف: يسرنا الإعلان عن اختيار ست مؤسسات للاستفادة من دعم إجمالي قدره 7 ملايين و600 ألف درهم، بما يسهم في تنفيذ مشاريع نوعية تعزز من دور مؤسسات النفع العام كشريك رئيسي في التنمية المجتمعية المستدامة.

وأوضح أن الصندوق يقدم نوعين من التمويل بحسب مرحلة تطور المؤسسة؛ إذ يتيح تمويل المرحلة التأسيسية دعماً يصل إلى 500 ألف درهم للمؤسسات حديثة التأسيس، فيما يوفر تمويل التوسع دعماً يصل إلى 5 ملايين درهم للمؤسسات القائمة، بهدف تمكينها من تطوير برامجها وتوسيع نطاق خدماتها وتعظيم أثرها.

وأشار المزروعي إلى أن الجهات الحاصلة على التمويل في الدورة الأولى شملت جمعية الأسر الحاضنة، وجمعية تضافر للرعاية الصحية الإنسانية، ومؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وجمعية الإمارات للغوص، وجمعية أبوظبي لرعاية الحيوان، وجمعية السلامة وأمن الطوارئ، حيث ستتولى كل جهة تنفيذ مشروع يرتبط بمجال عملها وخبراتها ويستجيب لاحتياجات محددة في المجتمع.

وأكد أن هذه المشاريع تعكس تنوع القطاعات التي يستهدفها الصندوق، وتسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ ثقافة العمل المجتمعي، بما ينسجم مع مستهدفات وزارة تمكين المجتمع في دعم القطاع غير الربحي وتمكينه من تحقيق أثر تنموي مستدام.