مبادرة «الحي الإماراتي» تحول منصات بيع وطنية إلى متاجر عالمية

كشف خالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، عن تحقيق عدد من المشاريع الإماراتية المشاركة في الدفعة الأولى من مبادرة «الحي الإماراتي» بمطار دبي الدولي مبيعات تجاوزت حاجز المليون درهم، وتمكن بعضها من الانتقال من منصة البيع الأولى في المطار إلى متاجر عالمية، مؤكداً أن المؤسسة تتطلع إلى توسيع نطاق المبادرة لتشمل مختلف منافذ الدولة، وصولاً إلى إطلاق أحياء إماراتية في مطارات ومدن خارج الإمارات، بما يعزز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية، ويسهم في نقل الثقافة والموروث الإماراتي إلى العالم.

وأوضح النعيمي، في تصريحات خاصة لـ«البيان» على هامش إطلاق الدفعة الثانية من المبادرة، أن المرحلة الجديدة تضم نحو سبعة مشاريع شبابية إماراتية، اختيرت وفق معايير دقيقة تركز على جودة المنتجات وجاهزيتها للمنافسة، وقدرتها على تمثيل صورة دولة الإمارات وشبابها ورواد أعمالها أمام ملايين المسافرين من مختلف الجنسيات، مشيراً إلى أن المنافسة على المشاركة كانت كبيرة، في ظل الفرص الاستثنائية التي يوفرها مطار دبي الدولي للمشاريع الناشئة للوصول إلى جمهور عالمي متنوع.

وأكد أن المبادرة لا تستهدف توفير منافذ بيع للمنتجات الإماراتية فحسب، وإنما تسعى إلى بناء تجربة اقتصادية وثقافية متكاملة، تحول المشاريع الشبابية إلى واجهات للتعريف بالهوية الوطنية، وتمنح رواد الأعمال فرصة حقيقية لاختبار منتجاتهم وتطويرها والانطلاق بها نحو أسواق جديدة.

معايير دقيقة

وقال النعيمي إن المؤسسة الاتحادية للشباب وضعت جودة المشاريع في مقدمة معايير اختيار المشاركين في الدفعة الثانية، انطلاقاً من أن وجود أي منتج داخل الحي الإماراتي يعني أنه يمثل دولة الإمارات أمام العالم، وليس مجرد مشروع تجاري يسعى إلى تحقيق المبيعات.

وأضاف أن المنافسة كانت كبيرة بين المشاريع الراغبة في الحصول على فرصة التواجد داخل الحي، إلا أن المؤسسة حرصت على اختيار المشاريع التي تعكس صورة مشرفة عن الشباب الإماراتي، وتقدم منتجات تتميز بالجودة والابتكار والقدرة على جذب المسافرين.

وأشار إلى أن المنتجات المشاركة تعكس تنوع الثقافة الإماراتية وموروثها الحضاري، وتشمل منتجات تراثية وحرفية وهدايا يمكن للمسافرين اقتناؤها والاحتفاظ بها أو تقديمها في بلدانهم، بما يجعل كل منتج وسيلة للتعريف بجانب من تاريخ الإمارات وثقافتها.

وأوضح أن بعض المشاريع الإماراتية المشاركة تمتلك حضوراً في أسواق خارج الدولة، وهو ما يعكس تطور قدرات رواد الأعمال الشباب، ونجاحهم في تقديم منتجات تجمع بين الهوية الوطنية ومتطلبات الأسواق الحديثة.

مبيعات مليونية

وكشف عن أن الدفعة الأولى من الحي الإماراتي حققت نتائج تجارية لافتة، حيث تجاوزت مبيعات عدد من المشاريع حاجز المليون درهم، خصوصاً في قطاعي العطور والتمور، فيما نجحت مشاريع أخرى في توسيع انتشارها والوصول إلى متاجر محلية وعالمية، بعدما شكل الحي الإماراتي أول موقع بيع فعلي لبعضها.

وأوضح أن هذه النجاحات لم تتحقق منذ اللحظة الأولى، وإنما جاءت نتيجة رحلة من التعلم والتطوير، بدأت بتحديات واجهت أصحاب المشاريع في مجالات التسويق وتطوير المنتجات وتصميم العبوات والتغليف، قبل أن يتمكنوا من فهم طبيعة المستهلك العالمي وتفضيلاته.

وقال إن الأشهر الأولى من مشاركة بعض المشاريع شهدت عملاً مكثفاً على تطوير المنتجات وطرق عرضها وتسويقها، بالتوازي مع دراسة سلوك المسافرين والتعرف إلى المنتجات التي تستقطب اهتمامهم، الأمر الذي ساعد أصحاب المشاريع على إدخال تحسينات تتناسب مع احتياجات الأسواق المختلفة.

