«الدفاع المدني» بدبي: 6 مركبات «شاهين 2» تدخل الخدمة 2027



كشف اللواء خبير علي حسن المطوع، مساعد القائد العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بدبي، عن إدخال 6 مركبات من طراز «شاهين 2» إلى الخدمة، مطلع 2027، ضمن جهود تطوير منظومة الإطفاء والإنقاذ وتوظيف التقنيات الحديثة لتعزيز سرعة الاستجابة وكفاءة التعامل مع الحرائق، ولا سيما في الأبراج والمواقع التي يصعب الوصول إليها، معلناً عن الاستعداد للكشف عن الجيل الثالث «شاهين 3» خلال معرض جيتكس 2027، والذي سيشكل نقلة نوعية في قدرات الإطفاء باستخدام المركبات الكهربائية.

وأفاد المطوع، في تصريحات على هامش معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026، بأن «شاهين 2» تمثل النسخة المطورة من «شاهين 1»، وتتميز بأنها منظومة كهربائية بالكامل، تشمل المركبة والطائرة المسيّرة المخصصة للإطفاء، موضحاً أن أبرز التحديات التي تواجه استخدام الطائرات المسيّرة في مكافحة الحرائق تتمثل في محدودية مدة تشغيل البطاريات، الأمر الذي دفع الدفاع المدني إلى تطوير منظومة تتيح شحن البطاريات الاحتياطية مباشرة من المركبة الكهربائية أثناء العمليات الميدانية.

وأوضح أن المركبة مزودة ببطاريات احتياطية يمكن استبدالها فور هبوط الطائرة المسيّرة، بما يضمن استمرارية عمليات الإطفاء دون الحاجة إلى العودة إلى مراكز الدفاع المدني لإعادة الشحن، مشيراً إلى أن مدة تشغيل الطائرة الواحدة تبلغ نحو 20 دقيقة، ويمكن تمديد عمليات الإطفاء إلى ساعتين باستخدام البطاريات الاحتياطية، فيما يصل مدى عملها إلى 200 متر.

وأكد أن مركبات «شاهين» أصبحت ضمن منظومة المستجيب الأول في حوادث حرائق الواجهات الخارجية للأبراج، نظراً لقدرتها على الوصول إلى المناطق المرتفعة والتعامل مع الحرائق بسرعة، لافتاً إلى أن الدفاع المدني استخدم هذه المنظومة في حوادث الواجهات الخارجية منذ تدشينها، وقاس نتائجها وأثرها التشغيلي في تعزيز كفاءة الاستجابة.

وقال المطوع إنه يجري حالياً تطوير الجيل الثالث «شاهين 3»، تمهيداً لإطلاقه خلال معرض جيتكس 2027، موضحاً أن النسخة الجديدة ستنتقل من فئة مركبات الإطفاء المتوسطة إلى فئة مركبات الإطفاء الثقيلة، وستتضمن قدرات تشغيلية وتقنيات متقدمة، خصوصاً في التعامل مع حرائق الأبراج والواجهات الخارجية، متوقعاً أن تمثل ابتكاراً هو الأول من نوعه عالمياً.

وأشار إلى أن الدفاع المدني بدبي أدخل كذلك مركبة إطفاء ثقيلة تعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل، لتكون دبي ضمن أول ثلاث مدن عالمياً تستخدم هذا النوع من المركبات، مؤكداً أن المركبة خضعت للتشغيل والتقييم الميداني وأثبتت كفاءتها وقدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة.