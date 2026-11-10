راشد المعلا: اجتماعات حكومة الإمارات نموذج في رسم السياسات

أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، رئيس المجلس التنفيذي، خلال حضور أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026 في دورتها الثامنة، أن الاجتماعات السنوية لدولة الإمارات هي رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ نموذج فريد لمشاركة أصحاب القرار في رسم السياسات الهادفة لتعزيز الريادة وتحقيق الأهداف.

حيث تشهد الدورة الحالية مشاركة واسعة تضم أكثر من 500 شخصية من قيادات الدولة والمسؤولين في مختلف الجهات الحكومية لتقييم النتائج والاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تم اعتمادها في قطاعات حيوية رئيسية، والارتقاء بمستويات التكامل والتنسيق في تنفيذ أهم توجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن إنجاز المستهدفات الوطنية، وإحداث نقلات جديدة ضمن المسيرة التنموية الشاملة.