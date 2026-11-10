انطلاق المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في العين بمشاركة واسعة

80 جلسة وورشة عمل وتجارب تفاعلية في الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، انطلقت فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2026، في مركز أدنيك العين، بتنظيم من وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، وتستمر حتى 13 نوفمبر الجاري، وسط مشاركة واسعة من طلبة المدارس والجامعات والباحثين والمبتكرين، بهدف تعزيز ثقافة البحث العلمي وترسيخ الابتكار في مختلف المراحل التعليمية.

ويشهد المهرجان تنظيم 80 جلسة وورشة عمل متخصصة، تتناول مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبرمجة والطاقة المتجددة والفنون، إلى جانب عروض علمية مباشرة وتجارب تفاعلية تتيح للطلبة والزوار استكشاف أحدث التطبيقات التكنولوجية، والتعرف إلى دور العلوم المتقدمة في تطوير حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.

ويجمع المهرجان طلبة المدارس الحكومية والخاصة ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب طلبة الجامعات والخريجين الجدد، في بيئة علمية تفاعلية تتيح تبادل الخبرات والمعارف، والتواصل مع المتخصصين والباحثين، والتعرف إلى التطبيقات العملية للعلوم والتكنولوجيا في مختلف القطاعات.

وتتضمن الفعاليات مؤتمراً علمياً يناقش موضوعات مرتبطة بالتطورات التكنولوجية والابتكار، إلى جانب مهرجان عائلي يقدم أنشطة تعليمية وتجارب علمية تفاعلية، تستهدف تعزيز اهتمام الأطفال والناشئة بالعلوم، وتحفيزهم على الاستكشاف والتجريب والتفكير الإبداعي.

كما يسلط المهرجان الضوء على تقنيات المستقبل، وفي مقدمتها الأنظمة المستقلة والذكاء الاصطناعي المجسّد، من خلال أنشطة وتجارب عملية تعرّف المشاركين إلى استخدامات هذه التقنيات في المجالات الهندسية والصناعية، فضلاً عن إتاحة مساحة لرواد الأعمال الإماراتيين والناشئين لاستعراض أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة.

ويأتي تنظيم المهرجان في إطار جهود وزارة التربية والتعليم ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة لدعم المواهب العلمية الناشئة، وتعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية والبحثية والتكنولوجية، وتوفير بيئة محفزة على الإبداع، تسهم في إعداد أجيال تمتلك المهارات العلمية والتقنية اللازمة لمواكبة التحولات المستقبلية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً للبحث العلمي والابتكار.