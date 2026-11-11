«الإمارات للفلك»: «النينو» ترفع فرص الأمطار في الدولة



قال إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن تأثير ظاهرة «النينو» على دولة الإمارات يتمثل في هطول أمطار فوق المعدل الطبيعي.



وأوضح أن المعدل الطبيعي لمنسوب الأمطار في الدولة يتراوح بين 100 و120 ملم سنوياً، إلا أن الأمطار المتوقعة فوق المعدل إذا تركزت خلال أيام قليلة وقد تكون غزيرة أو شديدة الغزارة، أما إذا توزعت على فترة زمنية طويلة فقد لا تُلحظ الغزارة بشكل واضح، مشيراً إلى أن منسوب الأمطار خلال السنوات الماضية تجاوز في بعض الحالات 200 ملم في شهر واحد.



وأضاف أن ظاهرة «النينو» تؤثر في مناطق واسعة من العالم، ومنها دولة الإمارات وشبه الجزيرة العربية، ولذلك تحظى باهتمام عالمي كبير، موضحاً أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تتوقع أن يصل متوسط ظاهرة النينو خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر إلى +3.7 درجة مئوية، مع بلوغ الذروة في ديسمبر، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ +2.6 درجة مئوية والمسجل خلال أعوام 2015-2016.



ولفت إلى وجود احتمال بنسبة 38% بأن يكون هذا الحدث تاريخياً وأقوى من أي ظاهرة «النينو» سُجلت سابقاً.



الخليج

وقال إبراهيم الجروان إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشهد حالياً حالة من عدم الاستقرار الجوي، نتيجة تأثر المنطقة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبياً وسحب رعدية ممطرة.



وأوضح أن مناطق عديدة تشهد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، كما تشهد مياه الخليج العربي اضطراباً ملحوظاً، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 20 و45 كيلومتراً في الساعة وتصل إلى أكثر من 50 كيلومتراً مع السحب الرعدية، ويرتفع الموج إلى أكثر من مترين، ما يجعل حالة البحر متوسطة إلى هائجة.