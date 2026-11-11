«وصفة الجدة» تلهم طالبتين ابتكار «ركبة ذكية» لتخفيف الألم



لم تتوقع الطالبة دانه خالد العطاس أن تتحول وصفة شعبية اعتادت جدتها استخدامها لتخفيف آلام ركبتيها إلى فكرة ابتكار علمي، بعدما ألهمتها تلك التجربة تطوير «ركبة ذكية» قابلة لإعادة الشحن، تجمع بين أوراق نبات العشار وتقنيات التحكم في درجات الحرارة، بهدف توفير وسيلة أكثر انتظاماً وأماناً للتسخين، في مشروع طلابي يعكس قدرة الأجيال الجديدة على تحويل الممارسات التقليدية إلى أفكار للبحث والتطوير.

وطورت الطالبتان دانه خالد العطاس وفاطمة محمد عمر الهاشمي، من مدرسة التكنولوجيا التطبيقية في بني ياس بأبوظبي، مشروع «CALOTROP BAND»، الذي عُرض ضمن المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بالعين، ويقوم على تصميم جهاز يُرتدى حول الركبة، مزود بنظام تسخين ومستشعر لقياس درجة الحرارة وطبقة واقية، فيما أظهرت دراسة أولية للطريقة التقليدية شملت 10 معلمات انخفاضاً بنسبة 55% في مستويات الألم المبلغ عنها.

إلهام الجدة

وقالت الطالبة دانه إن جدتها كانت صاحبة الإلهام الأول للمشروع، بعدما اعتادت مشاهدتها تجمع أوراق نبات العشار من حديقة المنزل، وتسخنها باستخدام أشعة الشمس أو مصادر الحرارة التقليدية، قبل وضعها على ركبتيها لتخفيف الألم.

وأوضحت أن جدتها كانت تستخدم ميزاناً حرارياً لمحاولة قياس درجة حرارة الأوراق قبل وضعها على الركبة، إلا أن القياسات لم تكن دقيقة دائماً، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الحرارة والتسبب في تهيج الجلد أو الحروق، الأمر الذي دفعها إلى التفكير في ابتكار جهاز يساعد على ضبط الحرارة.

وأضافت أنها عرضت الفكرة على معلمتها في المدرسة، التي شجعتها على تحويلها إلى مشروع بحثي، واقترحت إجراء دراسة أولية بمشاركة 10 معلمات، بهدف الربط بين الممارسة التقليدية والتطبيقات العلمية الحديثة، وقياس التغير في مستويات الألم قبل استخدام الطريقة التقليدية وبعدها.

تصميم ذكي

وأوضحت الطالبتان أن الابتكار يعتمد على تصميم ركبة ذكية قابلة للارتداء، تستهدف توفير حرارة منتظمة يمكن مراقبتها والتحكم فيها، بما يقلل الاعتماد على التسخين اليدوي للأوراق، ويساعد على معالجة أحد أبرز التحديات المرتبطة بالطريقة التقليدية، وهو تفاوت درجات الحرارة وصعوبة ضبطها.

ويتكون النموذج الأولي من أربع طبقات رئيسية، تشمل أوراق نبات العشار مع الزيت، وطبقة شبكية واقية تفصل الأوراق عن الجلد، ووسادة تسخين، ومستشعراً لمراقبة درجة الحرارة، فيما يستهدف التصميم الحفاظ على الحرارة ضمن نطاق يتراوح بين 40 و45 درجة مئوية.

وراعى الفريق في تصميم الجهاز المخاطر المرتبطة بالتلامس المباشر مع نبات العشار، الذي يحتوي على عصارة لبنية قد تسبب تهيج الجلد، ولذلك أُدرجت طبقة واقية ضمن مكونات النموذج، مع التركيز على تطوير نظام للتحكم الحراري يعزز سلامة الاستخدام.

نتائج أولية

وكشفت البيانات البحثية المعروضة ضمن المشروع عن إجراء دراسة أولية شملت 10 معلمات، تضمنت توثيق استخدام الطريقة التقليدية، وقياس درجات الحرارة، وتسجيل مستويات الألم قبل التطبيق وبعده، إلى جانب متابعة التفاعلات الجلدية المحتملة، كما أظهرت البيانات عدم تسجيل تفاعلات جلدية خلال فترة المتابعة، فيما تراوحت درجات الحرارة المقاسة لأوراق النبات بين 37.3 و45 درجة مئوية، وهي بيانات استفادت منها الطالبتان في تحديد المتطلبات الأولية لتطوير نظام التسخين والتحكم الحراري.

وأوضحت الطالبتان أن المرحلة المقبلة تتضمن استكمال تطوير الركبة الذكية، وإجراء اختبارات إضافية.