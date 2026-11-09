مجلس اجتماعي يناقش تحديات البيئة الرقمية

أكد المجلس الاجتماعي «أُسرة تُربي.. وأُسرة تصنع المستقبل»، الذي نظمته جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، في مجلس بيت اللؤلؤ العائم بخور الرمس، أهمية تعزيز دور الأسرة في إعداد أجيال تمتلك الوعي والمسؤولية، والقدرة على صناعة المستقبل.

وتطرق المجلس إلى التحديات التي تفرضها البيئة الرقمية والتحولات الاجتماعية على العلاقات الأسرية وأساليب التنشئة، وما تستدعيه من تطوير أدوات التربية، بما يتناسب مع طبيعة الأجيال الجديدة، من دون التفريط في الثوابت المجتمعية.

وتناول التحولات التي طرأت على مفهوم التربية في ظل المتغيرات الاجتماعية والتقنية المتسارعة، مؤكداً ضرورة الانتقال من التركيز على تلبية الاحتياجات اليومية للأبناء إلى بناء شخصيات متوازنة وواعية، تمتلك مهارات التفكير والتواصل وتحمل المسؤولية، وتستطيع التعامل مع التحديات والمتغيرات بثقة واستقلالية.

واستعرض الدكتور يونس حسن الحوسني، المدرب وخبير التميز القيادي، الدور المحوري للأسرة في تشكيل شخصية الأبناء، وترسيخ منظومتهم القيمية والسلوكية، مشيراً إلى أن التربية الفاعلة لا تقتصر على التوجيه وإصدار التعليمات، وإنما تقوم على القدوة الحسنة، والحوار والثقة المتبادلة، وإشراك الأبناء في تحمل المسؤوليات، واتخاذ القرارات المناسبة لأعمارهم، بما يعزز استقلاليتهم، ويهيئهم لمواجهة متطلبات الحياة.

وأشار إلى أن نجاح الأسرة لا يُقاس بقدرتها على توفير الاحتياجات المادية والمعيشية فحسب، بل بمدى نجاحها في غرس قيم الانتماء والمسؤولية واحترام الآخرين، وتنمية مهارات الأبناء في التفكير والتواصل، والتعامل الإيجابي مع محيطهم، لافتاً إلى أن حضور الوالدين الفاعل في حياة الأبناء، والإنصات إليهم وفهم احتياجاتهم، يمثل ركيزة أساسية لبناء علاقة أسرية قائمة على الثقة والتفاهم.

وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن الاستثمار في الأسرة يمثل استثماراً مباشراً في مستقبل الوطن، باعتبارها المؤسسة الأولى التي تتشكل داخلها شخصية الإنسان، وتترسخ فيها قيم الانتماء والمسؤولية، واحترام الآخر، مشيراً إلى أن مستهدفات «عام الأسرة 2026» تبرز أهمية الانتقال من التوعية بالأدوار الأسرية إلى تمكين الوالدين بالمعرفة والمهارات التي تعزز قدرتهما على مواكبة المتغيرات التربوية والاجتماعية.