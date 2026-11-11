1100 موظف ببلدية الشارقة للتعامل مع موسم الأمطار



استكملت بلدية مدينة الشارقة استعداداتها لموسم الأمطار بتخصيص 1100 موظف و580 صهريجاً و180 مضخة متنقلة، للتعامل مع تجمعات المياه والبلاغات الميدانية ضمن خطة تهدف إلى تسريع الاستجابة، والحفاظ على انسيابية حركة المرور وسلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وقال عبيد سعيد الطنيجي، مدير عام البلدية ورئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، إن البلدية قسمت المدينة إلى خمسة قطاعات، يتولى كل منها فريقاً ميدانياً مؤهلاً لضمان تغطية مختلف المناطق والوصول بسرعة إلى المواقع المتأثرة، مع تنسيق العمل بين الفرق وتبادل الدعم وفق احتياجات كل قطاع وحالة الطقس.

وأوضح أن الاستعدادات شملت صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار وتنظيفها وصيانة محطات الضخ وتوسعة أحواض التجميع، وإضافة أحواض في عدد من المناطق إلى جانب تعزيز التجهيزات الميدانية في الطرق والأحياء السكنية والمواقع الحيوية.

وأفاد الدكتور المهندس خليفة بن هده السويدي، مدير الخدمات الفنية ونائب رئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، بأن البلدية وفرت 180 صهريجاً من أسطولها و400 صهريج من القطاع الخاص إلى جانب 180 مضخة متنقلة تراوح أقطارها بين 6 و12 بوصة وخمس مضخات من طراز السد الذي ابتكرته البلدية وحصلت على حقوق ملكيته الفكرية.

وأضاف أن البلدية أنشأت 70 حوضاً لتجميع مياه الأمطار ونظفت 40 ألف فتحة تصريف وأضافت تسع محطات ضخ بقدرة تصريف تصل إلى 1200 متر مكعب في الساعة، وشملت الأعمال شارع الشيخ خليفة بن زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الوحدة وشارع جمال عبدالناصر وطريق الذيد.

وامتدت أعمال التصريف إلى الأنفاق والأحياء السكنية وشملت توسعة بحيرات التجميع وربط ضاحية السيوح بشبكات التصريف القائمة وتنفيذ خط ضخ في منطقة البليدة، في حين وزعت البلدية المضخات والصهاريج على الشوارع والمناطق السكنية بحسب الاحتياجات الميدانية.

وأوضح خالد بن فلاح السويدي، مدير خدمة المتعاملين ونائب رئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، أن البلدية خصصت آليات لقطر المركبات المتعطلة أو العالقة في تجمعات المياه، ووفرت معدات ثقيلة لإزالة العوائق ومخلفات الأشجار ومعالجة الأضرار التي قد تطال البنية التحتية.

وأشار إلى أن مركز الاتصال يستقبل بلاغات الجمهور وملاحظاتهم على الرقم 993 على مدار الساعة بالتوازي مع استمرار الحملات التوعوية لتعريف السكان بإرشادات السلامة خلال تقلبات الطقس