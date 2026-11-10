رئيس الدولة ومحمد بن راشد يحضران جانباً من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2026

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، جانباً من أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2026 والتي يشارك فيها قيادات ومسؤولون من الجهات الاتحادية والمحلية لمناقشة المصالح الوطنية والأولويات الإستراتيجية التي تستهدف تعزيز منظومة العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي وإشراك جميع القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة حاضراً ومستقبلاً.

كما حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام.

وقد شهد سموهم جلسة تحت عنوان "بنظهر أقوى" والتي سلطت الضوء على مستوى جاهزية دولة الإمارات في التعامل مع التحديات الاستثنائية التي شهدتها خلال 2026 على مختلف المستويات، ونجاحها في تجاوزها بفضل كفاءة مؤسساتها العسكرية والمدنية ووعي مجتمعها وقوة تماسكه وترابطه.

وتناولت الجلسة عدداً من الموضوعات ذات الأولوية، في إطار رؤية شاملة تستهدف تعزيز جاهزية الدولة ومرونتها في مختلف الظروف، وضمان استدامة التنمية واستمرارية الأعمال والخدمات الحيوية، بما يجسد تكامل الجهود الوطنية وكفاءة المؤسسات وقدرتها على مواكبة التطورات والمستجدات إلى جانب الاستعداد لمتطلبات المستقبل، وتعزيز المكتسبات الوطنية لدعم مسيرة دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً.

وأكد المشاركون أن دولة الإمارات ستواصل مسيرتها تجاه المستقبل بخطى قوية وواثقة وأعلى مستوى من الجاهزية، وذلك انطلاقاً من رؤية طموحة تضع الأمن والاستقرار والاستعداد لتغيرات المستقبل وتحدياته في قمة الأولويات.

كما حضر الجلسة كل من، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين.

كما شهدها، معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين في الدولة.