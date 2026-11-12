ماجد الجوكر: مطارات دبي منصة عالمية لإبراز المواهب الإماراتية

أكد ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، أن إطلاق الدفعة الثانية من مبادرة «الحي الإماراتي» في مطار دبي الدولي يعكس نجاح المبادرة والإقبال الذي حظيت به من المسافرين، إلى جانب أثرها الإيجابي في دعم المواهب والمشاريع الوطنية، وإتاحة فرص استثنائية أمام رواد الأعمال الإماراتيين الشباب للوصول إلى جمهور عالمي متنوع.

وأوضح أن مطارات دبي تنظر إلى المطار باعتباره أكثر من مجرد بوابة سفر عالمية، إذ يمثل منصة تعكس الثقافة والهوية الإماراتية، وتبرز نجاحات المواهب الوطنية الشابة أمام ملايين المسافرين من مختلف الجنسيات والثقافات، بما يسهم في التعريف بالإبداع الإماراتي وتعزيز حضوره على المستوى الدولي.

وأشار إلى أن المبادرة تمنح أصحاب المشاريع الإماراتية فرصة استثنائية لعرض منتجاتهم وإبداعاتهم أمام ملايين المسافرين الذين يعبرون مطار دبي الدولي، الأمر الذي يفتح أمامهم آفاقاً جديدة للنمو والتوسع، ويساعدهم على الوصول إلى شرائح متنوعة من المستهلكين والأسواق العالمية.

وأضاف أن إطلاق الدفعة الثانية يؤكد نجاح التجربة في مرحلتها الأولى، سواء من حيث تفاعل المسافرين مع المشاريع المشاركة أو الأثر الإيجابي الذي حققته للمواهب الوطنية، مشدداً على أن إتاحة هذه المساحة للمشاريع الإماراتية الشابة تمثل فرصة حقيقية لتعزيز انتشارها وتحويل حضورها في المطار إلى نتائج إيجابية تدعم نمو أعمالها وتوسعها.

وأكد الجوكر أن مطارات دبي تواصل دعم المبادرات التي تسلط الضوء على الطاقات الإماراتية المبدعة، وتسهم في إبراز الهوية والثقافة الوطنية أمام العالم، بما يعزز مكانة مطار دبي الدولي بوصفه منصة عالمية لا تقتصر على ربط الوجهات، بل تمتد إلى التعريف بالإنجازات والمواهب الإماراتية وفتح آفاق جديدة أمام المشاريع الوطنية الواعدة.