وأضاف أن المؤسسة عملت مع رواد الأعمال على جوانب التدريب والتسويق وتطوير المنتجات، بما يمكنهم من الانتقال من مشاريع صغيرة ومحدودة الانتشار إلى علامات تجارية تمتلك مقومات المنافسة والوصول إلى الأسواق العالمية.

وأكد أن وصول بعض المشاريع إلى مبيعات مليونية وانتشارها في متاجر عالمية يمثل مؤشراً على أهمية إتاحة الفرص التجارية الحقيقية للشباب، ومنحهم مساحة للتفاعل المباشر مع المستهلكين، بما يسهم في تسريع نمو مشاريعهم وتعزيز استدامتها.

فرص متجددة

وأوضح أن المبادرة تعتمد نموذجاً يقوم على تجديد المشاريع المشاركة بصورة دورية، لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال الإماراتيين، مشيراً إلى أن المشاريع المنضمة إلى الدفعة الثانية ستستمر في الحي الإماراتي لمدة تقارب عاماً واحداً، قبل إفساح المجال أمام مجموعة جديدة من المشاريع.

وأكد أن الهدف لا يتمثل في بقاء المشروع داخل الحي الإماراتي بصورة دائمة، وإنما في تمكينه من استثمار هذه الفرصة لبناء قاعدة من العملاء، واكتساب الخبرات التجارية والتسويقية، وتعزيز قدرته على التوسع خارج المطار.

وقال إن وجود المشروع داخل الحي الإماراتي يمثل فرصة لإثبات قدرته على المنافسة أمام جمهور عالمي، لكنه في الوقت نفسه فرصة مؤقتة تتيح انتقال التجربة إلى مشاريع أخرى، بما يضمن استمرارية المبادرة وتوسع أثرها الاقتصادي.

وأشار إلى أن المؤسسة تتطلع إلى استقبال دفعات ثالثة ورابعة وخامسة من المشاريع الشبابية خلال المراحل المقبلة، بما يحول الحي الإماراتي إلى منصة متجددة لاكتشاف المشاريع الواعدة ودعم نموها.

توسع دولي

وكشف النعيمي عن توجهات طموحة لتوسيع تجربة الحي الإماراتي خارج نطاق مطار دبي الدولي، مؤكداً أن الرؤية المستقبلية تتجاوز افتتاح مواقع جديدة في دبي، لتشمل مختلف المنافذ على مستوى دولة الإمارات، وصولاً إلى نقل التجربة إلى مطارات ومدن خارج الدولة.

وأوضح أن الطموح يتمثل في تصدير فكرة الحي الإماراتي باعتبارها نموذجاً يجمع بين تمكين رواد الأعمال والترويج للمنتجات الوطنية والتعريف بالثقافة الإماراتية، بحيث تصبح المنتجات الإماراتية حاضرة في وجهات دولية متعددة.

وأكد أن التوسع الخارجي سيفتح آفاقاً جديدة أمام المشاريع الشبابية، ويساعدها على الوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين، إلى جانب تعزيز حضور العلامات التجارية الإماراتية في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن المبادرة تقدم نموذجاً لكيفية توظيف الحركة السياحية والسفر في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تحويل المطار إلى منصة للتعريف بالمنتجات المحلية وإبراز الإبداع الإماراتي أمام العالم.

الهوية الوطنية

وشدد النعيمي على أن الحي الإماراتي يحمل رسالة تتجاوز الأبعاد الاقتصادية، إذ يسهم في تقديم الهوية الإماراتية بأسلوب معاصر يجمع بين التراث والابتكار، ويتيح للمسافرين التعرف إلى جوانب من الثقافة المحلية من خلال منتجات تحمل بصمات رواد الأعمال الشباب.

وأوضح أن وجود هذه المشاريع في مطار دولي يمنحها فرصة للوصول إلى ثقافات وجنسيات متعددة، ويجعل المنتجات الإماراتية جزءاً من تجربة المسافر، سواء من خلال اقتنائها أو نقلها إلى بلدان أخرى.

وأعرب النعيمي عن سعادته بالشراكة مع مبادرات الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد ومطارات دبي، مؤكداً أن التعاون بين الجهات المشاركة أسهم في توفير منصة متميزة لرواد الأعمال الإماراتيين، ومكنهم من عرض منتجاتهم في واحدة من أبرز بوابات السفر العالمية.